Test du Philips Evnia 27M2N8500 : un excellent écran gaming Oled à bon prix

Dans les marques d'écran PC, j'appelle Philips Evnia. La marque toute récente dans ce marché propose des écrans au design travaillé et caractéristique. Avec une image très premium sur ses écrans les plus haut de gamme, Evnia est très intéressant à explorer pour son choix de moniteur PC.

Philips propose donc cette gamme gaming, qui va plus loin que les écrans habituels grâce à Ambilight. Au-delà de cette technologie propriétaire, cet écran de 27 pouces propose un taux de rafraîchissement à 360 Hz, le tout en 1440 p. Une fiche technique corsée pour un écran qui a de belles promesses. Les remplit-il ?

Fiche technique

Modèle Philips Evnia 27M2N8500 Dimensions 60,93 cm x 27,45 cm Écran incurvé Non Taille de l’écran 27 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 2560 x 1440 pixels Fréquence d’affichage 360 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 1000 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Oui USB Oui Poids 7,35 kg Fiche produit

Cet écran a été prêté par Philips pour les besoins de ce test.

Design

La gamme Evnia de Philips est très caractéristique et bien pensée. Les écrans proposés sont généralement blancs, avec un pied à l’aspect plastique recyclé bien travaillé, et une légère bande grise pour afficher le nom de la marque. Cette cohérence dans la gamme est respectée sur ce modèle 27M2N8500, en reprenant tous les codes.

Le Philips Evnia 27M2N8500 éteint // Source : Maximilien Herr

Ce que l’on note sur cet écran, c’est notamment sa finesse. La dalle est franchement très fine, elle passera donc bien sûr un bras d’écran dédié pour se loger contre un mur. D’autant qu’avec Ambilight, vous aurez tout intérêt à la placer proche d’un mur. En effet, cette technologie de LED placées à l’arrière de la dalle permet de reproduire les couleurs de l’écran pour créer une plus grande immersion.

Les LED pour l’Ambilight du Philips Evnia 27M2N8500 // Source : Maximilien Herr

Je suis personnellement sur un écran Philips depuis plusieurs années désormais, avec cette technologie d’Ambilight justement. Et le résultat est toujours aussi bluffant qu’utile. Autrement, sur le design, c’est un écran de 27 pouces somme toute classique, avec très peu de bordures sur cette face avant.

Connectiques

La connectique d’un écran 27 pouces relativement abordable comme celui-ci doit contenir quelques éléments clefs. En l’occurrence, ils sont remplis, avec deux ports USB-A sur l’écran, pratiques pour des dongles sans-fil afin de les rapprocher des appareils connectés.

La connectique du Philips Evnia 27M2N8500 // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est de la vidéo, on retrouve deux HDMI en 2.1, en plus d’un DisplayPort 1.4. C’est la norme dans cette gamme de prix, pas de folie ici donc. On achève le tour de la connectique avec une sortie casque en jack 3,5 mm, classique également, bien que moins commune.

Pied d’écran

C’est là que l’écran pêche un peu, avec un pied qui n’est pas assez fonctionnel et tout juste esthétique. En effet, le guide câble placé à l’arrière est relativement peu discret. Les câbles ne sont pas correctement guidés, ce qui ne permet pas de les cacher correctement.

Le pied du Philips Evnia 27M2N8500 // Source : Maximilien Herr

On aurait pu apprécier une solution comme celle d’Alienware, qui fait le passage des câbles au sein du pied, sans que le design soit entaché pour autant. Enfin, le pied propose donc un design « plastique recyclé », qui n’est pas laid, mais pas non plus exceptionnel. Il sera toutefois appréciable pour les utilisateurs recherchant un écran tout en blanc.

Le guide câbles du Philips Evnia 27M2N8500 // Source : Maximilien Herr

Enfin, le pied de cet écran ne permet pas d’incliner à la verticale la dalle, c’est assez dommage. Certes, ce genre d’écran est destiné à être l’écran principal, mais sait-on jamais. J’ai ainsi préféré le placer sur un bras dédié pour l’utiliser comme je le souhaite et m’absoudre donc d’un pied que l’on pourrait revisiter sur les futures générations.

Qualité d’image

Le Philips Evnia 27M2N8500 brille par la qualité de sa dalle, c’est très très propre. Avant de parler de ressenti à l’utilisation, parlons rapidement des mesures techniques sur cet écran. La luminosité est le seul très léger défaut, on le mentionne donc en premier. On plafonne autour des 550 cd/m², ce qui est correct, mais n’atteint pas les 1000 cd/m² qu’on peut voir sur les modèles plus haut de gamme. Ce pic est obtenu au sein d’une fenêtre d’1%. En plein écran, on est autour des 200 à 250 cd/m², ce qui reste une valeur malheureusement assez classique pour ce type de dalle.

Pour le reste, la fidélité des couleurs est excellente. Par défaut, sur le mode standard, on obtient un DeltaE à 3.2, ce qui est légèrement au-dessus de la valeur cible de 3. Mais avec le mode Illustrator, on peut descendre à seulement 1.19. C’est saisissant à regarder, et cette fidélité des couleurs ne met pas en péril le reste des mesures en plus !

L’interface du Philips Evnia 27M2N8500 // Source : Maximilien Herr

La température mesurée est autour des 6 300 K, ce qui est légèrement en dessous des 6 500K espérés et choisis dans les paramètres de l’écran. Toucher à cette valeur pour la rapprocher de la température de 6 500 K n’est pas idéal, on perd en fidélité des couleurs.

Pour ce qui est du DeltaE en HDR, les couleurs sont également très fidèles. Les modes sont toutefois différents, avec un mode Game par défaut et un très intéressant mode TrueBlack. Le premier plafonne à 2.57 de DeltaE. C’est sous le seuil de 3, c’est donc très bien. On peut légèrement baisser à 2.39 avec le second mode, et on remarquera un noir encore plus saisissant sur celui-ci qui est plus. Enfin, pour la dernière mesure, les espaces colorimétriques sont largement couverts avec 159% du BT 709, 107% du DCI-P3 et 72% du BT.2020.

Le Philips Evnia 27M2N8500 en mode TrueBlack (poti chat) // Source : Maximilien Herr

Au-delà de tous ces chiffres, l’écran est très plaisant à contempler. En le faisant rapidement essayer à des amis pour regarder les vidéos YouTube qui poussent le HDR et le QD OLED dans ses meilleures conditions, le résultat est bluffant. La dalle est très bien calibrée. Sur des films et des séries que j’ai l’habitude de regarder sur les écrans que je teste, c’est parmi les meilleurs visionnages que j’ai pu faire.

En jeu

Ce Philips Evnia 27M2N8500 est dédié au gaming, c’est clair et précis. Il propose une fiche technique poussée sur une métrique : le taux de rafraîchissement. Il est à 360 Hz, ce qui est au-dessus des conventionnels 144 ou 240 Hz. Bref, sur le papier, c’est excellent, mais qu’en est-il en jeu ?

Pour un tel écran, c’est un FPS qu’il faut lancer sur son PC. Avec la sortie récente de Fragpunk, un jeu ultra-dynamique, quoi de mieux qu’un tel écran ? C’est très clairement sensationnel, avec une vitesse inégalée et qui se voit. On entend souvent tout et son contraire vis-à-vis du taux de rafraîchissement. Mais là, entre mon écran classique à 144 Hz et celui-ci, il y a un fossé, comparable au passage du 60 au 120+.

Pour des jeux moins hauts en framerate, cela s’avère également utile, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. En ce sens, un jeu comme Cyberpunk sur une bonne configuration plafonnera à 200 FPS max. On profitera donc plus de la qualité d’image grâce au QD-OLED et à la colorimétrie excellente que des 360 Hz. Enfin, sur des jeux indépendants, là aussi, c’est moins utile, étant moins optimisé pour des framerates aussi élevés. Certes, sur le papier, votre machine affichera autant d’images que l’écran peut en afficher. En revanche, cela ne donnera pas un sentiment de très haute fluidité que sur un jeu typé FPS comme Valorant ou CS.

Prix et disponibilité

Le Philips Evnia 27M2N8500 est proposé à un tarif recommandé de 749 €, mais il est bien souvent autour des 650 à 700 € sur Amazon. En ce sens, il est excellent pour le prix, relativement correct pour de telles spécifications.