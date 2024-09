Samsung Galaxy S25/S25 Plus : prix, fiche technique, date de sortie… tout ce qu’on sait sur le prochain smartphone haut de gamme de Samsung

Début 2025 devraient arriver les Samsung Galaxy S25 et S25 Plus aux côtés d’un très abouti Galaxy S25 Ultra. Mais il s’agit d’un smartphone haut de gamme très cher : c’est pourquoi Samsung commercialise souvent une version plus abordable et en deux tailles. Faisons le point sur les rumeurs autour des Galaxy S25.

Source : Onleaks x Android Headlines

Le 17 janvier 2024 sortaient les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus : les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung.

Début 2025, ce devrait être la même rengaine avec les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus. Depuis quelques mois, quelques fuites révèlent petit à petit des détails sur ces prochains Galaxy S surveillés de près.

Tout d’abord, sachez qu’il y a eu une hypothèse sur le nom du Galaxy S25 Plus. Il serait remplacé par le Galaxy S25 Pro, afin de mieux le différencier du modèle de base. Il ne s’agit que d’une rumeur assez peu probable, tant les fiches techniques des deux modèles tendent à se ressembler (mis à part sur la batterie et l’écran).

Design : plus grand, pas plus grand ?

Le changement principal du design du Galaxy S25 ne serait pas esthétique, mais de taille, littéralement. Samsung passerait de 6,2 pouces actuellement à 6,36 pouces. Ce qui le ferait quelque peu sortir du marché des smartphones compacts, de moins en moins fourni en termes de références.

Le Samsung Galaxy S25 // Source : Android Headline – OnLeaks

On a déjà de premiers rendus de ce à quoi pourraient ressembler les deux smartphones. Selon Onleaks, leaker confirmé, le Galaxy S25 ne changerait pas de taille, ou presque : 146,9 x 70,4 et 7,2 mm, contre 147 x 70,6 x 7,6 mm l’année dernière. Ce qui corrobore les dires d’Ice Universe, pour qui les deux smartphones perdraient 4 mm d’épaisseur (le Galaxy S25+ serait épais de 7,3 mm).

Source : Onleaks x Android Headlines

Et l’écran serait toujours d’une diagonale de 6,2 pouces. L’écran et le dos seraient plats, les bords anguleux et les coins arrondis. À l’arrière, le bloc photo aurait une disposition similaire : les trois objectifs alignés à la verticale, avec un cerclage noir plus prononcé que sur les Galaxy S24.

Écran : aucun changement à l’horizon

Pour l’instant, aucune rumeur ne fait état de changements significatifs au niveau des écrans de ces smartphones Samsung.

On veut toujours plus de petites fonctions pour les Galaxy S25

Le vice-président de Samsung MX, Daniel Araujo, promettait il y a quelque mois une « IA hybride » qui utilisera les capacités du smartphone ainsi que le cloud pour certaines fonctionnalités.

L’idée serait d’avoir des fonctions IA rapides qui fonctionneront sur l’appareil pour les tâches courantes. Et pour les tâches plus complexes, qui demandent plus de puissance pour être réalisées rapidement, c’est au cloud qu’on fera appel.

Source : Onleaks x Android Headlines

Samsung en profitera pour renforcer la sécurité et la protection des données personnelles de son système Knox. On s’attend d’ailleurs à un support de mises à jour de 7 ans (Android et sécurité), en partant d’Android 15 avec One UI 7, qui devrait arriver dans les prochaines semaines.

Qualcomm, MediaTek ou Samsung ? Le choix de la puce se pose

Qualcomm, pas Qualcomm… C’est la question de la puce qui est au centre des rumeurs autour des Galaxy S25. Il se pourrait en fait que Samsung passe à ses Exynos 2500 pour ces deux futurs modèles haut de gamme. L’intérêt pour Samsung, ce serait de mieux contrôler la chaîne d’approvisionnement et in fine, les coûts de production. Le fabricant pourrait même proposer certaines fonctionnalités exclusives. Par ailleurs, le successeur du Snapdragon 8 Gen 3, le Snapdragon 8 Elite (et non le Snapdragon 8 Gen 4) serait bien plus cher. Samsung pourrait alors choisir de n’intégrer ce SoC que dans le Galaxy S25 Ultra.

Le Samsung Galaxy S25 // Source : Android Headline – OnLeaks

Dernière hypothèse, mais bien moins probable : MediaTek. Le fondeur veut aller concurrencer Qualcomm sur le segment haut de gamme notamment aux États-Unis. Il pourrait vouloir intégrer ses MediaTek Dimensity 9400 dans les produits de Samsung.

D’un autre côté, pour Onleaks, Samsung ferait bien le choix du Snapdragon 8 Elite, et ce, dans le monde entier. Samsung en profiterait pour augmenter la RAM, délaissant les 8 Go pour 12 Go, plus confortables et surtout très utiles pour les usages d’IA qui fonctionnent en local. Le Galaxy S25+, lui, resterait à 12 Go de mémoire vive.

Source : Onleaks x Android Headlines

Côté stockage, cela ne changerait pas : Samsung proposerait toujours 128 ou 256 Go de stockage pour le S25 et 256 ou 512 Go pour le S25+.

Photographie : pas de changements

Les Galaxy S25 et S25+ seraient équipés des mêmes capteurs photo :

Un capteur principal de 50 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle ;

Un téléobjectif ;

Un capteur selfie de 12 Mpx.

Une batterie qui ne change pas, mais une autonomie qui pourrait s’améliorer

Un peu plus de mAh, ou pas ? Là aussi, on ne sait pas encore trop sur quel pied danser. Tout porte à croire que le fabricant ne toucherait pas aux capacités des batteries des Galaxy S25 et S25+. 4000 mAh pour le premier, 4900 mAh pour le second.

Source : Onleaks x Android Headlines

Si elle n’augmenterait pas la taille des batteries, Samsung réfléchirait à une fonction d’intelligence artificielle, une fois n’est pas coutume. Baptisée Battery AI, cette fonction permettrait d’augmenter l’autonomie jusqu’à 10%. Le modèle d’IA derrière pourrait éliminer l’exécution de tâches non essentielles.

Une charge ne changerait pas

Sur la charge aussi, Samsung n’apporterait aucune évolution :

en filaire : 25 Watts pour le Galaxy S25, 45 Watts pour le Galaxy S25+

en sans-fil : 10 Watts pour les deux modèles.

Quels tarifs pour ces Galaxy S25 ?

On peut logiquement penser que les Galaxy S25/S25+ coûteront au moins aussi cher que les modèles précédents, qui avaient respectivement été lancés à 899 et 1169 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce serait d’autant plus probable d’avoir une grille tarifaire en hausse dans le cas où ces smartphones embarqueraient le Snadrapgon 8 Elite. Qualcomm justifie cela par des niveaux de performance plus élevés. On sait toutefois que cela serait dû au fait que Qualcomm ne ferait plus appel à ARM pour les cœurs de ses SoC.

À quand la sortie des nouveaux Galaxy S ?

Difficile d’avancer une date précise, mais tout porte à croire que Samsung choisisse d’annoncer ses Galaxy S25 en janvier prochain, comme l’année dernière.

Dans l’agenda médiatique, cela permet au constructeur de se positionner après le CES de Las Vegas et avant le MWC de Barcelone.

Par ailleurs, plusieurs marques annoncent leurs nouveautés (notamment les arrivées sur le marché européen) un peu en avance par rapport au MWC.