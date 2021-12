Avis VyprVPN : l’efficacité du service minimum

7 /10 Note de la rédaction

VyprVPN est un outsider du marché du VPN. Il tout de même quelques arguments à mettre en avant : sa simplicité et sa politique de confidentialité efficace au détriment de ses fonctionnalités.

L’essentiel de VyprVPN en un tableau

💰PRIX MENSUELS 7,17€/MOIS 💸 REMBOURSEMENT OUI SOUS 30 JOURS 💻🌍 NOMBRE DE SERVEUR/ LOCALITÉ 700 SERVEURS DANS 60 PAYS 📱APPLICATIONS PC/ MAC/ ANDROID/ IOS/ ANDROID TV/ ROUTEURS 👨‍👩‍👧‍👦 NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES 5 📺 ACCES A NETFLIX US ALÉATOIRE ⏬⏫ MODE P2P NON 🔐 CONSERVATION DES DONNÉES UTILISATEUR LIRE LA PARTIE "POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ"

QUI EST VYPRVPN ?

Comme un certain ProtonVPN, VyprVPN est originaire de Suisse. Il profite donc allégrement des lois en vigueur sur place concernant la protection des données privées et de la non-obligation de partage des informations de ses utilisateurs. Il s’agit donc en apparence d’un VPN sûr, ne dépendant pas du conglomérat des 5 eyes, et avec une longue expérience dans le domaine. Les fondateurs de VyprVPN, par le biais de leur société Golden Frog, ont lancé le service en 2009, une avance de taille face à ses nombreux concurrents ayant inondé le marché les années suivantes.

Outre son VPN, la société Golden Frog est aussi propriétaire de Texas.net, l’un des premiers fournisseurs d’accès à Internet nord-américain. Elle possède également nombre de centres de données basés en outre-Atlantique et en Europe, ce qui lui permet d’être quasi autonome en disposant de ses propres serveurs et matériels.

INTERFACE/ PRISE EN MAIN

En préambule, nous avons noté que le parcours client de VyprVPN était l’un des plus agréables de l’ensemble des services de notre comparateur. Une adresse mail, un mot de passe et c’est tout, le VPN ne s’encombre pas d’information supplémentaire superflue qui peuvent frustrer ou inquiéter outre mesure comme c’est cas de nombreux autres services.

Une fois l’application téléchargée et installée, on est tout de suite surpris par l’interface minimaliste du VPN. Une simple petite fenêtre reprenant trait pour trait le format et l’organisation de l’application mobile. Cela a tout de même un gros avantage : le client est léger, discret et surtout extrêmement efficace puisqu’il suffit d’un clic pour se connecter à un serveur (sélectionné par défaut comme étant le plus rapide). L’autre bon point concerne logiquement la convergence parfaite entre la version PC et mobile avec exactement les mêmes menus aux mêmes emplacements.

Puisque l’on parle de ces dernières, là aussi, VyprVPN fait dans la simplicité, voire dans le minimalisme. Le menu « Personnalisé » donne accès aux fonctions avancées. On y trouve les classiques activations ou non du kill switch, la fonction de reconnexion automatique ou encore le changement de protocole réseau.

On trouve tout de même quelques options bien pratiques, comme la protection personnalisée à partir des Wi-Fi publics qui s’active automatiquement le cas échéant, ou l’activation d’un adaptateur TAP maison (périphérique réseau virtuel) gérée par le logiciel et non par votre ordinateur. Dans ce dernier cas, cela peut s’avérer bien utile si vous ne souhaitez pas utiliser celui de Windows ou macOS par défaut.

VyprVPN propose la possibilité d’utiliser des paramètres DNS personnalisés même si de base, le VPN active son propre protocole DNS en piochant dans ses 300 000 adresses IP disponibles.

Moins compréhensible, on note l’absence de fonction de split tunneling (disponible sur appareils Android et iOS cependant). On aurait aussi aimé une fonction de speedtest intégrée, une option de blocage d’URL ou de publicité, mais surtout la présence de serveurs spécifiques pour chaque type d’utilisation pour éviter d’avoir à piocher dans la liste de serveurs et tomber sur une connexion non optimale.

VyprVPN suit donc la tendance des services de VPN modernes, à savoir une simplicité d’utilisation poussée à l’extrême quitte à mettre de côté certaines fonctionnalités faisant souvent la différence.

SERVEURS ET PERFORMANCES

VyprVPN dispose d’un réseau mondial bien plus modeste que la plupart des autres VPN. Avec un peu plus de 700 serveurs répartis dans environ 60 pays, il fait pâle figure face aux mastodontes du marché tels que Cyberghost ou NordVPN. La comparaison s’arrête là dans le sens où, comme vu plus haut, VyprVPN dispose de ses propres infrastructures là où les autres ont recours à des prestataires externes. Pour savoir ce que ce VPN a dans le ventre, nous l’avons testé à partir d’une connexion fibre parisienne via le site de Nperf.

DOWNLOAD (Mb/S) UPLOAD (Mb/S) PING SANS VPN 921 664 2 SERVEUR FRANCAIS 666 563 21 SERVEUR US (NEW YORK) 322 187 81 SERVEUR US (LOS ANGELES) 202 155 136 SERVEUR JAPONAIS 129 90 237 SERVEUR HONGKONGAIS 506 195 296 SERVEUR ALGERIEN 401 260 42

Les tests ont été effectués avec une attribution automatique de protocole

Par défaut, VyprVPN attribue Wireguard comme protocole réseau principal. Grand bien lui a pris tant les performances se placent dans la moyenne haute des VPN du marché, sans pour autant casser le plafond de verre sur lequel se sont installés NordVPN et ExpressVPN. Depuis un smartphone, on retrouve des performances dans la même lignée avec des pointes à 350-400 Mb/s sur un serveur français à partir d’une connexion sans fil fibre elle aussi. Dans l’immédiat, les performances de VyprVPN sont donc honorables et permettent de profiter de la plupart des usages, allant du jeu en ligne (attention cependant au ping) au téléchargement en P2P ou au streaming sur les plateformes de VOD/TV étrangères.

Attention cependant sur ce dernier point, la disponibilité des catalogues étrangers (surtout US) étant très aléatoires. Le plus souvent, la plateforme détectera automatiquement que votre connexion est masquée par un VPN (les IP de VyprVPN étant certainement flaguées par celles-ci) et vous refusera l’accès au streaming de vidéo. Cela est arrivé quasi systématiquement sur Prime Vidéo et Disney+, là où Netflix semblait être un peu moins sectaire. Sachez donc qu’il faudra jongler entre divers serveurs US avant d’arriver à vos fins. En définitive, VyprVPN n’est absolument pas un VPN sur lequel compter pour ce type d’usage, même si certaines techniques avancées de contournement sont disponibles depuis la page de support.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Sur sa page web, VyprVPN clame haut et fort sa politique de « VPN sans journal » signifiant que le service ne conserve aucune donnée privée autre que les informations basiques (adresse mail principalement). On a d’ailleurs toutes les raisons d’y croire vu la localisation de son siège social en Suisse, l’un des pays dont la protection de la vie privée est de renommée publique. Mais VyprnVPN ne s’appuie pas uniquement là-dessus pour faire valoir son argumentaire. Le VPN dispose d’un algorithme AES 256 bits chiffrant la connexion d’un utilisateur de bout en bout pour éviter les attaques de type man-in-the-middle ou le filtrage DNS.

Pour prouver sa bonne foi, VyprVPN a même fait appel à la société Leviathan Security Group pour auditer la plateforme et produire un rapport public sur ses pratiques de log. Les résultats sont accessibles à tous sur le site Web de VyprVPN et offrent une grande quantité d’informations sur le fonctionnement de VyprVPN et les tests approfondis effectués par la société d’audit (connexion aux serveurs, inspection des processus en cours, examen du code source, etc.). Tout à chacun peut simplement vérifier le résumé expliquant que l’audit a initialement trouvé quelques problèmes rapidement corrigés par la suite, tout en assurant que VyprVPN n’enregistre aucune activité d’un tiers que ce soit avant ou après la connexion au service, de quoi être rassuré.

Il est cependant à noter que cet audit date de 2018 et qu’il n’a pas donné de mises à jour depuis.

Service Client

Le service client de VyprVPN repose avant toute chose sur sa base de connaissances fournissant des instructions de configuration, des conseils de dépannage et des conseils spécifiques pour différents types d’appareils. Les guides sont très nombreux et détaillés, comme si le VPN voulait parer à la moindre éventualité. Il n’est cependant pas totalement à jour avec par exemple des articles traitants de fonctionnalités disparues sur l’application ou d’autres complètement vides (?).

Si la base de connaissances n’est d’aucun secours, un chat live est disponible pour vous donner une réponse quasi instantanée et personnalisée. Il n’y a pas grand-chose de spécial à dire à son sujet, il est rapide, courtois et a parfaitement répondu à nos questions plus ou moins techniques. Les conversations sont en anglais, mais un outil de traduction automatique permet de faciliter les échanges.

La dernière option consiste à envoyer un mail à l’adresse du support. Nous avons posé une question simple sur un produit et avons obtenu une réponse claire en moins d’une heure.

TARIFS

Concernant les tarifs, VyprVPN a revu son offre il y a peu. Ses offres sont plus visibles que la concurrence avec seulement deux types de souscriptions, l’une annuelle de 86 euros (7,17 euros par mois) et l’autre mensuelle à 13 euros. Les tarifs sont en effet un peu haut, semblables à ce que l’on peut trouver chez ExpressVPN. le VPN propose 30 jours pour obtenir un remboursement intégral et il est possible d’obtenir jusqu’à 5 connexions simultanées, quel que soit le niveau de souscription. Point de services supplémentaires comme un gestionnaire de mots de passe ou un antivirus en plus.