« Ne pas utiliser pour entrainer l’IA » : Universal avertit les entreprises volant ses films

Le studio de cinéma indique aux entreprises qui voleraient leurs films pour entraîner l’IA qu’elles s’exposent à des poursuites judiciaires.

Le géant du divertissement se met en marche contre l’IA. Après avoir intenté un procès contre Midjourney, l’accusant d’être un « gouffre sans fond de plagiat », le studio met cette fois-ci en garde l’ensemble de l’industrie.

Un message explicite

Selon The Hollywood Reporter, le studio commence à afficher dans ses génériques de fin un avertissement explicité indiquant que leurs films « ne peuvent pas être utilisés pour entraîner l’IA ». Pour le moment repéré dans des films comme Dragons, Jurassic World : Renaissance ou encore Bad Guys 2, ce message semble s’adapter à la juridiction en vigueur dans chaque pays.

The end credits of BAD GUYS 2 said “screw AI. Try stealing our work! It’ll be a crime for your artless ass.” All I must say to this is SAY THAT SHIT WITH YOUR WHOLE CHEST DREAMWORKS ANIMATION! SPEAK ON IT! — Rendy Jones (@rendy.bsky.social) 2025-07-30T14:11:14.345Z Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Bluesky Social.

Aux États-Unis, le studio précise que « toute reproduction, distribution ou projection non autorisée peut entraîner des poursuites civiles et pénales ». En Europe, c’est une loi de 2019, invoquant le droit d’auteur qui est citée pour indiquer que le studio refuse que son matériel soit exploité.

Éviter la contrefaçon

Avec ces messages, Universal espère endiguer une pratique encore trop répandue de la part des industriels qui consiste à récupérer gratuitement du contenu protégé par le droit d’auteur. Des situations qui pourraient être à l’origine de certaines dérives. Récemment, on a pu voir Llama, l’intelligence artificielle de Meta de citer des passages entiers de Harry Potter ou encore ChatGPT, capable de générer des images dans le style du studio Ghibli.

