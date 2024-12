Xiaomi casse le prix de sa Electric Scooter 4, une trottinette électrique parfaite à offrir pour Noël

La Xiaomi Electric Scooter 4 est trottinette électrique agréable à conduire en ville avec ce qu’il faut de puissance et d’autonomie pour les trajets maison-travail ou les balades le week-end. Bonne nouvelle : son prix passe de 549 euros à 299 euros sur le site de la marque.

Source : Gr̩goire Huvelin РFrandroid

Parmi les innombrables trottinettes électriques de Xiaomi, on trouve la Electric Scooter 4. Cet engin promet une utilisation simple et agréable, une robustesse appréciable et une conduite satisfaisante pour les petits trajets du quotidien. Ce milieu de gamme vaut en revanche bien plus le coup lorsque son prix descend de 300 euros, comme c’est le cas aujourd’hui.

La Xiaomi Electric Scooter 4 en résumé

Design robuste, pratique et léger

Une trottinette dynamique sur terrain plat

Une recharge rapide

Lancée à 549 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 est actuellement remisée à 299 euros sur le site officiel.

Un design robuste et efficace

Pour ce qui est du design des trottinettes électriques chez Xiaomi, c’est « on ne change pas une formule qui gagne ». La Xiaomi Electric Scooter 4 reprend donc les codes esthétiques de la Scooter 3 avec des lignes épurées, une sensation de solidité, des câbles discrets et une certification IP55 qui la rend insensible à la poussière et à la pluie. Son poids contenu de 15,2 kg la rend assez légère pour la transporter dans un métro ou une cage d’escalier, sans oublier son système de pliage en deux temps trois mouvements plutôt simple à appréhender.

Du côté des équipements, on retrouve des roues de 10 pouces à l’instar des modèles Pro et Ultra, ce qui lui donne un petit côté haut de gamme, tout comme le plateau monobloc large et plat qui assure un bon confort pendant la conduite. Quant aux phares, ils sont plutôt d’une puissance modeste, ce qui est également le cas du freinage électronique à l’avant qui manque de mordant. Enfin, un tableau de bord numérique est présent sur le guidon afin d’afficher les informations relatives à la conduite, mais qui manque de lisibilité en plein soleil.

Agréable à conduire et une bonne autonomie

La Xiaomi Electric Scooter 4 est équipé d’un moteur d’une puissance nominale de 300 W et pouvant atteindre 600 W en pic, ce qui lui permet d’aborder les pentes inclinées jusqu’à 16 % et une vitesse maximale de 25 km/h, sachant que la législation française ne permet pas de rouler au-delà de cette limite. Lors de notre test, la trottinette s’est montrée dynamique sur un terrain plat, mais a eu quelques difficultés sur les parcours avec du dénivelé. Elle est conçue pour les balades tranquilles et reste confortable à partir du moment où la route ne présente pas trop d’irrégularités comme sur les pavés.

Enfin, grâce à sa batterie d’une capacité de 275,4 Wh, la Xiaomi Electric Scooter 4 promet une autonomie maximale de 30 km. « Maximale » signifie que ce score a été obtenu sur un terrain plat, par beau temps, avec un conducteur de 70 kg roulant à une vitesse moyenne de 15 km/h. Lors de notre test, nous avons parcouru une distance de 21,9 km sur une seule charge. Pour ce qui est de la recharge, c’est rapide avec une durée de 2h30 pour passer de 20 % à 80 % et de 4 heures pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Electric Scooter 4.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter 4 avec d’autres produits disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

