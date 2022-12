Nous avons testé la Secretlab Titan Evo 2022, une chaise gaming qui propose de nombreux réglages, et une multitude de versions pour s'adapter à tous les goûts. Voici notre avis sur ce siège.

Secretlab fait partie de ces marques qui ont été lancées autour d’un seul produit : la chaise gaming. Sur le site, on peut lire que « [les fondateurs] avaient de grandes ambitions : changer l’industrie des chaises gaming en créant un siège qui combine une esthétique magnifique avec les meilleurs matériaux ».

Nous avons donc décidé de tester l’un de leurs produits phares, le fauteuil Secretlab Titan Evo 2022. Comme toutes les chaises gaming, son prix de départ est un peu élevé (569 euros, prix recommandé hors promotion), mais cela reste dans la moyenne de la fourchette du marché. En vaut-elle le coup ? C’est ce que nous allons voir ici.

Ce test a été réalisé avec une Titan Evo 2022 Softweave (en tissu) fournie à la rédaction par Secretlab.

Fiche technique de la Secretlab Titan Evo 2022

Matière du revêtement Similicuir hybride

Tissu Softweave

Cuir nappa Accoudoirs 4D Inclinaison max 165° Soutien lombaire Intégré à 4 directions Charge max S / Regular : 130 Kg

XL : 180 kg

Précisons qu’il existe trois tailles. Nous avons testé un modèle « Regular ». Voici le guide des tailles :

Small : pour une personne de moins de 169 cm et de 90 kg ;

: pour une personne de moins de 169 cm et de 90 kg ; Regular : pour une personne de 170 à 189 cm ou de plus de 100 kg ;

: pour une personne de 170 à 189 cm ou de plus de 100 kg ; XL : pour une personne de 181 à 205 cm et de 80 à 180 kg.

Une chaise gaming très simple à monter

Monter une chaise gaming est parfois une étape fastidieuse. Pièces mal renseignées, voire manquantes, outils de mauvaise qualité, détrompeurs absents, nécessité d’être à deux… les risques sont nombreux. Et pourtant, Secretlab ne tombe dans aucun de ces pièges.

En ouvrant le carton de la Titan Evo 2022, on découvre une chaise très bien emballée, peut-être même un peu trop. Chaque élément est suremballé, créant ainsi un grand nombre de déchets plastiques, dont certains auraient pu être évitables en 2022. Le bon point, c’est que le siège est bien protégé.

Autre point qui pourrait s’avérer plus problématique : la notice, très grande et bien illustrée, est entièrement en anglais. D’une part, les dessins peuvent se suffire à eux-mêmes et, d’autre part, taper son smartphone sur le tag NFC sur le dossier ou scanner un QR code sur la notice permet d’accéder à une vidéo de montage. Encore faut-il le voir.

Est-ce que cela est gênant pour le montage ? Pas vraiment. En suivant essentiellement les instructions imagées et en regardant les détrompeurs régulièrement présents sur les pièces elles-mêmes, j’ai pu monter cette Titan Evo 2022 en moins de 30 minutes tout seul. Même l’opération habituellement la plus complexe — associer le dossier à l’assise — est ici simplifiée par un petit rail maintenant les deux pièces solidaires le temps de les visser. Pratique.

Dans le carton, les outils sont bien sûr fournis. On trouve une clé Allen en L, ainsi qu’un outil à main avec un embout réversible, cruciforme d’un côté et Allen de l’autre. C’est malin, même si l’embout ne se fixe pas à la perfection, mais une nouvelle fois assez peu écologique. Enfin, notons que le fameux gant généralement offert avec toutes les chaises de bureau pour éviter de se graisser les doigts lors du montage est ici absent.

Un design sobre et bien pensé

Dans son coloris noir avec revêtement SoftWeave Plus (tissu), la Secretlab Titan Evo 2022 est plutôt discrète pour un siège gaming. Elle est assez peu imposante et ses côtés baquets ne sont pas énormes en comparaison de certains concurrents. On est donc plutôt en présence d’une chaise relativement passe-partout. Par ailleurs, les nombreuses couleurs disponibles lui permettent de s’adapter à tous les goûts.

Siège gaming Secretlab Titan Evo 2022 // Source : Chloé Pertuis & Anthony Wonner – Frandroid Siège gaming Secretlab Titan Evo 2022 // Source : Chloé Pertuis & Anthony Wonner – Frandroid

Sur les finitions, il n’y a rien à redire, on est nettement en présence d’un siège qui s’aligne sur ce que proposent certaines marques à un prix beaucoup plus élevé. À titre d’exemple, aucune vis n’est visible une fois la chaise entièrement montée. Elles se cachent derrière des caches, en plastique certes, mais magnétiques pour un accès simplifié et surtout pour ne pas risquer de casser une petite patte d’emboîtement.

Le seul bémol de ce système se trouve au niveau des accoudoirs, magnétiques également. Lorsque l’on se lève rapidement, il arrive parfois que l’on accroche l’un d’eux, qui a alors tendance à s’envoler pour traverser une partie de la pièce. Durant les quelques semaines qu’a duré ce test, le cas m’est arrivé à de multiples reprises.

Le tissu maillé est complété à certains endroits par un revêtement en suédine pour créer un effet de contraste équilibré et certaines zones un peu plus douces.

Du haut de ses 34,5 kg (33,5 kg pour la Small et 37,5 kg pour la XL), la Titan Evo 2022 est en outre très stable. Le centre de gravité est bien géré, quelle que soit l’inclinaison — de 85 à 165°. Même en allongeant l’assise et le dossier au maximum, vous pourrez gigoter dans tous les sens sans craindre de partir à la renverse.

Notons d’ailleurs que lorsque l’on malmène un peu le siège en bougeant dans tous les sens, rien ne grince, rien ne craque, tout va bien. Tout va bien à l’exception peut-être encore une fois des accoudoirs qui ont tendance à être un peu mous sur leur axe et à s’agiter un peu trop.

Tous les réglages dont on peut rêver

Grâce à ses différentes tailles, la Titan Evo 2022 s’adapte à presque toutes les morphologies. Le modèle Regular, que nous avons testé, s’avère d’ailleurs très standard. L’assise peut ainsi varier de 45 cm de hauteur au plus bas à 52 cm au plus haut. Le minimum est un peu haut pour éviter que vos genoux frottent sur un bureau de hauteur standard (75 cm) lorsque vous croisez les jambes, mais il est rare que ce type de sièges descende plus bas.

On retrouve sinon les réglages habituels d’inclinaison, aussi bien sur le dossier que sur l’assise. Pour l’assise, il s’agit juste d’activer ou de bloquer le mécanisme par la manette gauche se trouvant sous le siège. La résistance est néanmoins un peu forte et demande de forcer un peu pour mettre le siège en branle. C’est rassurant quant à la stabilité de l’ensemble, mais peut demander de s’y reprendre à plusieurs fois pour régler le siège.

Concernant l’inclinaison du dossier, un levier se trouve sur le côté droit du siège. En ne tirant pas le levier jusqu’au bout, on comprend rapidement qu’il s’agit d’un simple crochet venant bloquer une roue crantée donnant son angle au dossier. Si le crantage net de chaque niveau est agréable, la qualité de fabrication ici laisse souvent entendre de gros craquements au réglage. Il faut penser à tirer le levier au maximum avant de s’appuyer sur le dossier pour le régler sous peine de sentir un énorme craquement désagréable.

Notons également que le balancement est synchrone. Comprenez par là que l’avancement de l’assise ne s’ajuste pas en fonction de l’angle pris par le siège. Cette fonction apparaît néanmoins généralement sur des chaises bien plus onéreuses.

Accoudoirs et soutien lombaires

Sur le côté droit du dossier, se trouve également une roulette permettant de régler la force du soutien lombaire. Notons que cette option est habituellement réservée aux modèles les plus onéreux et que certains sièges bien plus chers n’en disposent pas. Plus encore, une roulette équivalente est disponible du côté gauche pour régler la hauteur du soutien. Les atteindre en restant assis demande néanmoins de se contorsionner un peu. Une gymnastique assez peu agréable pour un résultat assez léger. Toujours est-il que le dos est bien maintenu.

Pour les accoudoirs, on retrouve tous les mouvements 4D des sièges d’aujourd’hui. Ils peuvent donc se régler en hauteur, en largeur, en profondeur ainsi qu’en inclinaison. Comme expliqué plus haut en revanche, on aurait apprécié que les différentes positions soient plus fermes pour éviter le côté très branlant des accoudoirs.

Enfin, l’appui-tête est magnétique, à l’instar de la Razer Enki Pro. Il est évidemment réglable en hauteur pour s’adapter à toutes les tailles.

Confort : une fermeté agréable

Le fait que Secretlab propose trois tailles différentes est un plus non négligeable puisque cela permet de choisir le modèle qui correspond le plus à notre taille et à notre corpulence. En ajoutant cela à tous les réglages disponibles sur cette Titan Evo 2022, il est difficile, voire impossible de ne pas trouver chaussure à son pied.

Il s’agit d’un siège gaming ergonomique et, par conséquent, plutôt ferme. Pour autant, la version en tissu est assez tendre pour ne pas donner une impression de trop grande rigidité. L’ensemble reste assez moelleux pour tenir de longues heures sans se retrouver avec le séant endolori. On trouve assurément certains sièges plus confortables… mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Pour son prix, la Titan Evo 2022 est vraiment d’excellente qualité.

De leur côté, les accoudoirs sont très bien rembourrés et douillets à souhait. Vos coudes resteront bien préservés.

La Titan Evo 2022 est plutôt lourde. Forcément, cela se ressent pour les déplacements sur des revêtements un peu mous comme de la moquette, nécessitant de donner une plus grande impulsion pour se mouvoir. Sur du parquet en revanche, les roues ont une bonne glisse sans être trop bruyantes. Notons que Secretlab propose sur son site un lot de cinq « Soft Rollerblade Casters », des roues en polyuréthane épaisses et douces pensées pour les parquets. Comptez tout de même 59 euros supplémentaires.

Ce poids ne dérange pas pour pivoter sur l’axe de la chaise puisqu’une petite impulsion permet de réaliser deux tours sur soi-même. À moins de prévoir un concours de mal de mer, c’est largement suffisant.

Prix et date de sortie de la Secretlab Titan Evo 2022

Le prix de la Secretlab Titan Evo 2022 varie officiellement de 549 euros pour le modèle le moins cher à 674 euros pour le plus cher. Sauf que voilà plusieurs mois qu’une réduction allant jusqu’à 200 euros est appliquée sur le site de la marque, permettant de profiter de cette chaise à partir de 479 euros.