Quels sont les meilleurs VPN pour le télétravail ? Voici notre guide complet et nos recommandations en 2025

Un VPN peut être un outil indispensable pour les télétravailleurs et à l’ère du remote, protéger ses données est plus important que jamais. Dans ce guide, nous vous expliquons pourquoi un VPN est important pour le télétravail et quels sont les meilleurs fournisseurs pour cet usage.

Source : NordVPN.

Depuis la crise Covid-19, la pratique du télétravail a littéralement explosé en France. Mais que l’on soit chez soi, dans un espace coworking, au bord d’une piscine ou dans un aéroport à l’autre bout du monde, le réseau internet n’est jamais totalement sécurisé. Fuites de données, tentatives de phishing et autres cyberattaques sont aujourd’hui des menaces quotidiennes qui peuvent coûter cher à vous et votre entreprise à la moindre imprudence.

Aussi, un VPN est vivement conseillé si on travaille sur des données sensibles ou si l’on voyage souvent à l’étranger. C’est tout d’abord une question de protection des données mais nous verrons que cette technologie a d’autres avantages dans ce cadre. C’est justement ce que nous allons voir dans ce guide complet des meilleurs VPN pour le télétravail.

Pourquoi utiliser un VPN en télétravail ?

Un VPN (Virtual Private Network) est un service qui, comme ses acronymes l’indiquent, sert de réseau privé dans le but de sécuriser sa connexion, chiffrer ses données et devenir totalement anonyme sur Internet grâce à la dissimulation de l’adresse IP. Cela revient à devenir invisible sur le net et ainsi échapper à la surveillance de hackers ou de certains pays. De plus, en cas de fuite de données (ce qui est susceptible d’arriver si l’on est connecté à un réseau Wi-Fi public), celles-ci deviennent illisibles sans la clé de déchiffrement.

Un autre usage régulier que l’on a des VPN est la possibilité de se connecter à un parc de serveurs répartis aux quatre coins du monde. Cette fonctionnalité permet de contourner les restrictions géographiques de certains sites ou celles de la censure d’Internet appliquée par les États autoritaires et dictatoriaux. Si on est soi-même à l’étranger, un VPN permet de se connecter à distance, depuis la Chine ou les États-Unis par exemple, aux réseaux internes d’une entreprise en France.

Ce sont là des usages que nous pouvons avoir avec n’importe quel VPN, mais certains sont plus adaptés que d’autres pour du télétravail comme nous allons le voir.

Pour commencer, ne jamais, ô grand jamais, se jeter sur les VPN gratuits ! Entre les performances limitées, le niveau de sécurité aux fraises et l’absence de certaines fonctionnalités essentielles comme le Kill Switch, ces VPN peuvent tout aussi bien compromettre vos données. Et on ne vous parle pas de ceux qui vous spamment de pubs ciblées (et qui récoltent donc les données personnelles) et ceux carrément frauduleux qui sont en réalité des Chevaux de Troie servant à propager des malwares.

Pour du télétravail ou d’autres usages comme le streaming et le gaming, il vaut mieux se tourner vers des VPN payants de fournisseurs réputés comme étant fiables. N’importe lequel de ces VPN « sérieux » fait l’affaire pour du télétravail, à partir du moment où il utilise les protocoles WireGuard (ou équivalent) et IKEv2 qui sont à l’heure actuelle les plus avancés, le chiffrement AES 256 bits ainsi que le Kill Switch qui est une fonctionnalité incontournable. Le nombre d’appareils pouvant être protégés par un seul compte est aussi une variable à prendre en compte.

On peut notamment citer CyberGhost VPN, VyprVPN, PureVPN ou encore IPVanish, des VPN déjà testés et plus ou moins approuvés par notre rédaction. Mais certains fournisseurs ne se contentent pas de proposer les services d’un VPN et comprennent dans leur abonnement des fonctionnalités et des outils qui vont bien au-delà du changement de serveur et du chiffrement de données. Gestionnaire de mots de passe, antivirus, cloud chiffré et détecteur de fuites de données sont des solutions de cybersécurité qui peuvent se révéler être aussi importantes que le VPN lui-même.

Quels VPN choisir pour le télétravail en 2025 ?

Pour ce guide des meilleurs VPN pour le télétravail, nous vous recommandons particulièrement ces quatre fournisseurs pour leur panoplie d’outils hyper-complète, mais vous pouvez tout aussi bien opter pour ceux susmentionnés.

NordVPN : le gage de sûreté

On ne vous présente plus NordVPN tant le matraquage publicitaire à la télé, à la radio, sur YouTube et sur TikTok a dû faire effet. Au-delà de sa communication très poussée, NordVPN n’a pas volé sa réputation d’un des meilleurs VPN du marché. Il est à la fois sécurisé et performant et propose tout un écosystème d’outils de cybersécurité. Sans compter sa simplicité d’usage, sa politique de confidentialité en béton et son SAV efficace.

Disponible sur la grande majorité des appareils connectés et des systèmes d’exploitation, NordVPN a comme avantage de protéger jusqu’à 10 appareils sur un seul compte. Il compte à ce jour un parc de quasiment 8 000 serveurs dans 125 pays et utilise de nombreux protocoles dont NordLynx qui est basé sur WireGuard, IKEv2, OpenVPN, le nouveau NordWhisper, OpenVPN et d’autres encore.

NordVPN propose nombre de fonctionnalités : chiffrement AES 256 bits, Kill Switch, Multi-Hop, Split Tunneling, Smart DNS, IP Dédiée, et même le Meshnet pour créer un réseau privé et sécurisé entre plusieurs appareils. Pour les travailleurs indépendants et les TPE, il y a déjà de quoi faire avec la formule d’abonnement de base.

Plus on monte en gamme dans l’abonnement, plus on débloque de fonctionnalités : bloqueur d’adwares et de malwares, gestionnaire de mots de passe, détecteur de fuites de données et même un cloud chiffré de 1 To. Un abonnement Ultime NordVPN comprend également une assurance Cyber risques qui couvre jusqu’à 5 000 euros de perte.

Pour les entreprises, la maison mère Nord Security propose une solution plus adaptée baptisée NordLayer avec panneau de contrôle centralisé pour tous les utilisateurs et service client très réactif. Un autre produit, NordStellar, permet de détecter les vulnérabilités numériques d’une entreprise afin de trouver les solutions adaptées.

ExpressVPN : des performances inégalées

ExpressVPN est lui aussi l’un des meilleurs VPN du marché, sur un pied d’égalité avec NordVPN et même parfois considéré comme étant meilleur. Lui aussi met en avant de hautes performances, une politique de confidentialité stricte ainsi qu’une interface épurée à la porté de n’importe qui. Toutefois, ses tarifs sont plus élevés que la moyenne et son rachat par Kape Technologies, une société autrefois spécialisée dans la création de malwares, a un peu entaché sa réputation.

À l’instar des principaux VPN du marché, ExpressVPN est disponible sur la majorité des plateformes et des systèmes d’exploitation, et un seul compte permet de sécuriser jusqu’à huit appareils. L’entreprise ne communique plus le nombre de serveurs de son parc mais les données les plus récentes font été de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays. Du côté des protocoles, on retrouve les classiques OpenVPN et IKEv2 ainsi que Lightway, un protocole développé par ExpressVPN et conçu pour être plus rapide, plus stable et plus sécurisé que les autres.

Source : ExpressVPN

ExpressVPN propose également de nombreuses fonctionnalités, des plus classiques à celles qui lui sont uniques. On retrouve les essentiels : chiffrement AES 256 bits, Kill Switch (baptisé ici Network Lock), Split Tunneling, DNS privé, IP Dédiée, bloqueur d’adwares et de malwares (Threat Manager) et même un gestionnaire de mots de passe avec authentification à double facteur. Il y a même un contrôle parental qui bloque l’accès à une liste de sites déjà établie.

Ce qui fait d’ExpressVPN l’un des VPN les plus sécurisés du marché, c’est sa technologie TrustedServer. Les serveurs fonctionnent uniquement en RAM, les données sont donc effacées à chaque redémarrage contrairement à des données stockées sur disque dur. C’est ce qui fait que sa politique de confidentialité est une des plus strictes, car il n’y a tout simplement aucune donnée utilisateur à saisir chez ExpressVPN.

Enfin, l’avantage avec ExpressVPN, c’est que toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans un même abonnement. Le catalogue n’est pas divisé en plusieurs formules plus ou moins dotées en solutions de cybersécurité.

Proton VPN : engagé pour le respect de la vie privée

En termes de confidentialité, Proton VPN est un acteur incontournable et de confiance. Surtout quand on sait que le respect de la vie privée est un véritable crédo en Suisse, son pays d’origine. Proton a vu le jour en 2014 lorsque des scientifiques du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) ont eu l’idée de créer un internet respectueux de la vie privée, en opposition aux géants du web qui siphonnent quotidiennement nos données personnelles. Proton VPN est lancée en 2017 afin de renforcer la confidentialité de ses utilisateurs, et surtout la sécurité de certains profils tels que les journalistes et les opposants politiques.

Aujourd’hui, Proton VPN se hisse parmi les meilleurs VPN du marché. À l’instar de NordVPN, Proton VPN est disponible sur une sélection assez large de plateformes et d’OS et un compte permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils. À l’heure où sont écrites ces lignes, Proton VPN dispose d’un parc de quasiment 13 700 serveurs répartis dans 122 pays. Côté protocoles, nous avons le trio OpenVPN-IKEv2-WireGuard ainsi que Stealth, un protocole exclusif conçu pour contourner la censure internet et les blocages VPN.

En plus des traditionnels Kill Switch, Split Tunneling, AES 256 bits, bloqueur de pubs et de logiciels malveillants et protection anti-fuites DNS, Proton VPN propose quelques outils plutôt uniques. Secure Core est une des plus « sécurisantes » : le trafic passe dans des pays « safe » comme la Suède ou la Suisse avant d’atteindre le serveur final. Il y a aussi VPN Accelerator qui peut augmenter de 400 % la vitesse de connexion (certains forums s’inquiètent cependant que cette optimisation rende un appareil plus facilement identifiable). Enfin, Proton VPN permet d’accéder au réseau Tor d’un simple clic.

À savoir enfin qu’il existe une formule freemium de Proton VPN, toujours sans publicités et donnant accès à plus de 330 serveurs dans quatre pays. C’est parfait pour les télétravailleurs qui souhaitent s’en faire une première idée avant d’opter pour une formule payante avec plus d’options. À l’autre bout du catalogue, la formule Proton Unlimited donne accès à toute la suite Proton :

Proton Mail (boîte mail chiffrée et anti-spam)

Proton Pass (gestionnaire de mots de passe)

Proton Drive (stockage cloud chiffré)

Proton Docs (éditeur de documents chiffrés)

Proton Calendar (agenda sécurisé).

Enfin, il existe aussi une formule « Business » pour les entreprises.

Surfshark : protection illimitée !

Le dernier VPN de cette sélection, et pas des moindres, et l’un des acteurs les plus récents de ce marché mais ayant connu une croissance fulgurante. Surfshark a vu le jour en 2018 et a su prouver que son VPN était des plus fiables dès sa première année d’activité. En 2021, il fusionne avec Nord Security, la maison mère de NordVPN, et a profité de son savoir-faire. Surfshark s’affiche aujourd’hui comme l’un des VPN les plus complets du marché, l’un des plus sûrs mais aussi l’un des plus performants.

L’un des grands atouts de Surfshark, c’est qu’un seul compte permet de protéger un nombre illimité d’appareils dans une large sélection de plateformes et de systèmes d’exploitation. Le parc de serveurs n’est pas énorme par rapport à celui de ses concurrents : seulement 3 200 serveurs dans plus de 100 pays, mais nos derniers tests de performance réalisés lors du comparatif avec CyberGhost VPN ont démontré que la vitesse de connexion est tout bonnement excellente. Nous sommes pourtant sur les protocoles classiques OpenVPN, IKEv2 et WireGuard.

En termes de fonctionnalités, Surfshark est au moins aussi complet que NordVPN. Le VPN regroupe toutes les fonctions essentielles : Kill Switch, Split Tunneling (baptisé ici Bypasser), AES 256 bits, Multi-Hop, IP Dédiée, bloqueur de pubs, serveurs 100 % RAM…

On y retrouve également une fonction IP tournante qui change régulièrement l’adresse IP sans interrompre la connexion, un mode Camouflage qui a la même utilité que le protocole Stealth de Proton VPN ainsi qu’un générateur d’identité virtuelle avec fausses informations personnelles et adresse mail alternative qui dissimule la vraie sur le net.

À l’instar de NordVPN, Surfshark propose plusieurs formules d’abonnement, les plus chères étant dotées de plus de fonctionnalités. On compte parmi elles un antivirus, une protection webcam, un détecteur de fuites de données personnelles, un outil de navigation ainsi qu’un service de suppression des données personnelles dans les bases de données de certaines sociétés. Pratique pour les indépendants qui souhaitent rester incognito aux yeux de leurs clients ou les salariés qui souhaitent dissocier vie perso et vie pro.