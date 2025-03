Xiaomi 15 officialisé en France : comparatif avec le Galaxy S25 et l’iPhone 16 Pro

Le Xiaomi 15 vient de pointer le bout de son nez, et il a clairement l’ambition de jouer dans la cour des grands face au Samsung Galaxy S25 et à l’iPhone 16 Pro.

Le Xiaomi 15 est officiellement là, et il vient se frotter aux mastodontes du marché que sont le Samsung Galaxy S25 et l’iPhone 16 Pro.

Avec ses caractéristiques et un positionnement tarifaire agressif, il est bien placé. On passe en revue sa fiche technique, on le compare à ses deux rivaux, et on met un gros zoom sur le prix – parce que oui, c’est souvent là que tout se joue.

Sachez que nous avons publié une prise en main avec nos premières impressions, à retrouver en cliquant ici.

Fiche technique du Xiaomi 15 en résumé

Le Xiaomi 15 arrive avec un écran Amoled de 6,36 pouces, 1-120 Hz, définition 2670 x 1200, et une luminosité max de 3200 nits. Sous le capot, la puce Snapdragon 8 Elite assure une fluidité à toute épreuve, refroidie par le système IceLoop.

Côté photo, un trio signé Leica : un capteur principal avec objectif Summilux (ƒ/1.62), un téléobjectif flottant de 60 mm (50 MP) et un ultra-grand-angle de 14 mm (50 MP).

La batterie ? 5240 mAh avec charge filaire 90 W et sans fil 50 W. Ajoutez à ça HyperOS 2 basé sur Android 15, et vous avez un smartphone qui coche toutes les cases du haut de gamme.

Mobèle Xiaomi 15 Écran AMOLED CrystalRes 6,36 pouces, 2670 x 1200, 1-120 Hz, luminosité max 3200 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mémoire vive (RAM) 12 Go Stockage 256 Go ou 512 Go Caméras arrière – Principal : Leica Summilux ƒ/1.62, Light Fusion 900

– Téléobjectif : 60 mm (x2,6), 50 MP

– Ultra-grand-angle : 14 mm, 50 MP, ƒ/2.2 Focales couvertes 14 mm à 120 mm (8 longueurs focales) Batterie 5240 mAh (typ), Xiaomi Surge Battery Charge Filaire : 90 W HyperCharge

Sans fil : 50 W HyperCharge, pas de Qi2 Autonomie estimée Jusqu’à 25 heures de lecture vidéo Système d’exploitation HyperOS 2 (basé sur Android 15) avec 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité Design et protection Verre et aluminium, Xiaomi Shield Glass, certification IP68 Fonctions et connecitvités Double SIM, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, quatre microphones Couleurs Noir, Blanc, Vert, Argent (exclu Mi.com)

Comparatif technique : Xiaomi 15 vs Galaxy S25 vs iPhone 16 Pro

Écran : le Xiaomi 15 et ses 6,36 pouces se placent entre le Galaxy S25 (6,2 pouces, AMOLED 120 Hz, 1080p) et l’iPhone 16 Pro (6,3 pouces, OLED 120 Hz, légèrement plus haute définition). Le Xiaomi brille plus fort (3200 nits) que le S25 (autour de 2600 nits) et l’iPhone (2000 nits), un vrai plus pour l’extérieur.

Puissance : tous les trois tournent avec des puces de pointe – Snapdragon 8 Elite pour Xiaomi et Samsung, A18 Pro pour Apple. En benchmarks, le Snapdragon 8 Elite prend une légère avance en multi-cœur et GPU, mais l’A18 Pro reste imbattable en mono-cœur. Avec 12 Go de RAM, Xiaomi et Samsung devancent les 8 Go de l’iPhone, mais iOS optimise si bien que la différence est minime au quotidien. Contre le Galaxy S25, le Xiaomi 15 pourrait faire mieux, car Samsung a une puce un poil bridée.

Photo : le Xiaomi 15 mise sur la polyvalence Leica (14 à 120 mm), le Galaxy S25 garde ses 50 MP principal, 12 MP ultra-grand-angle et 10 MP téléobjectif (3x), tandis que l’iPhone 16 Pro offre un trio 48 MP principal, 48 MP ultra-grand-angle et 12 MP téléobjectif (5x). C’est vraiment très proche, avec une grosse polyvalence de chaque coté. Tout va se jouer dans le traitement photo, les options… et ça peut tout changer.

Batterie : avec 5240 mAh, le Xiaomi 15 dépasse l’iPhone 16 Pro (3582 mAh) et le S25 (4000 mAh). En charge rapide, ses 90 W filaires écrasent les 45 W du S25 et les 30 W (officiels) de l’iPhone. Sans fil, il est à 50 W, contre 15 W pour le S25 et 25 W (MagSafe) pour l’iPhone. L’iPhone 16 Pro bénéficie du Qi2 avec MagSafe, et ça, c’est un plus non néligeable pour les adeptes du sans fil. Par contre, Xiaomi devrait faire mieux en autonomie et en vitesse de charge, et ça, c’est ce qui compte vraiment.

Logiciel : Xiaomi fait moins bien qu’Apple et Samsung sur la longévité de suivi : 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité, contre 7 ans pour Samsung et Apple.

Du côté IA, Gemini pour Android, et Apple Intelligence sur iPhone. Ce sont vraiment les outils des IA maisons de Xiaomi, Apple et Samsung qui leur permettront de se différencier, à vos yeux, en tout cas si vous jurez par ces fonctions qui sont souvent encore un peu trop gadgets.

Les différences qui comptent

Le Xiaomi 15 se démarque par son écran ultra-lumineux et sa batterie généreuse, un combo rare dans ce format compact. On aime aussi la collaboration avec Leica, grand spécialiste de la photo.

Le Galaxy S25 mise sur un design plus léger (30 g de moins que l’iPhone) et One UI 7, avec Galaxy AI.

L’iPhone 16 Pro, lui, joue la carte de l’écosystème Apple, d’une finition en titane premium et d’une optimisation logicielle inégalée.

Côté photo, Xiaomi impressionne avec les optiques et le traitement Leica, mais l’iPhone reste roi en vidéo. On a hâte de voir comment Xiaomi va se débrouiller en photo et vidéo tout de même, il y a une carte à jouer.

Zoom sur le prix : Xiaomi frappe fort

Passons au nerf de la guerre : le prix.

Le Xiaomi 15 est dispo en deux versions : 12 Go + 256 Go à 1 003 € et 12 Go + 512 Go à 1 103 € (Argent exclusif Mi.com). Mais l’offre de lancement change tout : une remise de 100 €, un bonus reprise de 200 €, et deux cadeaux – une Xiaomi Watch S4 (valeur 169,99-179,99 €) ou Watch 2 (169,99-199,99 €), plus des Redmi Buds 6 Pro (79,99 €). Cela fait 400 euros de valeur au total.

Mais voilà, ces offres de lancement, c’est toujours un peu à double tranchant. Xiaomi met le paquet pour attirer du monde dès les premiers jours. Le constructeur chinois joue gros sur cette stratégie, et pour l’instant, ça semble payer : le rapport qualité-prix est boosté à fond au démarrage. Reste à voir si le public suivra une fois les promos envolées, mais avec un tel départ.

En face, le Galaxy S25 démarre à 909 € (128 Go) et 969 € (256 Go), sans les bonus aussi généreux. L’iPhone 16 Pro, lui, débute à 1 229 € (128 Go) et grimpe à 1 359 € (256 Go), jusqu’à 1 859 € (1 To).

Xiaomi explose la concurrence en valeur ajoutée, surtout au lancement – même une fois les promos finies, son prix brut reste compétitif.