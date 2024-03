On a roulé avec ce futur vélo cargo électrique Ultima avec un moteur-boîte automatique

Nous avons pu découvrir le nouveau vélo cargo électrique d'Ultima au salon du 2 roues de Lyon. Il s'agit d'un prototype, qui fait suite au Multipath avec son cadre en carbone recyclé.

Pour ceux qui ne connaissent pas Ultima Mobility, c’est le projet du fondateur Jérôme Mortal, voulant créer des vélos électriques différents et Made in France. Le premier modèle, le Multipath décliné en plusieurs versions, a marqué les esprits avec son cadre atypique en carbone. L’heure est désormais à l’extension de la gamme au Salon du 2 Roues de Lyon 2024, avec en projet un vélo cargo électrique.

Un proto de cargo pas comme les autres

Pour le moment en prototype, le biporteur Ultima montre déjà beaucoup de potentiel. Sa conception repose sur d’énormes roues de 29 pouces, “afin de rendre la conduite naturelle” nous a confié la marque française. Et nous avons pu le constater en roulant quelques minutes à son guidon, pas besoin d’adaptation, on roule (presque) comme sur un vrai vélo.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il faut bien sûr appréhender la longueur supérieure, et surtout le poids ici élevé du fait d’un cadre en acier (la version finale serait en aluminium). La direction est précise, le vélo cargo agile, en tout cas davantage qu’un biporteur classique. Et que dire de la suspension, via une Motion à l’avant et une selle suspendue à l’arrière, le pilotage est en douceur sur les trous.

Un moteur automatique Valeo

La puissance est une autre qualité de ce vélo cargo Ultima, utilisant aussi le moteur central français Valeo Cyclee. Ici en version plein couple de 130 Nm, le bloc est bruyant mais avec une fougue suffisante pour pousser une énorme charge. On l’aime aussi pour sa boîte automatique Effigear couplée, donnant encore un peu de latence dans la réaction entre le pédalage et les passages de 7 vitesses.

Ce qu’apprécieront les familles et professionnels, c’est l’espace de chargement près du sol, surmonté d’une poutre pour accueillir d’autres accessoires (siège enfant, panier, etc). On est dans l’esprit d’un Ca.Go, en plus imposant via ses roues 29 pouces, et avec le porte-bagages arrière en plus (non définitif ici).

Présenté en prototype fonctionnel à Lyon pour “tester le marché”, le vélo cargo Ultima fait partie des quelques nouveautés, dont un gravel électrique et un Multipath “Elégance”. Il devrait toutefois intéresser de nombreux clients et revendeurs, donc pas encore de prix de date, mais les choses avancent souvent vite chez le fabricant…