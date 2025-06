Voici combien coûte un PC à écran déroulable

Lenovo a présenté pendant plusieurs années un impressionnant PC portable à écran déroulable. Il a désormais un prix.

Il arrive enfin, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 présenté par le fabricant depuis plus de deux ans. Sa particularité ? Un écran capable de s’enrouler ou se dérouler pour étendre la surface d’affichage.

Ce PC approche désormais de sa commercialisation et nous découvrons son prix.

3500 dollars pour un PC portable

La tablette grand format à petit prix Avec son grand écran de 11 pouces et ses hauts parleurs compatibles Dolby Atmos, la Galaxy Tab A9+ se positionne comme la partenaire idéale pour vous permettre de profiter de TOUS vos contenus !

Comme le rapporte Minimachines.net, Lenovo a dévoilé le tarif de la machine et il faudra compter près de 3499 dollars. Il s’agit d’une véritable vitrine technologique pour Lenovo, à l’image du Zenbook Fold d’Asus.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 // Source : Frandroid

Hormis cet impressionnant écran de 14 pouces capable de devenir un écran de prendre une diagonale de 16,7 pouces (dans un format 32:9 vertical), on connait aussi les caractéristiques du reste de la machine.

Jusqu’à Intel Core Ultra 7 (Series 2)

Jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X

Puce graphique Intel Arc Xe 2

NPU Intel intégré (PC Copilot+)

2 x Thunderbolt 4, jack x 3,5 mm

Batterie 66 Whr

Chargeur USB-C de 65W

303 x 230 x 19,9mm

1,69 kg

En France, le PC portable est toujours annoncé comme arrivant prochainement, sans un tarif précis en euros. On peut imaginer toutefois un tarif de 3600 euros, au moins.

Autant dire que l’on imagine pas Lenovo vendre cette machine à des millions d’exemplaires. On a toutefois hate de tester l’appareil et découvrir les bienfaits, ou non, de ce nouveau design d’écran.