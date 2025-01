Samsung Galaxy S25 et S25+ : notre comparatif avec les S24 et S24+

Les Galaxy S25 et S25+ illustrent parfaitement la nouvelle philosophie de Samsung : l’évolution en finesse plutôt que la révolution tapageuse. Comparons-les aux Galaxy S24 et S24+.

Vous avez un vieux Android et vous souhaitez changer : c’est normal de comparer deux générations de smartphones. Surtout que l’on trouve encore des S24 et qu’ils ont bien baissé de prix. Vous êtes au bon endroit, on va décortiquer les différences entre les Galaxy S25 et S25+ d’un côté, et les S24 et S24+ de l’autre.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et si vous êtes là alors que vous avez déjà un S24 ou un S24+ ? On va tenter de vous rassurer et de vous confirmer que vous n’avez pas besoin de changer de smartphone cette année.

Pour aller plus loin

Prise en main des Galaxy S25 et S25 Plus, des smartphones qui cachent bien leur jeu

Comparaison technique

Caractéristiques Galaxy S24 Galaxy S25 Dimensions 147 x 70,6 x 7,6 mm 146,9 x 70,5 x 7,2 mm Poids 167 g 162 g Écran 6,2 pouces AMOLED 2X 6,2 pouces AMOLED 2X Définition Full HD+ (2340 x 1080) Full HD+ (2340 x 1080) Taux de rafraîchissement 1-120 Hz adaptatif 1-120 Hz adaptatif Luminosité maximale 2600 nits 2600 nits Protection écran Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Cadre Aluminium Aluminium Processeur Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite RAM 8 Go 12 Go Stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go Photo principal 50 MP f/1.8 OIS 50 MP f/1.8 OIS Ultra grand-angle 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Téléobjectif 10 MP f/2.4 zoom x3 10 MP f/2.4 zoom x3 Selfie 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Batterie 4000 mAh 4000 mAh Charge filaire 25W 25W Charge sans fil 10W 10W Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Caractéristiques Galaxy S24+ Galaxy S25+ Dimensions 158,5 x 75,9 x 7,6 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm Poids 196 g 190 g Écran 6,7 pouces AMOLED 2X 6,7 pouces AMOLED 2X Définition QHD+ (3120 x 1440) QHD+ (3120 x 1440) Taux de rafraîchissement 1-120 Hz adaptatif 1-120 Hz adaptatif Luminosité maximale 2600 nits 2600 nits Protection écran Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Cadre Aluminium Aluminium Processeur Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go Stockage 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go Photo principal 50 MP f/1.8 OIS 50 MP f/1.8 OIS Ultra grand-angle 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Téléobjectif 10 MP f/2.4 zoom x3 10 MP f/2.4 zoom x3 Selfie 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Batterie 4900 mAh 4900 mAh Charge filaire 45W 45W Charge sans fil 10W 10W Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Un design affiné

Samsung a fait un travail remarquable sur l’optimisation des dimensions. Le S25 se contente désormais de 146,9 x 70,5 x 7,2 mm pour 162 grammes, tandis que le S25+ affiche 158,4 x 75,8 x 7,3 mm pour 190 grammes.

Si ces chiffres ne vous parlent pas, sachez que Samsung a fait dans la miniaturisation. On constate une réduction d’épaisseur de 0,4 mm sur les deux modèles, ce qui améliore sensiblement la prise en main.

Le choix des matériaux reste premium, avec un cadre en aluminium et du Gorilla Glass Victus 2 en façade comme au dos. Le gros changement visuel est plutôt du côté du S25 Ultra, ce dernier adopte presque le même design que les S25 et S25+, ce qui renforce la cohérence de la gamme.

Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les coloris jouent entre sobriété et originalité : vert d’eau, bleu clair et bleu nuit en standard, auxquels s’ajoutent des versions exclusives sur samsung.com en noir absolu, corail titane et or rose.

L’écran : la maîtrise Samsung

Samsung conserve sa stratégie de différenciation par la définition : Full HD+ (2340 x 1080) pour le S25, QHD+ (3120 x 1440 pixels) pour le S25+.

Une différence qui se justifie moins en 2025, d’autant que les deux dalles partagent le même taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz et la même luminosité maximale de 2600 nits.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Très peu de différence avec les S24, juste des bordures encore amincies qui optimisent le ratio écran/façade.

La révolution Snapdragon

Le passage au Snapdragon 8 Elite représente probablement l’évolution la plus importante de cette génération. Exit Exynos, Samsung met du Snapdragon partout cette année, et je dois pas vous cacher notre joie. On a été déçus par les performances de l’Exynos l’année dernière, surtout par rapport au Snapdragon.

Les gains de performances par rapport aux Exynos de la génération précédente sont intéressants : +37 % en CPU, +32 % en GPU et +43 % en NPU. Évidemment, ça, c’est la théorie.

La gestion thermique, souvent critiquée sur les versions Exynos, devrait également être meilleure. Samsung annonce une chambre à vapeur, le système de refroidissement passif, 15 % plus grand.

On notera aussi le passage du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7, grâce à la puce Snapdragon. Le Wi-Fi 7 était réservé aux versions Snapdragon l’année dernière.

Les 12 Go de RAM en standard sur les deux modèles constituent une des grosses différences, particulièrement pour le S25 qui se contentait de 8 Go l’an dernier. Côté stockage, le S25 propose désormais une version 512 Go en plus des traditionnels 128 et 256 Go, tandis que le S25+ démarre à 256 Go.

Photo : la stabilité avant tout

Samsung n’a pas jugé nécessaire de faire évoluer la configuration photo. On retrouve donc sur les deux modèles :

Un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) avec OIS

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4)

Les améliorations viennent plutôt du traitement, avec un nouveau filtre spatio-temporel qui optimise les performances en basse lumière. La possibilité de filmer en LOG, auparavant réservée à l’Ultra, s’étend à toute la gamme.

Autonomie et charge : des choix discutables

Les capacités de batterie restent identiques : 4 000 mAh pour le S25 et 4 900 mAh pour le S25+. Samsung maintient également sa stratégie de différenciation sur la charge rapide : 25W pour le S25, 45W pour le S25+. Un écart qui se justifie de moins en moins face à la concurrence, particulièrement pour le S25 dont la charge apparaît désormais vraiment lente pour un smartphone premium en 2025. La charge sans fil plafonne à 10W sur les deux modèles, sans compatibilité Qi2.

Comme vous pouvez le constater, Samsung est trop conservateur sur l’autonomie et la charge. Un traumatisme de l’affaire Galaxy Note 7 ? Peut-être.

Le reste de la fiche technique

Les deux smartphones bénéficient du Wi-Fi 7, avec la bande 6 GHz, d’une certification IP68 et d’un système audio stéréo Dolby Atmos.

Vous aurez le choix entre un double nano-SIM, une nano-SIM + eSIM ou double eSIM.

L’indice de réparabilité atteint 8,5/10, et Samsung promet 7 ans de mises à jour majeures.

Ce que l’on en pense

Les Galaxy S25 et S25+ incarnent une approche mature… Plus fins, plus puissants grâce au Snapdragon 8 Elite, ils corrigent le principal défaut de leurs prédécesseurs tout en affinant une formule déjà très aboutie.

L’absence d’évolution photo ou de la charge rapide peut décevoir, mais la cohérence de l’ensemble et le maintien des prix (899€ pour le S25, 1169€ pour le S25+) en font des propositions toujours aussi pertinentes sur le marché.

La question d’une mise à jour depuis un S24 ou S24+ se pose différemment selon votre modèle : si vous possédez une version Exynos, le gain en performances pourrait justifier le changement. Dans le cas contraire, les évolutions, bien que réelles, restent trop subtiles pour justifier un renouvellement anticipé. Pour les autres, ces S25 et S25+ représentent probablement les smartphones Android premium les plus équilibrés du marché début 2025.