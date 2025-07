Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 à moitié prix : c’est la promo gonflée des soldes d’été

Pneus, ballon, vélo ou trottinette : le compresseur Portable Electric Air Compressor 2 est en promo pour gonfler tout ce qui traîne. Affiché à 59,99 euros sur le site officiel de Xiaomi, il est actuellement disponible à 24,59 euros sur AliExpress.

Que ce soit pour regonfler un pneu crevé, ajuster la pression de son VAE ou remettre d’aplomb un ballon de foot, ce compresseur portable Xiaomi rentre dans la checklist du produit malin et pratique à toujours avoir sur soi. Compact, autonome et facile à utiliser, il se glisse dans une boîte à gants, un coffre ou un sac sans broncher. Et avec un prix qui se dégonfle de presque 35 euros sur AliExpress, c’est l’un des outils à avoir pour les vacances.

Les points forts du Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Pression jusqu’à 10,3 bars pour tous les usages courants

Format compact, batterie intégrée et recharge USB-C

Fonctionne aussi pour voiture, trottinette, matelas…

Au lieu de 59,99 euros sur le site de Xiaomi, le Portable Electric Air Compressor 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 24,59 euros sur AliExpress.

Compact, pratique et bien fini

Avec ses dimensions réduites et son poids contenu, ce Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 se glisse dans n’importe quel coffre ou sac à dos. Le design reste sobre et efficace, avec un affichage clair pour suivre la pression en temps réel et éviter toute mauvaise surprise.

La batterie intégrée se recharge via USB-C, une bonne nouvelle si l’on veut l’utiliser en déplacement sans se soucier d’une prise secteur. L’autonomie permet de gonfler jusqu’à 10 pneus de vélo (25 % de plus que la première version) ou de réajuster plusieurs fois la pression de pneus de voiture sans broncher.

Le tuyau intégré et le rangement soigné des embouts facilitent l’usage, sans avoir besoin d’un mode d’emploi épais comme un bottin.

Un outil qui dépanne tout le monde

La pression maximale de 10,3 bars (150 PSI) permet de couvrir un large éventail d’usages : vélo de route, VTT, scooter, trottinette, voiture, ballon de sport… Rien ne lui résiste. Les différents embouts fournis assurent une compatibilité universelle sans bricolage.

Le compresseur propose six modes prédéfinis pour simplifier la vie : vélo, moto, voiture, trottinette, ballon et mode libre. Plus besoin d’être expert en pression pour gonfler correctement. Il suffit de sélectionner l’icône, de lancer et de laisser faire.

Enfin, le système d’arrêt automatique coupe le gonflage à la pression choisie pour éviter toute surcharge et un éclairage LED et de la partie. Des détails qui changent tout, surtout quand on bricole dans un coin sombre ou pressé par le temps sur une aire de repos blindée.

Afin de comparer le Xiaomi Portable Electric Air Compressor avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs accessoires pour vélo électrique.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.