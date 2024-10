La mise à jour Android 15 est sortie, téléchargez-la maintenant sur votre smartphone compatible

Google vient de débuter le déploiement d’Android 15 sur les smartphones compatibles. Premiers servis, les Pixel de la marque.

Sans crier gare, Google lance la nouvelle version de son système d’exploitation. Symboliquement, il a choisi le 15 octobre pour distribuer Android 15. Depuis 18 heures, les possesseurs de smartphones — et de la tablette — de la marque peuvent l’installer.

Ce matin, la branche allemande de Google faisait une boulette en publiant l’annonce de la sortie d’Android 15, avant de l’ôter rapidement. Mais le mail était parti chez les utilisateurs. Quelques heures après, nous avons la confirmation qu’il se tramait bien quelque chose.

Android 15 arrive donc enfin sur les Pixel, deux mois après la sortie des Pixel 9, première génération de smartphones Google à débuter sa vie sous une ancienne version d’Android.

Comment installer Android 15 ?

Pour mettre un Google Pixel à jour en Android 15, il faut se rendre dans les réglages de l’appareil en suivant ce chemin :

Système > Mises à jour logicielles > Mise à jour du système

Quelles nouveautés avec Android 15 ?

Android 15 regorge de nouveautés que nous avons décrites en détail dans notre dossier dédié.

Outres les mises à jour de sécurité d’octobre, on a également droit à une fonction de détection de vol qui utilise l’IA bloquer le téléphone s’il est arraché des mains, notamment.

Sur Pixel Tablet et Pixel 9 Pro Fold, une barre des tâches se détache pour se superposer au-dessus des applications en cours. Côté photo, on accède à la fonction Boost en basse lumière qui permet de magnifier les clichés pris en faible luminosité. Les apps tierces ont un meilleur contrôle du flash.

De plus, c’est la messagerie par satellite qui fait son apparition. Elle permet d’envoyer et de recevoir des messages sans connexion mobile ni Wi-Fi.

Ces fonctions viennent avec d’autres qui sont déployées dans un Pixel Feature Drop particulièrement généreux.

Quels sont les Pixel mis à jour en Android 15 ?

Les appareils Google mis à jour en Android 15 sont les suivants :

Si l’on parle ici des Pixel, ce ne sont pas les seuls qui auront Android 15. Samsung a déjà dévoilé One UI 7 qui est basé sur cette nouvelle version.

Samsung prévoit de lancer la mise à jour Android 15 accompagnée de son interface One UI 7 d’ici la fin de 2024 sur ses smartphones. Une version bêta de One UI 7 sera disponible pour les développeurs avant la fin de cette année, tandis que la version stable devrait être déployée début 2025. Les Galaxy S24 seront parmi les premiers appareils à recevoir cette mise à jour, avec les Galaxy S25, S25 Plus et Galaxy S25 Ultra.