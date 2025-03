Confort, maintien et polyvalence : voici la HBADA E3 Pro, une chaise de bureau taillée pour le télétravail

Une chaise de bureau qui s’adapte parfaitement à la morphologie du corps pour offrir un soutien et un maintien parfaits ? C’est ce que propose HBADA avec la HBADA E3 Pro. Une chaise idéale pour les pros qui passent de longues heures devant leur écran.

HBADA E3 Pro // Source : HBADA

Ces dernières années, le petit monde de la chaise de bureau a été chamboulé par la vague des fauteuils gaming. Une “mode” adoptée par de nombreux constructeurs, avec des produits variés, à l’esthétique et au confort plus ou moins discutable.

Mais certaines marques ont néanmoins su rester fidèles à leur credo, avec des modèles innovants tournés vers l’usage professionnel. C’est le cas de HBADA, une marque qui cherche avant tout à offrir des chaises sobres et confortables, adaptées aux besoins des travailleurs modernes.

Une société qui dispose de son propre laboratoire de développement et parvient à faire certifier ses innovations technologiques par les plus importants organismes de la planète. Des efforts conséquents qui se matérialisent avec le fauteuil de bureau ergonomique HBADA E3, fleuron de sa gamme tournée vers les pros, et qui a bien des arguments à faire valoir.

La chaise de bureau est la meilleure alliée de la santé (et de la productivité)

Une erreur commune consiste à attendre d’avoir mal au dos pour s’intéresser à sa posture et à la qualité de sa chaise de bureau. Les troubles musculo-squelettiques (ou TMS) et la fatigue générale du corps sont très liés à la position que l’on adopte, parfois pendant de longues heures, lorsque l’on travaille sur son ordinateur.

Il paraît donc important de se soucier, avant-même l’apparition des premiers symptômes, du matériel dont dépend grandement notre santé. Le maintien du cou, l’alignement des épaules, la position du bassin, le soutien des bras et des poignets : une bonne chaise de bureau prévient la plupart des soucis que rencontrent des millions de travailleurs et travailleuses au quotidien.

HBADA E3 Pro // Source : HBADA

Mais quels sont les critères à privilégier au moment de choisir son modèle ? Si le confort est évidemment une donnée à prendre en compte, l’ergonomie et la modularité de l’objet sont également des points cruciaux. La morphologie de chacun étant unique, il convient de se tourner vers une chaise capable de s’adapter à toutes les spécificités morphologiques pour assurer et maintenir une position saine.

Un soutien sans faille pour tout type de morphologie

La chaise de bureau HBADA E3 Pro dispose ainsi d’un support en forme de T qui offre une solution efficace contre les trois douleurs principales consécutives à une position assise prolongée. Les épaules, le cou et la taille restent toujours dans le même alignement grâce à une conception uniforme qui assure un maintien parfait, suffisamment souple pour s’ajuster à la morphologie de son utilisateur.

Le support lombaire élastique à trois zones constitue le parfait complément à cette technologie brevetée. Le soutien apporté au bas du dos est modulable sur huit positions. Les ailes pivotent pour épouser la forme du corps, tandis que l’on règle aisément la hauteur, la profondeur et l’angle du support pour maintenir la meilleure posture possible.

Même logique avec les accoudoirs et l’appui-tête :

appui-tête 4D : il bénéficie d’un ajustement vertical de 4,5 cm et d’un ajustement horizontal de 5,5 cm, et peut aussi effectuer une rotation jusqu’à 70 degrés sur les deux axes pour s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur.

il bénéficie d’un ajustement vertical de 4,5 cm et d’un ajustement horizontal de 5,5 cm, et peut aussi effectuer une rotation jusqu’à 70 degrés sur les deux axes pour s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur. accoudoir 6D : l’accoudoir de la HBADA E3 Pro peut lui s’ajuster dans six directions, pour répartir au mieux la pression et soutenir le bras dans la plupart des activités, que ce soit pour travailler, jouer ou bien se reposer.

Leur grande adaptabilité permet donc de trouver la disposition idéale pour empêcher la fatigue de s’installer, et relâcher au maximum la tension générale du corps. Depuis les cervicales jusqu’au bout des doigts, le fauteuil de bureau ergonomique HBADA E3 minimise au maximum les points de pression qui conduisent aux principaux troubles musculo-squelettiques.

HBADA E3 Pro // Source : HBADA

Le bas du corps n’est pas non plus négligé, avec un châssis à détection de gravité qui s’adapte en un clin d’œil aux changements de position et de poids. La possibilité d’ajuster la position du coussin d’assise s’avère aussi déterminante, notamment pour profiter au mieux des avantages de la chaise au niveau du haut du corps.

Cerise sur le gâteau, la HBADA E3 Pro s’incline jusqu’à 140 degrés, pour un maximum de relaxation et de repos. Les repose-pieds intégrés s’imposent alors pour maintenir une posture aussi homogène qu’en position assise, tout en profitant des qualités du mesh respirant qui revêt l’ensemble de la chaise. Un mélange de nylon et de fil aussi agréable au toucher que solide sur la durée : HBADA n’a vraiment rien laissé au hasard pour cette E3 Pro.

HBADA, une marque sérieuse reconnue dans le monde entier

Toutes ces avancées technologiques ne viennent pas de nulle part : elles sont le fruit de 16 ans de recherches approfondies. Fort d’une équipe de R&D de plus de 200 personnes, HBADA collabore avec des scientifiques reconnus pour développer les solutions les plus ergonomiques et confortables possibles, qui reposent sur plus de 300 brevets.

HBADA E3 Pro // Source : HBADA

Le fauteuil ergonomique HBADA E3 est ainsi certifié par le label IGR allemand et a passé avec succès les tests correspondant aux normes BIFMA américaines. Elle a aussi remporté différentes récompenses, notamment le Prix du Design en France et le Prix du Design de Londres, marquant la volonté de son fabricant de faire valider ses concepts et innovations par des institutions sérieuses et respectées.

La chaise de bureau HBADA E3 Pro est disponible sur le site officiel de son fabricant, mais également sur Amazon.