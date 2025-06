Universal, Sony, Warner : les majors de la musique seraient sur le point de tout donner à l’IA

Les géants de l’industrie musicale envisageraient de trouver un accord permettant à l’IA générative d’accéder à leur catalogue. Un accord inédit qui bouleverserait le droit d’auteur.

L’intelligence artificielle n’en finit plus de s’immiscer dans le milieu de la création. Il y a un an à peine, les majors de la musique s’opposaient fermement à l’IA générative, évoquant une technologie pouvant mettre à mal le droit d’auteur. Depuis, leur position semble évoluer. Selon des informations recueillies par Bloomberg, Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment seraient en train de négocier un accord pour permettre à des start-up comme Udio et Suno d’utiliser leur catalogue. Une manière pour ces industriels de mettre fin au litige juridique les opposant tout en permettant aux artistes dont le travail serait utilisé d’être rémunérés.

Un litige astronomique

Alors que des acteurs majeurs du secteur comme OpenAI ont admis qu’il était impossible de créer une IA sans voler du contenu, leur nouveau statut leur impose de jouer la carte de la transparence. Pour continuer à se développer, ils limitent désormais le vol de contenu et trouvent des accords visant à obtenir une utilisation plus raisonnée de leur technologie.

Un chemin rédempteur que paraissent suivre ces startups spécialisées dans la création de musique générée par IA, confrontées depuis maintenant un an aux poursuites menées par la Recording Industry Association of America (RIAA) qui réclamait jusqu’à 150 000 dollars par œuvre contrefaite, faisant grimper la note globale à plusieurs milliards de dollars, précise Bloomberg.

Bouleversement pour les musiciens

Pour le moment, aucuns des partis de cette affaire n’a souhaité s’exprimer publiquement sur ces accords. On peut toutefois noter que s’ils étaient signés, l’industrie musicale rejoindrait alors certains organes de presse comme le Monde qui ont signé des accords avec OpenAI pour que leurs données puissent alimenter leurs modèles.

Si en théorie cette nouvelle position permettrait aux industriels de protéger leurs artistes, reste maintenant à voir les contours définissant ces accords pour être sûrs que les créatifs qui souhaitent y participer ne soient pas lésés tandis que de nombreux outils émergent pour créer de la musique jusqu’à en inonder certaines plateformes de streaming musical.

