Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy S25 FE : voici déjà un aperçu des futurs produits de Samsung

Samsung est à nouveau victimes de fuites. Les futurs Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy 25 FE fuitent leur visuels, avec bordures fines à la clé.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Un smartphone et des tablettes. C’est ce que Samsung pourrait nous proposer plus tard dans l’année, avec ses Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, et Galaxy S25 FE. De nouvelles fuites dévoilent à quoi ces derniers devraient ressembler.

Toujours plus de finesse

Le leaker Evan Blass a mis en ligne deux nouveaux rendus, concernant les prochains Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy S25 FE de Samsung. Si la définition des rendus laisse à désirer, on peut tout de même se faire une idée des futurs modèles de la marque Coréenne.

Samsung Tab S11 Ultra // Source : evleaks Samsung S25FE // Source : evleaks

Si le Samsung Galaxy S25 FE n’est d’ores et déjà pas totalement inconnu, on peut tout de même mieux apercevoir ses bordures d’écrans affinées (non sans un léger menton) par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S24 FE.

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra offre plus de matière à interprétation avec son rendu. Les bordures de l’écran ont l’air inchangés face à celles de la Galaxy Tab S10 Ultra, modèle qu’elle remplace. Mais d’autres subtilités sont visibles, comme un amincissement de son encoche (qui prend une forme de goutte d’eau), ainsi que l’écartement des antennes vers les extrémités du châssis en aluminium. Enfin le plus flagrant : la disparition de la zone de recharge dédiée du S Pen au dos de la tablette (on peut imaginer qu’elle a été déportée sur une des tranches).

Il y a déjà quelques mois, nous avons appris par le biais d’Android Authority que les Samsung Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra seraient équipés d’un SoC de MediaTek : le Dimensity 9400 (qui succède au Dimensity 9300 Plus de la Galaxy Tab S10 Plus). Cette puce, embarqué sur le Oppo Find X8 Pro ou Vivo X200 Pro, a déjà fait ses preuves sur le terrain, en surpassant le OnePus Ace 5 Pro ou le RedMagic 10 Pro+, carburant tous deux au Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Samsung devrait lancer les Galaxy Tab S11 / S11 et le Galaxy S25 FE entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année. Tout porte à croire que One UI 8 et Android 16 seront de la partie.