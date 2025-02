Le Portail Gaming de LG s’étend sur tous les écrans webOS

LG Electronics vient d’annoncer le déploiement de son Portail Gaming sur une gamme élargie d’écrans en 2025. L’idée est de proposer des jeux vidéo en streaming directement disponibles sans console ni PC.

Interface Portal Gaming // Source : LG

Actuellement, la plateforme Portail Gaming est directement intégrée sur les Smart TV LG équipées de webOS 23 dans 19 pays. Elle sera accessible sur de nouveaux appareils dès le deuxième trimestre 2025. LG ne propose pas que des téléviseurs, mais également des écrans dits connectés comme des moniteurs et les modèles « lifestyle » comme les écrans de la gamme StanbyME, dont la seconde génération a récemment été dévoilée lors du CES 2025.

C’est quoi le Portail Gaming ?

À l’image du Hub Gaming disponible sur les téléviseurs Samsung, le Portail Gaming est donc une interface centralisée qui permet d’accéder à un large catalogue de jeux vidéo sans console externe. L’offre intègre des plateformes comme Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Boosteroid et Blacknut. Prochainement, l’intégration du service Xbox Cloud Gaming promet d’élargir encore les possibilités. Les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront ainsi accéder à des centaines de jeux directement depuis leur Smart TV LG et autres écrans, à travers des titres majeurs comme Call of Duty: Black Ops 6 et des nouveautés comme Avowed.

Au sein de l’interface, les contenus sont organisés de manière claire : applications de cloud gaming, jeux natifs webOS utilisables avec la télécommande, titres récemment joués et classement des jeux populaires. Les joueurs peuvent rapidement filtrer les jeux selon leur mode de contrôle préféré, « Jouer avec la télécommande » ou « Jouer avec la manette », via Bluetooth ou de manière filaire en passant par le port USB de l’écran.

Interface Portal Gaming // Source : LG

Personnalisation possible

En outre, l’espace « My Page » permet de suivre leurs accomplissements et de créer des listes de jeux personnalisées. Cette section centralise les progrès réalisés, les points obtenus et les niveaux atteints dans l’écosystème du Portail Gaming.

Sur le plan technique, et plus généralement, rappelons que tous les téléviseurs LG OLED et la plupart des modèles LCD supportent l’Ultra HD à 120 Hz avec fréquence de rafraîchissement variable (VRR), pour une fluidité optimale. La compatibilité Nvidia G-Sync et la certification AMD FreeSync Premium sont aussi de mise. En outre, les nouveaux modèles OLED evo de 2025 (séries G5 et M5) se démarquent par leur capacité à supporter la technologie VRR 4K 165 Hz et leur certification ClearMR 10000 délivrée par VESA.

LG précise que le service est actuellement disponible dans de nombreux pays, dont la France, la Belgique, le Canada et la Suisse. Il continuera son expansion géographique et technique au cours de l’année 2025.