4 ans avec Secretlab, voici notre test de la nouvelle chaise Titan Evo NanoGen

Cette Titan Evo NanoGen réussit son pari d'amélioration sans révolutionner une formule qui me satisfait depuis quatre ans. Les nouveaux matériaux apportent un confort supérieur et des finitions exemplaires qui justifient partiellement le surcoût - mais seulement partiellement.



Après quatre ans de fidélité à la marque, je dirais que cette NanoGen s'adresse avant tout à ceux qui ont un budget confortable. Les améliorations, bien que réelles, ne transforment pas fondamentalement l'expérience que je connais si bien. Pour découvrir SecretLab, la Titan Evo classique reste un excellent point d'entrée à tarif plus raisonnable.