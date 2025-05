Avis aux étudiants fauchés, ce Dell Inspiron 15 avec écran 120 Hz coûte moins de 500 € pendant les French Days

Si vous êtes à la recherche d’une bonne machine pas trop chère pour vos tâches courantes du quotidien, le Dell Inspiron 15 est un bon choix à envisager. En pleine période de French Days, Amazon le propose à 499 euros au lieu de 599 euros.

De nombreux étudiants ou travailleurs ayant un budget serré ont besoin d’un PC portable suffisamment équipé pour des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore du divertissement à base de bingewatching de séries, mais qui ne coûte pas plus de 1 000 euros. Le Dell Inspiron 15 présente par exemple un excellent rapport qualité-prix, et pendant les French Days, c’est encore plus le cas puisqu’il profite actuellement d’une réduction de 100 euros.

Pourquoi le Dell Inspiron 15 vaut le détour

Pour sa dalle de 15,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Pour son combo i5-1334U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Pour sa connectique fournie

Initialement affiché à 599 euros, le Dell Inspiron 15 (3530) est aujourd’hui proposé à 499 euros sur Amazon.

Une machine sobre qui peut vous accompagner partout

Dell produit assez souvent des machines au design sobre et minimaliste, et cet Inspiron 15 ne fait pas exception. Son châssis noir carbone devrait ainsi plaire au plus grand nombre, mais c’est surtout son poids très contenu que l’on apprécie : avec 1,66 kg sur la balance, ce Dell Inspiron 15 est un laptop que l’on peut facilement emporter partout, ce qui rassurera les étudiants et travailleurs nomades. Sur ce même châssis, on trouve par ailleurs une connectique assez étendue, avec un port HDMI 1.4, deux ports USB-A (3.2 Gen 1 et 2.0), un port USB-C (données uniquement), un lecteur de carte SD, ainsi qu’une prise jack pour casque et micro.

Et côté écran, c’est une grande dalle Full HD de 15,6 pouces qui prend place ici. La surface d’affichage est donc suffisamment importante pour travailler confortablement. Et ce, même en plein soleil grâce au traitement anti-reflets de l’écran. Cerise sur le gâteau : la dalle est rafraîchie à 120 Hz, ce qui permet de profiter d’une excellente fluidité pendant les sessions détente devant un film d’action ou sur un jeu vidéo léger.

Une belle configuration pour animer le tout

À l’intérieur de la bête se niche un processeur Intel Core i5-1334U, doté de 10 cœurs qui lui permettent d’effectuer davantage de tâches simultanément, et qui est capable d’atteindre une fréquence de 4,6 GHz en mode Turbo Boost. Il est accompagné par 16 Go de RAM DDR4 pour gérer efficacement la partie multitâche. Pour compléter le tout, un SSD de 512 Go a aussi été installé pour offrir des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

La marque a en outre peaufiné la gestion thermique de sa machine pour assurer un bon fonctionnement, même s’il est posé sur vos genoux. Côté autonomie, la batterie de 41 Wh devrait permettre d’utiliser le laptop pendant toute une journée de travail. Dernière bonne nouvelle : Windows 11 Home est déjà installé, il n’y a donc pas besoin de payer un supplément pour une clé ou une licence d’exploitation.

