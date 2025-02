La Chine durcit le ton face à Trump : après Google, Apple dans le viseur de Pékin

L’escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis franchit un nouveau cap. Après l’annonce d’une enquête sur Google, Pékin envisage désormais de cibler Apple, notamment ses pratiques liées à l’App Store.

Après Google, l’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) examine actuellement les politiques d’Apple, en particulier la commission de 30 % prélevée sur les achats in-app et l’interdiction des systèmes de paiement externes.

Comme vous l’aurez certainement compris, cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large de représailles après l’imposition par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers de 10 % sur les produits chinois.

Gros enjeu pour Apple

Pour Apple, l’enjeu est énorme. La Chine représente non seulement sa base de production principale pour l’iPhone, mais aussi son deuxième marché le plus important après les États-Unis. De plus, l’entreprise traverse déjà une période délicate dans le pays, avec une baisse de 11 % de ses revenus sur le dernier trimestre.

Les discussions entre le régulateur chinois et Apple ont débuté dès 2024, ils ont impliqué notamment des géants locaux comme Tencent et ByteDance. Ces entreprises contestent depuis longtemps les politiques de l’App Store, jugées trop restrictives et coûteuses.

Les régulateurs chinois estiment que les commissions d’Apple sont « déraisonnablement élevées » pour les développeurs. Si l’entreprise refuse d’adapter ses pratiques, une enquête formelle pourrait être lancée, similaire à celle visant actuellement Google.

En dehors du contexte des tensions Chine-US actuelles, la situation rappelle les récents changements imposés à Apple dans l’Union européenne, où l’entreprise a dû autoriser les boutiques d’applications tierces et les systèmes de paiement externes pour se conformer au Digital Markets Act.