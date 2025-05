On sait pourquoi Mario Kart World ne pouvait pas sortir sur la première Nintendo Switch

Nintendo travaillait depuis 2017 sur le prochain titre de la franchise Mario Kart. Un temps de développement relativement long qui s’explique notamment par les limitations techniques de la Nintendo Switch.

Mario Kart World est le prochain opus de la célèbre licence de Nintendo // Source : Nintendo

Il ne reste plus beaucoup de temps avant le lancement très attendu de la Switch 2, prévu pour le 5 juin. Console de Nintendo oblige, Mario Kart fera naturellement partie du catalogue de lancement et sera sans aucun doute l’une des raisons qui pousseront les fans à passer à cette nouvelle génération.

En attendant la sortie de Mario Kart World, la société japonaise nous a fait patienter avec diverses annonces et vidéos. Les créateurs du jeu se sont même prêtés au jeu de l’interview, disponible sur le site officiel de Nintendo.

Si nous y apprenons quelques informations intéressantes sur le développement de cet opus, une révélation en particulier a retenu notre attention : Mario Kart World est en développement depuis… 2017. « C’est à la fin de cette année-là que nous avons officiellement commencé à travailler sur ce projet », précise même Kosuke Yabuki, producteur du jeu.

Une Switch 1 qui n’était pas à la hauteur des ambitions de Nintendo

S’il a fallu un peu plus de sept ans pour créer ce nouveau Mario Kart, c’est en partie parce que l’équipe souhaitait faire évoluer encore davantage l’expérience par rapport aux opus précédents. « J’avais l’impression que dans Mario Kart 8 Deluxe, nous avions perfectionné la formule suivie jusqu’alors dans la série, où les courses se déroulent sur des circuits individuels », poursuit Yabuki. « C’est pourquoi cette fois, nous voulions que le gameplay permette aux joueurs d’avoir accès à un monde plus vaste et avons donc créé une carte comme celle-ci. »

Le monde ouvert de Mario Kart World a représenté un sacré challenge à l’équipe de développement // Source : Nintendo

Or, cette ambition est venue se fracasser à un problème de taille : la Nintendo Switch. En effet, Mario Kart World lui était initialement destinée, ce qui aurait donné quelques maux de tête à l’équipe de développement, comme nous l’explique Kenta Sato, directeur de la programmation de Mario Kart World :

Quand nous développions pour la Nintendo Switch, nous nous inquiétions souvent de réussir à trouver l’équilibre entre le planning et la performance. Bien sûr, les performances de la Switch sont suffisantes pour développer différents types de jeu, mais si nous avions inclus tout ce que nous voulions dans le monde immense de ce jeu, il n’aurait pas pu tourner à 60 FPS et aurait souffert de baisses constantes dans la fréquence d’images. Je crois que beaucoup dans l’équipe s’inquiétaient et se demandaient si on y arriverait vraiment.

Des années d’attente récompensées ?

Ce serait à partir de 2020 que l’équipe aurait envisagé sérieusement un lancement pour la prochaine console de Nintendo, alors en plein développement. Toutefois, cette transition dans le développement du jeu ne s’est pas fait sans difficultés, toujours selon Kenta Sato :

À l’époque, nous avions déjà une idée des spécifications attendues pour la console suivante, mais ce n’est qu’un peu plus tard que nous avons reçu des unités de développement fonctionnelles. Jusqu’alors, nous devions avancer sur le développement en nous basant sur des estimations prévisionnelles.

Mario Kart World semble vraiment profiter des capacités de la Switch 2, et c’est pour le mieux // Source : Nintendo

Une fois les limitations de la Switch 1 supprimées de l’équation, les développeurs ont pu tenir leur objectif de 60 FPS avec moins de compromis. Tout en se permettant même de créer des environnements plus détaillés que prévu et en nous offrant des courses avec 24 participants. Une décision qu’on ne regrettera donc pas, surtout si Mario Kart World est promis à une carrière aussi longue que son prédécesseur, sorti initialement sur Wii U en 2014.

Enfin, pour nous faire attendre toutes ces années, Kosuke Yabuki admet que la firme s’est appuyée sur les DLC de Mario Kart 8 Deluxe, et notamment sur le Pass Circuits Additionnels lancé en 2022. Une petite anecdote à partager avec vos amis entre deux courses, qui vous aidera peut-être à oublier les années de patience avant de pouvoir mettre la main sur Mario Kart World.