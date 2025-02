Pour calmer Donald Trump, la Chine lance une enquête massive sur Google

La riposte chinoise ne s’est pas fait attendre. En réponse aux nouvelles taxes américaines, c’est tout l’empire Google qui se retrouve dans le viseur de Pékin.

Le moteur de recherche Google passe au thème sombre // Source : Frandroid

Pékin a lancé ce mardi une enquête antitrust contre le géant technologique Google. Cette décision intervient quelques heures seulement après l’annonce par Donald Trump d’une nouvelle vague de taxes douanières sur les produits chinois.

Une riposte stratégique et symbolique

L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché n’a pas perdu de temps pour réagir aux mesures américaines.

En ciblant Google, pourtant largement absent du marché chinois depuis 2010, car bloqué, Pékin envoie un message fort à Washington.

Notez tout de même que le géant de la tech maintient néanmoins une présence significative en Chine via ses activités publicitaires, et là, il se retrouve ainsi au cœur d’une enquête pour « pratiques monopolistiques présumées« .

Cette décision, loin d’être une surprise, s’inscrit dans une stratégie plus large de représailles économiques. En effet, la Chine a simultanément imposé une série de mesures punitives, notamment une taxe de 15 % sur les exportations américaines de charbon et de gaz naturel liquéfié, ainsi que des droits de douane de 10 % sur le pétrole et les équipements agricoles.

Un arsenal de mesures pour dissuader Trump

La riposte chinoise ne s’arrête pas là. Les autorités chinoises ont également pris pour cible d’autres entreprises américaines emblématiques.

PVH Corp., propriétaire de la marque Calvin Klein, et Illumina, leader dans le séquençage génétique, se retrouvent désormais sur une liste noire d’entités soumises à restrictions.

Par ailleurs, la Chine a instauré de nouveaux contrôles sur les exportations de matériaux liés au tungstène, un métal stratégique pour de nombreuses industries.

La multiplication des fronts d’attaque — technologique, énergétique et industriel — montre la volonté de Pékin de riposter de manière proportionnée, mais aussi de toucher des secteurs stratégiques de l’économie américaine.

La tactique du « coup de pression suivi d’un recul calculé »

La stratégie de Donald Trump dans ce conflit commercial n’est pas sans rappeler les actions envers le Mexique et le Canada. Cette approche est devenue sa marque de fabrique en matière de diplomatie économique.

Cette tactique du « coup de pression suivi d’un recul calculé » semble être devenue un outil diplomatique privilégié de l’administration Trump.

Elle consiste à créer une situation de crise artificielle pour forcer l’ouverture de négociations dans une position de force apparente.

Dans le cas présent avec la Chine, on s’attend à un scénario similaire, d’autant que les enjeux économiques sont considérables pour les deux pays.