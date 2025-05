Malgré sa puissance supérieure, la Nintendo Switch 2 conserve cette limitation technique de la première Switch

Après la révélation de sa fiche technique complète, on apprend que la Nintendo Switch 2 afficherait encore une fonctionnalité d’enregistrement vidéo bloquée à 30 secondes. Une étrange limitation au vu des ressources système réservées par la console.

La Nintendo Switch 2 n’a désormais plus aucun secret pour nous, ou presque. Nous découvrions il y a quelques jours les spécifications techniques précises de la console, de sa puce à ses fréquences d’horloge en passant par ses différents pools mémoires.

Si l’écart technique est bien présent, les performances de la Switch 2 seraient bien plus limitées en mode portable. De plus, le système d’exploitation de la console conserverait davantage de cœurs et de mémoire pour son fonctionnement.

On serait donc en droit de s’attendre à des fonctionnalités système améliorées et plus performantes. Mais certaines limitations pourraient bien se retrouver de nouveau sur cette nouvelle console alors que les captures vidéos sont encore plafonnées à 30 secondes.

Des captures vidéo encore limitées sur Switch 2

Une nouvelle vidéo publiée sur l’application Nintendo Today! (via NoteBookCheck) met en avant les différents effets sonores du menu de la Switch 2. Un contenu parfait si vous aimez l’ASMR Nintendo, mais qui nous en apprend un peu plus sur la console.

Au détour d’une demi-seconde, on peut ainsi voir l’écran d’accueil pour la section « Album » de la Switch 2. Il est toujours possible d’enregistrer des extraits vidéo via le bouton de capture, mais la fonctionnalité reste limitée aux 30 dernières secondes de gameplay.

La capture vidéo est encore limitée à 30 secondes sur Switch 2 // Source : Nintendo Today! / NoteBookCheck

Si on pouvait comprendre ces limitations pour la Switch première du nom, elle est ici moins défendable pour une console qui triple quasiment ses ressources système (3 Go de mémoire).

Il faudra donc se rabattre sur des appareils de capture externes pour espérer capturer de plus longues séquences, comme c’est déjà le cas pour la Nintendo Switch.

