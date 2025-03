Un pack complet pour rouler sans se ruiner avec la Xiaomi Electric Scooter 4 et le Portable Electric Air Compressor 2

La Electric Scooter 4 est un engin idĂ©al pour un trajet quotidien prĂŞte Ă vous amener partout en ville. Xiaomi est toujours dans les bons coups puisque aujourd’hui une offre rĂ©unie cette trottinette et la pompe Ă©lectrique Electric Air Compressor 2 pour la modique de somme de 339 euros au lieu de 460,35 euros.

La Xiaomi Electric Scooter 4 est une trottinette Ă©lectrique qui a fait ses armes dans le marchĂ© du milieu de gamme. Ce deux roues est idĂ©ale pour les trajets en ville et affiche un rapport qualitĂ©-prix très intĂ©ressant. Aujourd’hui, la marque chinoise profite de la sortie de sa version 5 dont nous avons fait le test pour faire un peu de place dans les placards. En effet, la firme chinoise propose un duo complĂ©mentaire : Ă savoir la trottinette, et l’excellente pompe Ă©lectrique Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Ă moins de 350 euros.

Un duo Xiaomi qui roule et gonfle

Une trottinette confortable et pratique

Une pompe Ă©lectrique qui gonfle toutes les roues, de la trottinette Ă la voiture

Un combo pratique et Ă bon prix

Au lieu de 460,35 euros, le pack Xiaomi Electric Scooter 4 et Portable Air Compressor 2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 339 euros sur le site de Xiaomi.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Electric Scooter 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un fidèle destrier, mais pas sur du dénivelé

La trottinette Electric Scooter 4 de Xiaomi est un deux roues Ă©lectrique de construction Ă©purĂ©e. Un design minimaliste qu’arbore la marque chinoise sur la plupart de ses produits. ÉquipĂ©e de roue en 10 pouces comme les modèles Pro et Ultra, cette trottinette adopte un style empruntĂ© aux modèles haut de gamme. Pour la garde au sol, les 9,5 cm proposent une hauteur correcte, mais qui devra retenir votre intention face Ă des trottoirs Ă©levĂ©s pour Ă©viter d’abimer le châssis et/ou d’entrainer une chute.

La conduite est agrĂ©able et propose trois modes distincts, le mode piĂ©ton qui vous permettra de manĹ“uvrer parfaitement en zone piĂ©tonne puisque sa vitesse reste bloquĂ©e Ă 6 km/h. Les deux autres modes : D propulse Ă 20 km/h et la dernière option S permet de libĂ©rer la vitesse maximale autorisĂ©e dans la lĂ©gislation : 25 km/h. L’accĂ©lĂ©ration de l’engin est efficace comme d’après le test de la rĂ©daction et les 25 km/h sont atteint rapidement avec une excellente impulsion.

Conduire cette trottinette sur sol plat est un dĂ©lice, en revanche, elle sera Ă la traine dans les parcours avec du dĂ©nivelĂ©, le constructeur annonce que des pentes de 16 % peuvent ĂŞtre gravies par l’Electric Scooter 4, cependant il vaut mieux contourner ce genre de chemin ainsi que les gros obstacles. Le freinage est aussi un point nĂ©gatif, il est assurĂ© par un frein Ă disque arrière avec une partie Ă©lectronique « eABS » Ă l’avant qui manque d’efficacitĂ©. Il vaut mieux naviguer dans les règles de l’art en adoptant une conduite souple et tranquille.

Le meilleur compagnon pour vos pneus : une pompe Ă©lectrique

Passons au deuxième lot du pack, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est une pompe Ă©lectrique compacte et lĂ©gère avec ses 490 grammes. IdĂ©ale pour le transport, elle s’oublie facilement dans un sac et mĂŞme dans le coffre de la voiture. Le mode d’emploi ? Simple et efficace, il suffit d’attacher l’embout sur la valve du pneu Ă gonfler et de sĂ©lectionner le mode qui correspond au vĂ©hicule. Que ce soit pour la trottinette, ou la pompe sera rĂ©glĂ©e Ă 50 PSI (voir 60 PSI si besoin), ou mĂŞme pour une monture plus gourmande comme une moto ou une voiture, chaque mode dispose d’une limite de gonflage prĂ©-rĂ©glĂ©e Ă©vitant les risques liĂ©s au sur-gonflage.

Xiaomi a amélioré les performances de sa pompe électrique en augmentant la vitesse de gonflage de 25 % par rapport à la génération précédente. D’après le constructeur, un pneu de vélo peut être entièrement regonflé en seulement 86 secondes, offrant ainsi un gain de temps appréciable. Rapide et efficace, l’appareil à beaucoup plus à la rédaction lors de son test, mais il présente toutefois un défaut notable : il peut être particulièrement bruyant, selon l’intensité de la demande.

En plus du gonflage, ce compresseur signé Xiaomi intègre une fonction de mesure de pression, pratique notamment pour vérifier celle des trottinettes de la marque. Côté autonomie, il embarque une batterie de 2 000 mAh, lui permettant, toujours selon Xiaomi, de gonfler jusqu’à 10 pneus en une seule charge.

