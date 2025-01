Puissant et durable : ce PC portable s’inspire des PC de bureau pour le plus grand plaisir des joueurs

Asus a une gamme complète de nouveaux PC au CES 2025. En produit phare de sa gamme gaming, les nouveaux ROG Strix Scar proposent des changements de pièces sans aucun outil.

Chaque nouvelle génération de processeurs AMD ou Intel et de puces graphiques Nvidia GeForce ou AMD Radeon voit les fabricants de PC renouveler leurs gammes.

Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell : ils se fournissent tous chez ces mêmes acteurs et on peut donc se demander à quel point il y a des différences entre leurs PC.

Les nouveaux ROG Strix Scar d’Asus sont là pour nous rappeler que l’innovation est toujours entre les mains des fabricants de PC.

Upgrade et réparation sans outils

Si vous avez déjà monté un PC avec une carte mère Asus ROG, vous connaissez probablement le système Q. C’est le nom donné par la marque à toutes les facilités de montage qu’elle propose, le plus souvent sans tournevis ni outil.

La marque a eu la bonne idée d’adapter ce concept à ses PC portables.

Ainsi, les nouveaux ROG Strix SCAR 16 et 18 proposent un accès sans outil pour faciliter la mise à niveau de la mémoire et du stockage. Pas besoin de tournevis ou de retirer tout une partie du chassis. Le changement se fait très facilement en tirant sur quelques poignées bien placées. De plus, il s’agit de SSD au format NVMe 2280 classiques ainsi que de la mémoire SO-DIMM.

C’est le genre de bonnes idées que l’on espère voir se généraliser sur l’ensemble des PC portables, d’autant qu’elles contribuent à une meilleure durabilité des machines.

Sans aller jusqu’à un démontage sans outil, la batterie du PC portable est également facilement accessible pour un changement. Il faudra retirer quelques vis et s’aventurer plus profondément dans les entrailles de la machine, mais le remplacement reste possible.

L’ultra haut de gamme de 2025

ROG oblige, les Strix Scar 16 et 18 proposent du très haut de gamme en matière de configuration :

écran 16 ou 18 pouces 2560 x 1600 Mini LED 240 Hz G-Sync et Dolby Vision

CPU jusqu’à Intel Core Ultra 9 275HX

GPU jusqu’à Nvidia GeForce RTX 5090

Jusqu’à 64 Go de DDR5 5600 MHz

SSD 2 To + 2 To NVMe en RAID 0

Connectique : 2 USB-C Thunderbolt 5 3 USB-A USB 3.2 Gen 2 1 RJ-45 2,5 Gbit/s 1 HDMI 2.1 1 jack 3,5 mm 1 alimentation

Connexion Wi-Fi 7

Batterie de 90 Wh

Pour ces caractéristiques premium, Asus va faire payer le prix fort, à la hauteur du reste des PC gaming du secteur. À partir de 3799,99 euros pour la version 16 pouces et 3899,99 euros pour la version 18 pouces. Le lancement est prévu en mars 2025.