Miyoo Mini+ : la console portable rétrogaming qui tient dans la poche revient à petit prix : 32 € seulement

Nostalgie ou redĂ©couverte de grands classiques, on a tous une bonne raison de se faire plaisir avec une console rĂ©trogaming. Et la Miyoo Mini Plus est parfaite pour cela, le tout pour 32 euros seulement.Â

Miyoo Mini Plus V3 // Source : site officiel

PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch… les consoles du moment plaisent beaucoup, mais beaucoup de constructeur surfe sur la vague de la nostalgie en proposant des consoles rĂ©trogaming. Avec la Miyoo Mini Plus, vous allez pouvoir jouer Ă des jeux rĂ©tro dans d’excellentes conditions. Une console façon Game Boy qui ne coĂ»te que 32 euros aujourd’hui.

La Miyoo Mini Plus, c’est quoi ?

Émule de tout : des ordinosaures à la PlayStation 1

L’Ă©cran IPS de 3,5″ affiche 640 Ă— 480 pixels, mieux qu’Ă l’Ă©poque

Vous pouvez mettre l’OS que vous voulez dedans

Sur le site officiel de Miyoo, la Mini Plus est affichĂ©e Ă 109 euros. Mais en allant chez AliExpress aujourd’hui, vous pouvez la commander pour seulement 32,59 euros grâce au code ASFR05.

Un clone de GameBoy qui sent bon la nostalgie

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

La première chose qui nous vient en tĂŞte quand on voit le look de la Miyoo Mini Plus, c’est forcĂ©ment la console portable iconique de Nintendo. On retrouve le format avec l’Ă©cran au-dessus, les touches en dessous, avec quelques progrès cependant. DĂ©jĂ , au lieu de deux boutons, vous en avez quatre en façade, en plus de Start, Select et le bouton central qui a aussi son importance, mais on en reparlera plus tard. Il y a aussi quatre gâchettes Ă l’arrière, qui correspondent grosso modo Ă L1/R1 L2/R2 sur la manette PS1.

Les nouveautĂ©s sont aussi techniques, avec dĂ©jĂ un Ă©cran IPS couleur de 3,5″ qui affiche une rĂ©solution de 640 x 480 pixels. Ça peut sembler peu, mais dites-vous que les consoles de l’Ă©poque affichaient beaucoup moins que ça. LĂ , vous profitez donc d’un confort inĂ©dit pour jouer Ă des jeux rĂ©tro, de l’Amstrad CPC Ă la PlayStation 1. En plus vous pouvez monter/baisser la luminositĂ© pour s’adapter Ă votre environnement. Fini d’attendre le passage d’un lampadaire, la nuit, en voiture, pour pouvoir jouer !

Les années 70, 80 et 90 dans votre poche

Maintenant, allumons la console et dĂ©couvrons l’OS de base du système. Il s’agit d’une variation de Linux que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Une petite recherche Google avec le nom de la console + OS vous permet de trouver des systèmes d’exploitation très pratiques, conçus pour la Miyoo Mini Plus. Ça s’installe très facilement en suivant des tutos sur YouTube ou le wiki de Github.

Sous la console, il y a un port pour carte microSD, pour stocker les jeux. En termes de puissance, la console peut Ă©muler jusqu’Ă la PlayStation 1 et tout ce qu’il y a avant. Et, vous vous souvenez du fameux petit bouton central ? Il permet de revenir au menu quand vous ĂŞtes en jeu ou de reprendre vos parties sur des titres dĂ©jĂ lancĂ©s, Ă l’image du Quick Resume de la Xbox Series. Ajoutez à ça des options pour utiliser les cheats (et enfin battre le niveau sous-marin des Tortues Ninja sur NES) et vous avez un bel aperçu de l’ensemble.

Un dernier mot sur la batterie et l’autonomie : une capacitĂ© de 3 000 mAh rechargeable par un port USB-C sous la console, Ă cĂ´tĂ© du port microSD et de la prise casque. L’autonomie varie en fonction des jeux lancĂ©s et de la luminositĂ©, mais aussi de l’intensitĂ© des vibrations (oui, elle vibre). Bref, le meilleur rapport qualitĂ©/prix pour du rĂ©trogaming actuellement.

Si le rétrogaming est un sujet qui vous intéresse et que vous cherchez les meilleures consoles pour le pratiquer, vous pouvez jeter un œil à notre guide comparatif des meilleures machines rétro du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.