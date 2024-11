Bureaux assis-debout : jusqu’à -48 % pour les références de Flexispot pendant le Black Friday

Vous en avez marre de souffrir le martyre après une journée de passée devant votre ordinateur ? Le temps est sans doute venu d’aménager un espace de travail adapté et confortable. Et ça tombe bien, car pour cette édition du Black Friday, Flexispot baisse le prix de ses meilleurs équipements.

Source : Flexispot

Si, comme bon nombre de Français, vous passez l’essentiel de votre journée assis à un bureau, les yeux rivés sur un écran, vous savez que cela n’est pas sans conséquences physiques. Maux de tête, nuque en vrac, dos douloureux, prise de poids ou baisse de moral sont autant de symptômes liés à l’un des problèmes majeurs de la vie professionnelle moderne : la sédentarité au travail.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas condamné à subir cette situation désagréable. Il existe aujourd’hui de nombreux équipements de bureaux spécialement conçus pour soulager, prévenir ou contrer les effets négatifs de cette sédentarité.

Pionnier en la matière, Flexispot vous propose de découvrir une sélection de chaises ergonomiques, de bureaux assis-debout et d’autres petits équipements dédiés à votre bien-être. De quoi aménager un espace de travail adapté à vos besoins, confortable, et ce, sans vous ruiner, grâce aux promotions du Black Friday.

Sédentarité au travail : quel est ce fléau de la vie professionnelle moderne ?

À première vue, passer l’essentiel de ses journées assis devant un écran ne comporte pas véritablement de risque pour la santé. Et pourtant. De nombreuses études montrent que rester les fesses vissées à une chaise pendant des heures sans bouger est loin d’être une bonne chose. Ce phénomène, lié à l’activité professionnelle moderne et l’essor du tertiaire, porte un nom : la sédentarité au travail.

Phénomène méconnu (ou très largement ignoré), la sédentarité professionnelle a pourtant de nombreuses répercussions sur la santé des salariés. Parmi les maux les plus communs, on trouve bien évidemment les douleurs musculosquelettiques (lombalgies, douleurs dorsales, douleurs cervicales, migraines, etc). Des problèmes liés en grande partie à des postes de travail inadaptés et à de mauvaises postures, surtout depuis la généralisation du télétravail. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un espace de travail dédié, confortable, chez soi.

Source : Flexispot

La sédentarité au travail n’est pas un phénomène à prendre à la légère. Car les troubles musculaires et osseux ne sont que l’avatar le plus évident de ce manque d’activité physique au cours de la journée. Les études portant sur la sédentarité au travail pointent, en effet, de nombreux autres effets : hausse des cancers, risques psychosociaux élevés, obésité ou encore incontinence masculine… La sédentarité au travail n’est toutefois pas une fatalité, et il est tout à fait possible de contrer ses effets, ou du moins une partie, avec des équipements adaptés.

Comment aménager son espace de travail de manière à lutter contre les effets négatifs de la sédentarité professionnelle ? Une question que l’on devrait tous se poser si l’on tient un tant soit peu à sa santé physique et mentale et ce, que l’on travaille en entreprise ou chez soi.

Si l’on recommandera bien évidemment de travailler à proximité d’une source de lumière naturelle, de s’hydrater et faire des pauses régulièrement ou encore de surveiller sa posture, il est aussi nécessaire d’agir sur son équipement. Et à ce niveau-là, le plus simple reste encore d’opérer sur le couple bureau et chaise.

Bureau assis debout E5 Lite // Source : Flexispot

Afin de lutter contre la sédentarité, et réintroduire un peu de mouvement au sein d’une journée de travail, le plus efficace reste d’opter pour un bureau assis debout. Derrière ce nom se cache un bureau capable de monter et descendre pour, comme son nom le suggère fortement, permettre de l’utiliser assis ou debout.

Un bureau comme le E5 Lite de Flexispot est parfait pour cela. Robuste, simple à utiliser, il est capable de passer de 60 à 125 cm de haut en quelques secondes grâce à son système à double moteur électrique. Le tout est commandable simplement grâce à son panneau de contrôle tactile. Mieux, un système anti collision permet au bureau de s’arrêter de lui-même lorsqu’il rencontre un obstacle (genoux, siège, etc). Assez sobre, il s’intégrera aisément dans n’importe quel espace de travail grâce à un large choix de plateaux.

Découvrir le bureau assis debout E5 Lite à partir de 179 euros NOVE5LITE

Autre élément important lorsque l’on parle du confort d’un espace de travail : l’assise. De nombreux télétravailleurs ne possèdent en effet pas de chaise adaptée, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur le long terme. Opter pour une chaise confortable, disposant d’un bon soutien lombaire et de repose-bras ajustables, change déjà radicalement la donne.

Chaise ergonomique BS6 // Source : Flexispot

Une chaise comme la BS6 disponible chez Flexispot par exemple. Une chaise entièrement réglable (hauteur, inclinaison, orientation des accoudoirs) et disposant d’un dossier réglable en hauteur sur 8 positions.

Il ne s’agit là toutefois que de deux exemples de ce que propose Flexispot. Le constructeur possède de nombreuses références de chaises et bureaux, dont une grande partie à prix réduit en cette période de Black Friday. Flexispot propose aussi une ribambelle d’accessoires et mobilier de bureau (armoires, caisson, etc) permettant d’améliorer le quotidien et la santé des travailleurs.

Qui est FlexiSpot, la marque qui veut réinventer le travail de bureau ?

Depuis sa création, Flexispot a un objectif simple : améliorer les espaces de travail pour y apporter du confort, et lutter contre les maux liés à la sédentarité professionnelle. Une vision moderne, qui vise à réintroduire mouvement et confort dans la vie des travailleurs d’aujourd’hui. Flexispot, c’est aussi une vision plus responsable : processus de fabrication et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, transport et envoi de marchandises raisonné, durabilité des produits (jusqu’à 10 ans de garantie). Rien n’est laissé au hasard.

Source : Flexispot

Véritable leader dans le domaine du mobilier cinétique, Flexispot jouit aujourd’hui d’une excellente réputation en raison de la qualité de ses produits. Et à raison. Avec plus de dix millions de clients à travers le monde et plus de 1 000 entreprises équipées de leurs produits, le constructeur s’impose comme une marque de confiance. À l’occasion du Black Friday, Flexispot a décidé de rendre accessible au plus grand nombre ses produits avec une série de promotions sur ses produits les plus emblématiques.