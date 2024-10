OnePlus dévoile la date de sortie d’Android 15 (OxygenOS 15) sur ses smartphones

À peine quelques jours après le déploiement d’Android 15 par Google, OnePlus annonce lui aussi l’arrivée imminente de sa nouvelle interface utilisateur. Alors que Samsung temporise avec One UI 7 jusqu’à l’année prochaine, le constructeur chinois accélère la cadence.

Dans un communiqué de presse, OnePlus dévoile une date tant attendue : le 24 octobre 2024 marquera le lancement officiel d’OxygenOS 15. Cette nouvelle version, basée sur Android 15, fera l’objet d’un événement en ligne qui débutera à 17h30 et qui sera retransmis sur l’ensemble des plateformes officielles de la marque, notamment sur YouTube.

Cette nouvelle version promet d’être plus ambitieuse que ses prédécesseurs, si l’on en croit la marque. Il s’agirait de la version « La plus rapide et la plus intuitive à ce jour », affirme OnePlus, qui mise particulièrement sur l’intégration de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Si les détails précis de ces innovations restent encore mystérieux, la société assure qu’elles seront orientées vers l’optimisation de la productivité et de la créativité des utilisateurs.

La version OxygenOS 15 arrive, et l’IA avec elle

Ce virage vers l’IA représente un changement stratégique majeur pour OnePlus. Malgré son excellente réputation dans la conception de smartphones haut de gamme, l’entreprise accusait un certain retard dans l’intégration des technologies d’IA. OxygenOS 15 pourrait donc bien marquer un tournant décisif qui permettrait à la marque de rattraper ses concurrents.

La liste des appareils compatibles n’a pas encore été dévoilée, mais les modèles récents comme le OnePlus 12, le OnePlus 11 et le OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la marque, devraient logiquement être parmi les premiers servis.

Sachant que ce nouvel OS n’apporte que des améliorations assez timides par rapport à son prédécesseur, l’attente est grande concernant les innovations propres à OnePlus. Certaines fonctionnalités phares d’Android 15, comme l’optimisation du multitâche pour les smartphones pliables ou l’espace privé, sont déjà présentes sur les appareils OnePlus.

Pendant ce temps, d’autres constructeurs comme Vivo ont déjà commencé le déploiement de leur version d’Android 15. Pour rappel, le fabricant chinois avait été plus rapide que Google, qui vient à peine de déployer la mise à jour stable sur ses Pixel.