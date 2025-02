Warner Bros. Games ferme trois studios et enterre Wonder Woman

À la surprise générale, Warner Bros. Games vient d’annoncer la fermeture de trois de ses studios. Une mauvaise nouvelle de plus dans le monde du JV.

© Warner Bros Interactive Entertainment

Les coupes budgétaires se suivent et se ressemblent dans l’industrie du jeu vidéo. Après le récent licenciement par Netease des équipes de développement du jeu à succès Marvel Rivals, c’est ici au tour de Warner Bros. Games de couper l’herbe sous le pied à certains de ses studios dont l’historique Monolith Productions, entre autre responsable des jeux FEAR ou encore La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor.

Un changement de stratégie

Ils sont trois à subir cette fermeture : Player First Games, responsable du jeu de combat Multiversus mettant en scène différents protagonistes des licences Warner Bros., Monolith Productions qui devait fêter ses 30 années d’existences et Warner Bros. Games San Diego. Des coupes réalisées par Warner Bros. Discovery Inc. pour augmenter la rentabilité de son activité de divertissement interactif, rapporte Bloomberg. Pour Warner Bros. il s’agirait d’apporter des changements stratégiques pour refléter les ventes de précédents titres. « La qualité de beaucoup de nos nouvelles sorties n’est pas à la hauteur », précise Jean-Briac Perrette , responsable des jeux et du streaming chez Warner Bros., dans un mémo que s’est procuré Bloomberg.

Pour aller plus loin

Warner Bros supprime discrètement ses jeux de Steam et de ses concurrents, voici la liste des titres évincés

Faire plus avec moins

Perrette poursuit en indiquant vouloir recentrer les efforts de Warner Bros. pour revenir à une stratégie de « franchises moins nombreuses mais plus importantes ». Des coupes qui ont un amer goût de déjà vu avec les licenciements en série qu’opère Xbox depuis son rachat d’Activision Blizzard.

Concernant Warne Bros., la nouvelle stratégie semble déjà en marche, l’éditeur ayant choisi les licences Harry Potter, Mortal Kombat, Games of Thrones et l’univers DC Comics comme nouveau fer de lance avec un nouveau jeu Batman qui pourrait être lancé par Rocksteady après l’échec de son jeu Suicide Squad : Kill the Justice League. Très attendu, le jeu vidéo basé sur Wonder Woman développé par Monolith Productions, lui, ne verra finalement pas le jour.