Mario Kart World tourne-t-il à 120 FPS sur Nintendo Switch 2 ?

LE jeu de lancement de la Nintendo Switch 2 exploite-t-il toutes les capacités de la console ?

La Nintendo Switch 2 est capable de faire tourner des jeux à 120 images par seconde, mais seulement dans certaines conditions : à une définition de 1080p en mode portable, et en 1080p et 1440p une fois connectée à un écran ou téléviseur.

Mario Kart World est le seul jeu Nintendo à être disponible au lancement de la console, on s’attend donc à ce qu’il exploite tout ou partie de la puissance de la console. Cela peut-il lui permettre d’atteindre les fameux 120 FPS dont la Switch 2 est capable ?

Les différents modes de performances de Mario Kart World

Plusieurs rumeurs depuis la présentation de la console évoquaient un mode 120 images par secondes pour le mode solo de Mario Kart World. C’était notamment le cas du média américain Engadget, qui affirme qu’un représentant de Nintendo avait confirmé la présence d’un tel mode.

Une information qui a par la suite été démentie par Nintendo auprès de différents médias spécialisés, en confirmant que le jeu pouvait afficher « jusqu’à 1440p et 60 FPS » sur un téléviseur et « jusqu’à 1080p et 60 FPS » en mode portable.

Nous confirmons que c’est bien le cas. Voici les différentes modes de performance du jeu sur Switch 2 :

60 FPS : jeu solo, jeu à deux en écran splitté

: jeu solo, jeu à deux en écran splitté 30 FPS : jeu en multijoueur à trois ou plus, mode photo

L’objectif des 60 FPS

On pouvait cependant se douter d’une telle nouvelle quand Nintendo a révélé la raison pour laquelle le jeu ne pouvait pas être porté sur la première Nintendo Switch. L’équipe de développement a ainsi confirmé que l’objectif des 60 FPS était sacré pour une licence comme Mario Kart.

Le jeu est en effet plus ambitieux techniquement, avec un environnement bien plus ouvert, un nombre de joueurs doublé par rapport à Mario Kart 8 Deluxe (24 vs 12) et une meilleure définition d’affichage (1080p vs 720p). Tant d’améliorations qui nécessitent à la fois une puissance graphique supérieure, mais aussi un processeur plus robuste.

Mais malgré une console « 10 fois plus puissante que la Switch première du nom » selon Nvidia, Nintendo ne peut visiblement pas pousser tous les potards au maximum au niveau des performances.

Si on peut regretter un éventuel mode 120 FPS, on regrette encore plus que le mode multijoueur reste encore bloqué à 30 images par seconde. Surtout quand on voit la densité des environnements, le chaos généré par le plus grand nombre de participants et la plus grande complexité de certains circuits. Peut-être pour une Switch 3 ?

La Nintendo Switch 2 est là !

La nouvelle console hybride de Nintendo, la Switch 2, est disponible. Nous avons pu en faire une première prise en main et notre test sera bientôt à lire dans nos colonnes.

