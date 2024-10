Voici OxygenOS 15 (Android 15), la nouvelle interface de OnePlus

OnePlus vient de dévoiler OxygenOS 15, sa nouvelle surcouche basée sur Android 15. Celle-ci marque un tournant majeur pour le fabricant chinois, puisqu’elle met enfin l’IA au centre des smartphones.

Longtemps considéré comme en retard face à ses concurrents en matière d’intelligence artificielle, OnePlus souhaite frapper fort avec sa mise à jour OxygenOS 15. Basée sur Android 15, la nouvelle surcouche sera disponible en bêta ouverte dès le 30 octobre, la veille du lancement du OnePlus 13.

Au programme, OnePlus a comme d’habitude rendu son interface beaucoup plus fluide, mais a surtout ajouté tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Certaines sont évidemment basées sur les ajouts d’Android 15, tandis que d’autres vous rappelleront probablement ce qui se fait déjà chez la concurrence.

Une interface allégée et plus performante

La première bonne surprise d’OxygenOS 15 se trouve dans son optimisation. OnePlus a réussi à réduire l’empreinte système de 20 %, soit environ 5 Go d’espace libéré pour les utilisateurs. Cela aurait été rendu possible grâce à la suppression d’éléments superflus, comme les fonds d’écran par défaut inutilisés. Alors que les applications deviennent toujours plus gourmandes en espace de stockage, cette optimisation est particulièrement bienvenue.

L’interface bénéficie également d’une refonte visuelle avec l’introduction des « Flux themes ». Ces nouveaux thèmes dynamiques assurent des transitions fluides entre le mode Always-On, l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. OnePlus a cette fois-ci particulièrement soigné les animations, répondant ainsi aux retours de sa communauté lors des Forums Open Ear. Comme l’ont déjà montré plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, on a donc droit à une expérience utilisateur plus cohérente et visuellement plus satisfaisante.

Traitement parallèle : une première dans l’industrie

OnePlus innove avec l’introduction du « Parallel Processing », une technologie inédite qui élimine les ralentissements lors du passage d’une application à l’autre. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de jongler entre plus de 20 applications tout en conservant des animations fluides et sans accroc.

C’est une première dans l’industrie qui pourrait bien redéfinir les standards de performance sur Android. Vous serez par exemple en mesure de passer d’un jeu à l’autre sans aucun délai, pratique pour s’occuper pendant un long temps de chargement ou une cinématique.

Des innovations inspirées de l’iPhone

Comme d’autres fabricants, OnePlus n’hésite pas à s’inspirer des meilleures pratiques de la concurrence, notamment d’Apple. L’interface adopte désormais une séparation entre le panneau de notifications et les paramètres rapides, accessible par des glissements distincts depuis le haut de l’écran. Heureusement, les utilisateurs attachés à l’ancien système pourront toutefois conserver cette option.

Plus surprenant encore, OxygenOS 15 intègre des « Live Alerts », rappelant la Dynamic Island d’Apple. Ces notifications contextuelles s’affichent autour de la caméra frontale et permettent un accès rapide aux applications en cours d’utilisation, comme la musique ou les minuteurs.

Notons aussi l’introduction de « Share with iPhone », qui promet de simplifier le partage de fichiers entre Android et iOS. Via l’application « O+ Connect », les utilisateurs pourront enfin échanger facilement des fichiers avec leurs amis équipés d’iPhone, sans passer par des solutions tierces ou le cloud.

L’IA au cœur de l’expérience

Après Samsung ou encore Google, OnePlus fait à son tour son entrée dans l’ère de l’IA avec une suite complète de fonctionnalités intelligentes. La retouche photo bénéficie particulièrement de ces avancées avec plusieurs outils :

Image Unblur : Corrige automatiquement les photos floues

: Corrige automatiquement les photos floues Reflection Eraser : Élimine les reflets indésirables des photos

: Élimine les reflets indésirables des photos Detail Boost : utilise l’IA générative pour améliorer la netteté des images recadrées, particulièrement efficace sur les éléments simples, même si les résultats sont plus mitigés avec du texte

L’intelligence artificielle s’étend également à la productivité avec une série d’outils accessibles via une barre latérale :

AI Summary : Résume automatiquement les textes longs

: Résume automatiquement les textes longs AI Speak : Convertit le texte en parole

: Convertit le texte en parole AI Writer : Aide à la rédaction et à l’édition de textes, pouvant même générer des réponses aux messages

Gemini devient l’assistant IA par défaut chez OnePlus

OnePlus intègre désormais Gemini de Google comme assistant par défaut, à l’image par exemple de Motorola. Disponible dans plus de 40 langues, Gemini offre une expérience conversationnelle naturelle et peut assister les utilisateurs dans diverses tâches quotidiennes, de la rédaction au brainstorming.

Google Gemini // Source : Google

OnePlus renforce la sécurité sur ses smartphones

OxygenOS 15 renforce significativement la sécurité des appareils OnePlus avec plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Theft Protection : Verrouille automatiquement l’appareil en cas d’activité suspecte

: Verrouille automatiquement l’appareil en cas d’activité suspecte Find My Device : permet le verrouillage à distance, même hors ligne

: permet le verrouillage à distance, même hors ligne Google Play Protect Live : analyse en temps réel le comportement des applications

Pour rappel, le OnePlus 13 sera lancé dès le 31 octobre prochain en Chine, et il devrait être le premier à bénéficier d’OxygenOS 15 sous Android 15. Il faudra ensuite attendre plusieurs semaines avant de le voir arriver en France. Il reste maintenant à voir si nous aurons bien droit à toutes les fonctionnalités chez nous.