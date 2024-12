Instax Square SQ1 : à offrir ou à s’offrir à Noël, cet appareil photo instantané se glisse dans un pack complet à petit prix

L’Instax Square SQ1 de Fujifilm est un petit appareil photo instantané capable d’imprimer des clichés au format carré, comme sur Instagram. Une façon très chouette de capturer tous ses souvenirs, donc. Ce modèle est actuellement inclus dans un pack parfait pour Noël avec une housse et une recharge de 10 prises de vue, le tout affiché à 129,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Boulanger.

La photo instantanée a opéré un vrai retour en force depuis plusieurs années et les appareils photo analogiques se vendent comme des petits pains, à l’image du modèle Instax Square SQ1, lancé par Fujifilm en 2020. Ce dernier, très facile à utiliser, permet aux amateurs de photo rétro de capturer et d’imprimer des clichés au format carré, qui n’est pas sans rappeler celui d’Instagram ou du rival Polaroïd. À l’approche de Noël, cet Instax Square SQ1 se trouve d’ailleurs dans un pack complet proposé à moins de 130 euros.

Les points forts du Fujifilm Instax Square SQ1

Un format compact

De jolies photos en 62 × 62 mm

La fonction « contrôle automatique de l’exposition »

Initialement affiché à 149,99 euros, le pack Fujifilm Instax Square SQ1 (avec un pack film square de 10 + une housse de protection) est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros chez Boulanger.

Un petit appareil photo très facile à utiliser

L’Instax Square SQ1 se présente sous la forme d’un bloc carré assez épuré, décliné en plusieurs couleurs : ici, on a droit à un bleu-gris très élégant susceptible de plaire au plus grand nombre. Il a surtout l’avantage d’être particulièrement compact avec ses dimensions de 19,9 × 21,2 × 16,4 cm, mais aussi très léger, puisque son poids n’excède pas les 979 g. Autant dire que vous pourrez le transporter partout sans difficulté et le tenir en main pendant un bon moment. Une dragonne est d’ailleurs présente pour ne pas risquer la chute.

Cet appareil photo instantané est par ailleurs équipé d’une poignée arrondie texturée qui permet de bien le tenir lors de la prise de clichés. Veillez toutefois, en attrapant cette poignée grip, à ne pas appuyer sur le bouton de prise de la photo, situé assez haut, mais parfaitement bien positionné. Notez aussi qu’un petit miroir intégré sur la face avant vous permettra de mieux centrer votre visage lors de la capture de selfies. Pour basculer vers ce mode, il faut simplement tourner la bague rotative de l’objectif, qui sert aussi à allumer et à éteindre l’appareil.

Des photos bien exposées

L’Instax Square SQ1 est capable d’imprimer des photos carrées mesurant 62 x 62 cm, soit un format qui reprend l’esthétique d’un cliché posté sur Instagram. Pour immortaliser tous vos moments privilégiés, vous n’aurez qu’à appuyer sur un seul bouton, celui de la prise du cliché.

En effet, alors que les prédécesseurs du SQ1 possédaient plusieurs boutons pour opérer les réglages, ici, l’autofocus, l’éclairage du flash ou encore la profondeur de champ s’adaptent automatiquement, grâce à la fonction « contrôle automatique de l’exposition » et aux capteurs intégrés de l’appareil. En somme, le SQ1 s’occupe de tout et rendra chaque cliché bien net et correctement exposé.

