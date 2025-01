Avec son modèle DAWN, noblechairs propose une chaise gaming qui prend soin de votre dos

Qui a dit qu’une chaise gamer devait obligatoirement être inconfortable ? Pas noblechairs qui vient de sortir son nouveau modèle DAWN. Une chaise gaming minimaliste et confortable. Sa promesse ? Réconcilier vos lombaires avec vos interminables sessions gaming/télétravail, le tout sans débourser le prix d’une chaise ergonomique.

Choisir sa chaise gaming n’est pas à prendre à la légère. Ce compagnon de l’ombre est celui qui vous soutient (littéralement) et prend soin de votre dos. C’est d’autant plus vrai si c’est également votre chaise de bureau lorsque vous travaillez depuis chez vous.

Il est cependant difficile de se décider entre une chaise dédiée au gaming, et une chaise purement orientée ergonomie. C’est là que noblechairs intervient avec son tout nouveau modèle, la DAWN. Légère, solide et confortable, elle est en plus pensée pour se régler à la perfection selon vos besoins et maintenir votre colonne vertébrale dans le droit chemin. Disponible en deux coloris, la noblechairs DAWN se décline en cuir synthétique et en textile.

Un montage ultra rapide

L’une des grandes force de la DAWN de Noblechairs, c’est qu’elle est extrêmement simple à monter. Arrivée dans nos locaux, il n’aura fallu que 20 minutes entre le moment de l’ouverture et la fin du montage pour obtenir une chaise prête à l’emploi.

La notice de la chaise DAWN de noblechairs tient sur une feuille A4 recto verso. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Notice claire, outils fournis, le constructeur met tout en œuvre pour rendre le montage le plus simple possible. Le manuel d’explication fourni tient en deux pages. Une petite prouesse pour le constructeur là où le temps moyen est habituellement d’environ 40 minutes.

Nous conseillons toutefois d’être deux pour effectuer le montage de manière optimale, mais la chaise est parfaitement assemblable pour une personne seule. Rajoutez cependant une petite dizaine de minutes sur un montage en solo.

Un design minimaliste, mais élégant et confortable

Une fois montée, cette chaise DAWN de noblechairs se démarque par son design minimaliste. Que vous jetiez votre dévolu sur la version Faux-Leather (faux cuir) ou sur la version textile, noblechairs a pris le parti du monochrome. Un choix judicieux qui permettra à chacun d’accorder sa chaise à son intérieur.

La chaise DAWN de noblechairs reste minimaliste dans son design mais confortable dans son assise. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Sur le modèle cuir synthétique que nous avons pu prendre en main dans la rédaction, les finitions sont particulièrement soignées, tant sur le motif du dos du siège que sur la texture des accoudoirs. L’assise est large, confortable et ergonomique. noblechairs a, en effet, choisi de faire fabriquer ses chaises en Italie pour s’assurer d’une qualité de fabrication rigoureuse.

Les accoudoirs de la DAWN peuvent se replier ou se déplier au besoin. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP.

Les accoudoirs, plus courts que la normale, sont cependant très bien pensés puisqu’ils n’entravent pas les mouvements du bras. Mieux, ils peuvent se baisser au besoin et se faire oublier si vous le souhaitez.

Des fonctionnalités bien pensées

Pouvoir régler les accoudoirs ne fait évidemment pas tout dans le choix d’une chaise. Outre le confort de vos avants bras, noblechairs a également pensé à vos lombaires et vos cervicales. L’assise peut ainsi s’abaisser ou s’élever à l’envi et, plus important encore, les réglages du dossier sont très complets.

Ajustement de l’angle du dossier (jusqu’à 110°), la chaise profite d’un mécanisme spécifique dit « synchronisé » qui permet à la chaise DAWN de s’incliner en fonction des mouvements de l’utilisateur. Ce système a deux avantages : le maintien d’une posture confortable pour votre dos et une pression réduite sur la colonne vertébrale.

Le levier permet d’ajuster l’inclinaison du dossier ou de passer en mode « synchronisé ». // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

À l’arrière du dossier, noblechairs a intégré au modèle DAWN un support lombaire réglable qui permet d’ajuster l’appui de bas de dos à vos besoins et d’épouser la forme du bas du dos. L’appuie-tête, enfin, soutient parfaitement la tête et permet ainsi de reposer efficacement les cervicales lors des sessions assises prolongées.

La chaise gamer noblechairs est disponible en deux versions, textile ou cuir synthétique, au tarif d’environ 500 euros selon les versions.