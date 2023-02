Chez Lenovo, on adore quand un PC se déroule sans accroc

Lenovo déroule devant nos yeux un autre avenir pour le PC portable au MWC 2023. L'écran n'est pas pliant, mais déroulable et c'est plutôt prometteur.

Le groupe Lenovo Motorola ne s’est pas contenté d’un smartphone bluffant à écran déroulable. La firme expose aussi au MWC un PC reprenant le même concept sous sa marque Lenovo. Cette fois, l’écran enroulable prend une autre dimension.

Ok là on parle ! En alternative aux écrans pliants, Lenovo montre un PC à écran déroulant au MWC 2023 ! 🤩 pic.twitter.com/UNOIERVuBT — Cassim Ketfi (@NotCassim) February 27, 2023

Un écran enroulable ou déroulable sous le clavier

Au premier abord, le PC se présente comme un portable classique équipé d’un écran de 12,7 pouces au format 4:3 avec une définition de 2024 x 1604 pixels.

C’est sous son clavier qu’il cache son secret : une extension de l’écran prête à être déroulé pour étendre l’affichage de la machine. On se retrouve alors avec un écran de 15,3 pouces au format 8:9 avec une définition de 2024 x 2368 pixels. C’est simple, c’est l’équivalent de deux écrans 16:9 superposés.

Ce que présente le fabricant sous cloche est pour le moment un simple prototype. La technologie semble très fonctionnelle, le prototype détend son écran et le range toutes les quelques minutes pendant la totalité du salon sur plusieurs jours. Pour autant, dans un usage réel, on se poserait immédiatement la question de la solidité de l’ensemble.

Comme sur le smartphone utilisant la même technologie, quand l’écran prend toute sa taille, la machine semble créer un point de fragilité au niveau de la charnière. En effet, lorsque l’écran s’étend, le bas de la dalle n’est plus protégé par le châssis et on le découvre dans toute sa finesse, et sa fragilité.

Reste que Lenovo parvient ici à nous convaincre du potentiel de sa technologie. Lors de notre test de l’Asus ZenBook 17 Fold, nous avions découvert ce qui, pour nous, représente le futur du PC portable. Lenovo nous montre ici qu’un autre futur est possible.

Notre journaliste Cassim Ketfi est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).