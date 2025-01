Plus de 30 systèmes rétrogaming dans votre poche avec l’Anbernic RG 40XXV, une console portable soldée à -26 %

L’Anbernic RG 40XXV est une console qui ressemble de loin à un GameBoy mais qui n’en a que l’apparence. Orientée émulation et rétrogaming, elle permet de replonger en enfance en (re)découvrant des titres de la NES à la PS1, tout ça pour à peine 55 euros.

Le rétrogaming est une question délicate chez les passionnés. Il y a ceux qui ne jurent que par le matériel d’origine, cherchant à se procurer disques et cartouches dans un état parfait pour des sommes parfois astronomiques. Et ceux qui pensent que le dématérialisé est ce qui va permettre de faire vivre nos vieux jeux. Notez que les deux conceptions ne sont pas incompatibles. Avec l’Anbernic RG 40XXV, vous avez de quoi faire tourner les jeux d’anciennes générations sur un écran couleur de 4 pouces, avec tout le confort moderne, tout ça pour un prix dérisoire grâce à un code promo pendant les soldes.

En quoi l’Anbernic RG 40XXV est-elle intéressante ?

Une autonomie de 6h : certains vieux jeux ne duraient pas aussi longtemps

Avec le Wi-Fi, certains titres peuvent être parcourus en multi

Le plaisir d’avoir des jeux NES, GameBoy, GBA, SNES, Megadrive… dans la poche

Quand elle n’est pas soldée, l’Anbernic RG 40XXV est vendue 79,99 euros en version 32 Go et sans jeux. Pendant les Soldes chez Geekbuying, vous la retrouvez à 55,19 euros en utilisant le code promo 24YEARS1.

L’émulation, un sujet à prendre avec des pincettes

Avant de parler en détails de l’Anbernic RG 40XXV, il faut placer un petit mot sur l’émulation. Parce que celle-ci est entourée d’une zone grise dans laquelle certains revendeurs aiment naviguer. En soi, jouer à des versions dématérialisées de vieux jeux n’est pas interdit, à condition d’avoir en sa possession un exemplaire original du titre. Si vous avez des ROMs (versions digitales de jeux) sans cartouche ou disque original, c’est de la violation de propriété intellectuelle.

Donc voilà, vous savez où vous mettez les pieds avec l’Anbernic RG 40XXV. Maintenant, si vous êtes un collectionneur avec des jeux et que vous ne trouvez pas ça pratique d’emmener un TV et une Super NES dans le TGV, cette console peut vous intéresser. Il s’agit d’une console de 13,9 x 9,2 x 2,2 cm pour 216 grammes. À titre de comparaison, un GameBoy Color fait 13,35 x 7,8 x 2,74 cm, donc on n’est pas loin.

Tout le confort moderne pour profiter des jeux rétro

L’Anbernic RG 40XXV est donc une console portable équipée d’un écran couleur IPS de 4″ qui affiche une définition de 640 x 480 pixels. Ça semble peu, mais il faut se dire que le GameBoy Color affichait une résolution de 160 x 144 pixels. Donc vos jeux préférés seront plus beaux que jamais, surtout les plus anciens. En termes d’ergonomie, vous retrouvez les boutons classiques, mais aussi quatre gâchettes et même un joystick pour pouvoir lancer les jeux les plus récents, ou les moins vieux, sans perdre le confort de la prise en main.

D’ailleurs, pour donner une petite touche « gaming » à l’appareil, sous le joystick se cache un rétroéclairage RGB que vous pouvez personnaliser. La console fonctionne sur batterie, avec une autonomie de 6h environ. Elle se recharge en USB-C et dispose de 32 Go de mémoire de base, sachant que vous pouvez ajouter une carte microSD pour encore plus de place. En plus, vous profitez du Bluetooth 4.2, pour relier des écouteurs, et du WiFi ce qui permet de jouer en ligne sur certains titres.

Il y a de nombreuses consoles qui permettent de jouer à des jeux vidéo rétro. Si jamais vous souhaitez savoir ce que propose le marché, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.