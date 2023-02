On a pris en main le smartphone enroulable le plus bluffant de 2023

Motorola profite du MWC 2023 pour présenter un prototype de smartphone enroulable aussi bluffant qu'astucieux. Nous avons pu le prendre en main afin de vous faire part de nos premières impressions (mais aussi de nos craintes).

Bluffant. On a pu découvrir le produit le plus excitant du MWC 2023 : un smartphone enroulable (ou déroulable ?). Un concept très impressionnant qu’on a pu prendre en main et qui est signé… Motorola.

J'ADORE CE CONCEPT 😍 Mon MWC 2023 commence bien ! Je vous parle de ce smartphone enroulable (déroulable ? 🤔) très bientôt sur @Frandroid !!! pic.twitter.com/7EIxvOK7hu — Omar Belkaab (@OmarBelkaab) February 26, 2023

Un « Rizr » inspiré de Razr

Si l’on peut lire la mention « Rizr » à l’arrière de l’appareil, ce dernier n’a pas de nom officiel. Les porte-paroles de Motorola parlent donc simplement d’un « rollable proof of concept ». Autrement dit, il s’agit d’un prototype. Malgré cela, il nous a déjà laissé une forte impression tant il était déjà bien pensé.

Le smartphone extensible se présente d’abord sous la forme d’un appareil avec un affichage de 5 pouces au format 15:9. Un double appui sur le bouton d’alimentation situé sur le côté et hop ! La dalle se déroule fluidement grâce à un système motorisé et vous propose un écran plus classique de 6,5 pouces en 21:9.

La transition se fait sans contorsion et impressionne vraiment. L’occasion de préciser que l’écran utilisé est du même acabit que sur un Motorla Razr pliant — c’est assez logique, il faut une dalle flexible dans les deux cas. Or, comme il s’agit d’un smartphone enroulable, on retrouve le même principe que sur le prototype Oppo X 2021.

En d’autres termes, l’écran va se ranger dans un espace dédié — et plus ou moins caché — à l’arrière du smartphone. Notez qu’une petite partie reste visible à l’arrière pour, entre autres, afficher les informations sommaires de l’Always on display. Ce n’est que lorsqu’on souhaite profiter de la diagonale de 6,5 pouces que cette partie cachée à l’arrière vient se déployer sur la face avant. Croyez-moi, cela fait son petit effet.

Une expérience logicielle astucieuse

En outre, Motorola ne s’est pas arrêté au simple matériel. La marque a déjà réfléchi à quelques usages autour de ce format. Trois exemples viennent en tête : YouTube, Gmail et les selfies.

Commençons par YouTube. Si vous lancez une vidéo sur l’application en tenant votre smartphone à la verticale, vous ne remarquerez rien de bien particulier. Cependant, dès que l’on bascule l’appareil à l’horizontale, il comprend qu’il faut afficher la vidéo en plein écran et active automatiquement l’extension de la dalle. Retournez à l’écran d’accueil et le téléphone se rétracte de lui-même. Malin.

Sur Gmail, la démonstration est intéressante également. Si vous scrollez dans votre boîte de réception alors que le smartphone est au format 5 pouces, il se comporte normalement. Cependant, si vous appuyez sur le bouton pour rédiger un nouveau courrier, l’écran du téléphone se déroule automatiquement pour laisser la place au clavier sur la partie inférieure. Là encore, c’est astucieux.

Enfin, si vous souhaitez faire un selfie, vous pouvez vous photographier avec les capteurs situés à l’arrière pour profiter d’une meilleure qualité et vous aurez alors un retour écran sur la partie de l’écran qui va se ranger à l’arrière du smartphone afin de prendre la meilleure pose.

Or, si vous n’avez pas envie de retourner le smartphone, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton permettant de passer sur la caméra avant.

Mais où se cache celle-ci ? En dessous de l’écran ? Pas tout à fait. Elle se dévoile uniquement si vous activez le mode selfie : l’écran se déroule très légèrement, mais vers le bas cette fois-ci et c’est là que l’appareil photo frontal peut-être aperçu. On retrouve ce même fonctionnement — avec l’écran qui s’abaisse de quelques millimètres seulement — pour les appels.

Prototype du smartphone enroulable de Motorola au MWC 2023 // Source : Frandroid Prototype du smartphone enroulable de Motorola au MWC 2023 // Source : Frandroid

En effet, un fin haut-parleur s’est logé à côté de la caméra selfie pour que vous puissiez facilement passer vos appels avec la forme compacte du smartphone.

Les craintes autour de ce smartphone enroulable

Certaines craintes subsistent évidemment autour de ce prototype. Le système motorisé embarqué peut-il tenir sur la durée sans s’abîmer ? La marque ne communique d’ailleurs pas sur ce sujet. Toujours sur la durabilité, on peut s’inquiéter de voir que la partie supérieure du smartphone, quand il est déroulé, est particulièrement fine. Il semble assez facile de le casser à cet endroit par inadvertance.

Enfin, soulignons un détail inconfortable : le bruit engendré par le smartphone quand il s’enroule ou se déroule. Les décibels montent en flèche. On aimerait forcément un appareil plus discret.

Toutes ces questions sont probablement déjà dans les têtes des équipes de Motorola qui ne donne évidemment pas d’estimation de date de sortie pour un potentiel modèle fini et commercialisable.

NB. Frandroid a pu prendre en main ce produit dans le cadre d’un programme spécial organisé par Motorola pour certains médias tech.