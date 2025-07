Google Pixel 9 vs OnePlus 13R : lequel de ces 2 smartphones premium soldés à moins 600 € choisir ? 

Si vous attendiez les soldes d’été pour vous procurer un bon smartphone pour pas trop cher, c’est l’occasion : le Google Pixel 9 et le OnePlus 13R tombent sous les 600 euros. Mais lequel choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Si vous cherchez à avoir un smartphone haut de gamme sans à payer le prix fort, il vaut mieux attendre des occasions comme les soldes d’été qui ont tendance à réduire fortement le prix des meilleures références du marché.

On trouve justement le Google Pixel 9, un smartphone bon en photo, doté d’un bel écran et proposant une interface Pixel Experience toujours aussi chouette, mais aussi le OnePlus 13R, un appareil qui ne manque d’atouts pour convaincre. Ces deux récentes références offrent de belles prestations premium, et sont soldées à moins de 600 euros.

Ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Quels sont les smartphones soldés à moins de 600 euros ?

Des smartphones aux finitions soignées

Commençons par décrire le design de ses deux smartphones. Google apporte un vent de fraîcheur sur le design de Pixel 9. Le bloc photo passe d’une barre horizontale à une sorte de pilule. Les finitions sont réussies. Ce changement lui donne du caractère, et avec ses tranches plates et son petit format, il est confortable en main. OnePlus aussi revoit le design de son flagship avec des bords carrés et un look plus séduisant avec son dos mat qui a l’avantage de ne quasiment pas retenir les traces de doigts. Il conserve sa touche Slider, originale et bien pratique.

Google Pixel 9 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid OnePlus 13R // Source : Frandroid

Pour la partie photo, les deux téléphones délivrent de jolis clichés. La firme de MontainView équipe son smartphone de deux capteurs photo, une caméra principale de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx. C’est un très bon smartphone photo avec une belle dynamique dans les scènes et des couleurs équilibrées dans l’ensemble. Le mode Portrait fait toujours son petit effet, la patte Pixel est là . Et si le zoom x2 numérique est bon, il n’est pas au niveau d’un grossissement optique. Bien évidemment, il y a de nombreuses fonctions logicielles pour améliorer vos images sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.Â

Chez OnePlus, on a un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 2x. Les résultats sont des plus satisfaisants en plein jour. En effet, les photos bénéficient d’un bon piqué, avec des couleurs précises. De nuit, les photos réalisées s’avèrent elles aussi de bonne qualité. Quant au téléobjectif, les clichés capturés bénéficient d’une précision très satisfaisante.

De beaux écrans avec une bonne expérience utilisateur à la clé

Généralement, les appareils haut de gamme affichent des bords affinés, mais celles du Pixel 9 sont assez prononcées autour de l’écran ce qui affecte le côté premium. On a tout même un bel écran de 6,3 pouces, OLED et Full HD+. Pour assurer une bonne fluidité, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz vient sublimer tout cela. Mais la dalle n’est pas LTPO. Il peut se targuer d’offrir une bonne qualité d’affichage dans l’ensemble, avec une luminosité au rendez-vous.

Le 13R de OnePlus lui déploie un écran OLED plus grand : 6,78 pouces. Il s’accompagne d’une définition de 2 780 par 1 264 pixels, d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et est de type LTPO, d’une excellente couverture colorimétrique et une bonne fidélité des couleurs. La luminosité qui, bien qu’améliorée, n’est pas encore au niveau de la concurrence.

OnePlus 13R // Source : Chlo̩ Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

Côté logiciel, si les deux utilisent Android 15, OnePlus propose sa surcouche OxygenOS 15. Une interface plus attrayante et modernisée : barre intelligente, foule d’options de personnalisation, interface claire. Il y a de nombreuses fonctionnalités pratiques et originales, dont certaines sont boostées à l’IA. La marque assure la mise à jour du système d’exploitation pendant 4 années, et 6 ans pour les mises à jour de sécurité.

Le Pixel 9 de son côté fait profiter de la Pixel Experience, une des références en matière d’expérience logicielle sur Android. Une interface très bien pensée simple et intuitive avec une belle dose de personnalisations esthétiques dans le menu Fond d’écran et style. L’intelligence artificielle est bien entendu de la partie, avec des fonctionnalités pratiques pour les retouches photos. Quant à la longévité logicielle, on a droit à sept ans de mises à jour majeures.

Des performances à la traîne sur le Pixel

Le OnePlus 13R est animé par un processeur de chez Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3. Certes, cette puce équipait l’année dernière tous les smartphones haut de gamme, elle reste très efficace. Il n’a aucun problème pour jongler avec de nombreuses applications. Et même les jeux les plus exigeants bénéficient d’une fluidité à toute épreuve. Par exemple, sur Fortnite, on a pu jouer en mode Épique à 90 images par seconde.

Sur le Pixel 9, c’est la puce Tensor G4 de Google qui est intégrée. Elle est surtout optimisée pour les fonctions IA et assure la puissance nécessaire pour les tâches du quotidien. Il rencontre des difficultés sur des jeux et sur la gestion de la chauffe. Sur Fortnite, on peut activer la qualité Épique et les 60 fps et les parties tournent parfaitement dans ces conditions, à un détail près : la chauffe. Heureusement il retrouve aussi rapidement une bonne température ambiante quand on le laisse se reposer quelques minutes.

Le smartphone de OnePlus est un véritable marathonien

En termes d’autonomie, le OnePlus 13R surpasse largement son rival : il intègre une grosse batterie de 6 000 mAh qui lui permet de tenir une journée intensive aisément. Lors de notre test, il a pu tenir environ 33 heures et 20 minutes en streaming vidéo. Même si le Realme GT 7 fait mieux avec sa batterie de 7 000 mAh, le 13R compte parmi les smartphones les plus endurants. La recharge est également hyper rapide. Compatible 80 W, le téléphone de OnePlus refait le plein en 52 minutes.

De son côté, le Pixel 9 opte pour une batterie d’une capacité de 4 700 mAh, on est donc bien loin de ce qu’offre le OnePlus 13R… Suite à notre test ViSer, il a résisté pendant 11 heures et quasi 23 minutes, c’est légèrement moins qu’un Galaxy Z Flip 6 qui est un format pliant. Si vous avez un usage modéré et que vous n’avez pas besoin de consulter trop régulièrement votre smartphone, vous devriez être plus tranquille. Et côté charge, elle est lente, sauf si vous vous procurez le chargeur officiel de 45 W vendu séparément, qui permet de retrouver jusqu’à 55 % d’énergie en 30 minutes.

Google Pixel 9 ou OnePlus 13R, lequel est fait pour vous ?

Que ce soit sur le 13R ou le Pixel 9, les qualités ne manquent pas ce sont des solides smartphones avec aucun défaut majeur qui pourrait nous faire vous le déconseiller. Mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Le OnePlus 13R a beau être une version moins chère que son aîné, il a de bons arguments pour plaire. On apprécie son nouveau design, soigné et épuré. L’intérieur aussi est intéressant avec un SoC très véloce et un volet photo qui évolue dans le bon sens en troquant le capteur macro pour un téléobjectif. Dommage pour l’ultra grand-angle qui est un peu limité, surtout de nuit.

Agréable en main, il peut se targuer d’une belle autonomie, soulignée par une charge (très) rapide. En revanche, quatre ans de mises à jour Android est une promesse un peu courte, surtout face à son concurrent qui se montre bien plus généreux.

Le Google Pixel 9 est joli, bien conçu et agréable à utiliser dans l’ensemble. Bon en photo, doté d’un bel écran et proposant une interface Pixel Experience toujours aussi chouette, et avec 7 ans de mises à jours, c’est un téléphone fait pour durer. On regrette son autonomie est un peu trop juste dès lors qu’on a un usage actif du smartphone, mais aussi son processeur qui est en difficulté pour lancer des jeux 3D et à tendance à chauffer…

Si vous souhaitez en savoir plus :

Si votre budget est plus restreint, nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros pour trouver votre bonheur.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.