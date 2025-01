On a testé le Secretlab Magnus Pro : le bureau assis-debout qui vise la perfection

Quand Secretlab, le spécialiste des chaises gaming, s’attaque au marché des bureaux, ça donne le Magnus Pro. Un mastodonte en métal capable de supporter 125 kg et bourré de fonctionnalités pensées pour les gamers. On a testé pour vous ce bureau pas comme les autres.

Source : Secretlab

Une nouvelle référence dans le mobilier gaming

Quand on parle de setup gaming, la première chose qui nous vient à l’esprit, c’est généralement le PC, les écrans, les périphériques ou encore la chaise. Pourtant, le bureau est un élément fondamental de notre installation, celui sur lequel repose littéralement tout notre matériel.

Secret Lab, connu pour ses chaises gaming, s’attaque à ce marché avec son Magnus Pro. Un bureau massif et motorisé qui promet de révolutionner notre façon de jouer. Oui, l’objectif est ambitieux.

Vendu à partir de 849 euros dans sa version standard (hors accessoires), le Magnus Pro se positionne clairement sur le segment premium. Un positionnement qui peut faire peur au premier abord. Après un mois d’utilisation intensive, voici ce que l’on a vous à vous dire.

Caractéristiques impressionnantes sur le papier

Le Magnus Pro est avant tout un bureau assis-debout motorisé. Sa structure entièrement métallique peut supporter jusqu’à 125 kg de charge, une capacité largement suffisante pour accueillir plusieurs écrans et une configuration gaming complète. Disponible en deux tailles (150 cm ou 170 cm de longueur), il offre une surface de travail généreuse de 70 cm de profondeur.

Mon setup complet, pas optimisé, mais avec un Mac mini M4 et un PC portable que je peux connecter à un iGPU situé en bas à droite. Ma photo est moins jolie que la photo d’illustration du test fournie par Secretlab.

La partie motorisée permet un réglage en hauteur de 65 cm à 125 cm, avec trois positions mémorisables via le panneau de contrôle intégré au plateau. Les moteurs sont silencieux et permettent des ajustements précis au millimètre près.

L’une des grandes forces du Magnus Pro réside dans sa gestion des câbles. Le bureau intègre un système complet avec un plateau relevable à l’arrière, des passages de câbles magnétiques et même une multiprise intégrée directement dans la structure. Une approche qui promet d’en finir avec les câbles qui traînent. Votre cable management va être upgradé.

La table est disponible en finition noire mate anti-traces, avec un revêtement spécial qui promet de résister aux rayures. Le plateau peut accueillir un tapis de bureau magnétique (vendu séparément) disponible en plusieurs designs avec des motifs plus ou moins sobres.

Secret Lab propose également une gamme complète d’accessoires : support tour de PC, bras articulé pour écran PC, éclairage RGB, support pour casque… Des options qui permettent de personnaliser totalement son installation, mais qui font rapidement grimper la facture.

Une installation qui demande de la patience

Livré en trois colis massifs, le Magnus Pro nécessite environ 1h30 d’assemblage à deux personnes. Le plateau principal est particulièrement lourd, et il est vivement conseillé de ne pas tenter le montage seul. C’est ce que j’ai fait, mais il faut vraiment mettre des protections au sol, surtout quand on doit lever la structure.

Toutes les pièces sont parfaitement emballées et protégées. La notice d’assemblage est claire et détaillée, avec des schémas explicites à chaque étape. Secret Lab fournit même les outils nécessaires dans un kit dédié.

Le montage commence par l’assemblage des pieds motorisés, qui viennent se fixer sur le plateau principal. L’ajustement est précis et ne laisse aucun jeu une fois serré. Tous les outils sont livrés avec les cartons, donc pas besoin de sortir votre boite à outils.

L’installation du système de gestion des câbles demande un peu plus d’attention. Le plateau arrière relevable nécessite un alignement parfait pour fonctionner correctement.

Les différents accessoires magnétiques (support casque, passages de câbles…) s’installent en quelques secondes grâce à leur système d’aimants (très) puissants.

Le câblage électrique est particulièrement bien pensé : un seul câble sort du bureau pour l’alimenter, tous les autres branchements se font dans le plateau technique intégré.

On peut cacher les câbles dans le bras articulé avec un système magnétique

La dernière étape consiste à calibrer les moteurs via le panneau de contrôle. Une manipulation simple qui permet ensuite de mémoriser ses positions préférées.

Ensuite, vous pouvez commencer à poser vos câbles, vos adaptateurs, j’ai même caché un routeur dans la zone prévue à cet effet.

Des performances à la hauteur des attentes

À l’usage, le Magnus Pro impressionne d’abord par sa stabilité. Même en position haute, le bureau ne présente aucun vacillement, un point essentiel pour le gaming où la précision est essentielle.

Les moteurs sont remarquablement silencieux et fluides. Le changement de position se fait en douceur, sans à-coups, et le système de mémorisation des positions fonctionne parfaitement. On peut bloquer la hauteur, ce qui évite d’appuyer maladroitement sur un des boutons.

Les boutons et écran directement intégré dans le plateau

La gestion des câbles, véritable point fort annoncé par Secret Lab, tient toutes ses promesses. Le plateau technique relevable permet d’accéder facilement à ses branchements, et les différents passages de câbles magnétiques permettent de créer un setup parfaitement clean.

Les câbles passent directement dans le fourre-tout technique

Par contre, le gros adaptateur du MacBook Pro ne peut pas être branché directement à la multiprise, il faut trouver les bons ajustements. Comme expliqué plus haut, c’est un fourre-tout pratique, j’y ai même mis mon routeur.

Quand on ouvre… c’est moins bien rangé

Le revêtement noir mat résiste bien aux traces de doigts et se nettoie facilement. Le tapis de bureau magnétique (testé en version standard noire) offre une surface agréable et reste parfaitement en place. Ici, vous n’aurez pas spécialement besoin d’un tapis de souris en plus, mais vous pouvez opter pour un petit tapis pour améliorer les performances de votre souris.

Ce tapis de bureau magnétique est une super idée !

La qualité de fabrication est là !

Le support pour PC (en option) permet de surélever sa tour tout en gardant un accès facile aux ports. Il supporte sans broncher une configuration gaming complète. J’y ai mis un énorme eGPU Razer pour ma part, branché à mon laptop qui est lui-même installé sur un bras dédié.

Le support de PC portable utilise un bras articulé

Le bras articulé pour moniteur (également en option) impressionne par sa qualité de fabrication et sa capacité de charge (jusqu’à 8 kg). Il permet un positionnement précis de l’écran et intègre même un système de gestion des câbles. J’ai utilisé le bras articulé pour les écrans très larges, on peut y installer des écrans de 49 pouces. J’ai aussi utilisé le support PC portable, qui se branche directement au système de bras articulé.

C’est solide et on peut manipuler son écran de façon très fluide

L’éclairage RGB (en option) apporte une touche d’ambiance. Géré par une application Nanoleaf, il offre de nombreux effets et peut se synchroniser avec d’autres produits de la marque. Personnellement, je n’ai pas encore acheté cet accessoire, mais il me fait de l’œil.

J’aime bien les ancres de câbles, ils sont magnétiques

La hauteur variable permet de passer facilement d’une position assise à debout, un vrai plus pour les longues sessions de jeu. Les positions mémorisées facilitent la transition. Ce que j’aime ici est que l’écran est intégré directement dans le tableau, cela vous évite de l’accrocher en vous déplaçant. L’intégration est très propre.

J’ai mis mon eGPU au lieu d’une tour, ça marche aussi !

Le plateau technique intégré permet de brancher tous ses périphériques proprement, et le système d’alimentation unique simplifie grandement l’installation.

Il y a aussi un iGPU ici

La seule critique que nous pourrions formuler concerne l’ouverture un peu limitée entre le plateau technique et les passages de câbles latéraux, qui peut compliquer le passage de certaines prises volumineuses comme expliqué plus haut.

Prix et disponibilité

Le Secretlab Magnus Pro de base est vendu 898 euros à l’heure où j’écris ces lignes, en version 150 cm de long, coloris noir et avec le tapis de bureau similicuir. Il faudra débourser, 999 euros pour celui qui fait 177 cm de long.

Du côté des coloris, vous aurez le choix entre noir et blanc. Le reste de la personnalisation se fera avec le tapis de bureau, où il y a des éditions limitées, comme celui de Cyberpunk ou Valorant. 94 euros de plus pour ce tapis de bureau.

Ensuite, tout est en options : les ancres de câbles magnétiques, 25 euros les 3, le support de PC, c’est 99 euros, le support magnétique pour le casque audio, 29 euros.

Concernant les bras articulés, plusieurs choix s’offrent à vous : le basique est à 159 euros, pour un écran. Celui pour les écrans très larges, 49 pouces par exemple, cela coûte 349 euros. Personnellement, j’ai adopté pour le double bras articulé, 259 euros. Il y a même un bras avec 4 écrans, 299 euros. Ensuite, 49 euros pour le support de PC portable, mais il lui faudra un bras aussi en plus.