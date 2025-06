Disney et NBC Universal déclarent la guerre à l’IA : Midjourney dans le viseur

Les géants du divertissement passent à l’offensive. Disney et NBCUniversal attaquent Midjourney en justice, accusant l’entreprise d’IA d’être un « gouffre sans fond de plagiat » qui exploite leurs personnages protégés.

Source : Midjourney / IA

Les géants d’Hollywood passent aux actes. Disney et NBC Universal viennent de porter le premier coup juridique majeur contre une entreprise d’IA générative en attaquant Midjourney pour violation de droits d’auteur.

Cette action commune aura des implications qui dépassent largement le cas Midjourney.

Une plainte de 110 pages qui ne mâche pas ses mots

Le document déposé devant le tribunal fédéral de Los Angeles ne fait pas dans la demi-mesure. Disney et NBC Universal qualifient Midjourney de « passager clandestin par excellence du droit d’auteur et un gouffre sans fond de plagiat« . Une formulation qui donne le ton de cette bataille juridique.

La plainte s’appuie sur des preuves visuelles concrètes : des dizaines d’images générées par l’IA de Midjourney montrant des personnages emblématiques comme Yoda avec son sabre laser, Bart Simpson sur son skateboard, Iron Man volant dans les nuages, ou encore Buzz Lightyear en plein vol. Les studios affirment que le site web de Midjourney « affiche des centaines, voire des milliers d’images générées par son service d’images à la demande de ses abonnés qui violent les œuvres protégées par le droit d’auteur des plaignants ».

Fondée en 2021, Midjourney a généré plus de 200 millions de dollars de revenus en 2023 et aurait atteint 300 millions en 2024, avec près de 21 millions d’utilisateurs en septembre 2024. Un succès commercial bâti, selon Disney et NBCUniversal, sur l’exploitation non autorisée de leurs propriétés intellectuelles.

Le modèle économique de Midjourney repose sur des abonnements allant de 10 à 120 dollars par mois « pour que les utilisateurs puissent visualiser et télécharger des copies et des dérivés des personnages protégés par le droit d’auteur des plaignants« , affirment les studios dans leur plainte.