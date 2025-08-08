Hello, Mario ! Nintendo lance un jeu gratuit sur tablette pour les plus petits

Nintendo annonce la gamme de produits My Mario adressés aux enfants en bas âge. À côté des jouets en bois et des livres pop-up, une application tablette est également prévue.

Voilà un domaine où l’on n’attendait pas Nintendo, et pourtant cela semble une évidence. Le géant du jeu vidéo, qui était autrefois un fabricant de cartes à jouer, va lancer une gamme de produits « My Mario » destinés aux enfants en bas âge.

L’idée est simple, il y a toute une population de jeunes parents qui ont grandi avec Mario et les personnages Nintendo et qui seront très sensibles à l’idée de leur offrir des jouets et livres autour de ces thèmes.

D’autant que si les prix annoncés sont élevés, 116 euros pour les jouets en bois, Nintendo semble avoir fait des efforts dans la conception de produits réellement destinés au plus jeunes : une peluche, des jouets en bois pour la motricité ou encore des petites livres pop-up.

Parmi les produits, il y a aussi un tout nouveau jeu conçu par Nintendo.

Un jeu gratuit pour tablette et pour Switch

Le jeu Hello, Mario! sera disponible à partir du 26 août sur Nintendo Switch et sur les appareils mobiles. Il reprend tout simplement le concept du menu principal de Super Mario 64, mais en 2D.

Un enfant pourra donc jouer avec le visage de Mario, tirer ses oreilles, sa moustache ou sa casquette et découvrir les réactions du plombier moustachu.

L’application a été conçue pour fonctionner sans connexion Internet pour limiter l’activation du Wi-Fi ou des données mobiles.

Et comme souvent avec Nintendo, il y a des petites idées en plus. Par exemple, Mario pourra s’endormir si on arrête de jouer avec l’application, une façon d’après Nintendo d’indiquer qu’il est temps de faire une pause.

Fait amusant, Nintendo n’utilise jamais la Nintendo Switch 2 dans les images de communication autour de la sortie de Hello Mario. La firme est sans doute très consciente qu’on préférera laisser la première Switch entre les mains de l’enfant, plutôt que la nouvelle console flambant neuve.

L’application semble quoi qu’il en soit, avant tout pensée pour les tablettes comme l’iPad, même si elle fonctionne aussi sur Switch.

La gamme de jouets My Mario est prévue pour sortir avec l’application le 26 août 2025. Pour ce qui est des jouets, la sortie se fera d’abord au Japon, mais Nintendo promet d’exporter la gamme à l’internationale en 2026.