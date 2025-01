Voici l’un des PC portable les plus puissants au monde

Acer dévoile sa nouvelle gamme Predator Helios IA. Objectif : mettre tous les curseurs au maximum.

Voilà, AMD, Intel et Nvidia ont présenté leurs nouvelles puces. Les fabricants de PC peuvent désormais présenter leurs nouvelles machines intégrant les dernières technologies du moment.

L’Acer Predator Helios 18 AI a un seul objectif : proposer l’un des PC portables les plus puissant au monde.

Intel et Nvidia à bord

Jugez plutôt de ses caractéristiques : processeur Intel Core Ultra 9 275HX associé à une carte graphique Nvidia GeForce 5080 ou 5090, avec jusqu’à 192 Go de DDR5 (oui 192 Go) et jusqu’à 6 To de SSD PCIe Gen 5.

L’écran sera à la hauteur de ce qu’il y a sous le capot, avec une dalle 18 pouces 4K MiniLED 120 Hz ou une dalle miniLED 2560 x 1600 250 Hz avec certification Nvidia Advanced Optimus.

La version 16 pouces propose de son côté un écran Oled 2560 x 1600 pixels 240 Hz.

Même du côté de la connectivité, Acer ne fait pas les choses à moitié : une carte Wi-Fi Intel Killer 1750x Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3, ainsi qu’une carte Intel Kill Ethernet E5000B pour le port RJ45.

Avec un tel châssis, la connectique a de la place : deux ports USB Type-A à droite, deux ports Thunderbolt avec le HDMI et l’alimentation dédiée à l’arrière, et un port RJ45, un port USB Type-A et un lecteur SD plein format à gauche, avec le port jack 3,5 mm.

Une facture salée

Comme on en a désormais pris l’habitude, ce genre de PC haut de gamme n’est clairement pas donné.

Acer promet une disponibilité à partir d’avril pour le Predator Helios 18 AI avec un prix débutant à 3499 euros.

Le Predator Helios 16 AI, un peu moins cher, débarquera en juin à partir de 2499 euros.