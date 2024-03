Quelle trottinette électrique Xiaomi choisir ? Tout savoir sur la gamme

Avec désormais sept modèles, les trottinettes électriques Xiaomi sont aussi diverses en termes de performances que de prix. Quelle trottinette électrique Xiaomi choisir ? C'est ce que notre sélection vous propose de découvrir.

Les trois trottinettes électriques Xiaomi à retenir

Pour savoir quelle trottinette électrique choisir, ce n’est pas chose aisée si l’on commence à prendre en compte le nombre de marques existantes. Mais si l’on veut se simplifier la vie en s’orientant vers les deux colosses du secteur que sont Xiaomi et Segway-Ninebot, ce n’est pas fini.

Car même la gamme Xiaomi a mûri et est plus fournie qu’auparavant, avec de nombreuses trottinettes électriques. Surtout, quelles sont les différences entre elles et comment justifient-elles leur prix ?

Voici donc notre dossier pour explorer la gamme de trottinettes électriques Xiaomi Electric Scooter, leurs choix techniques, variation de puissance et autonomie, tout en détaillant leur offre commune de connectivité.

Noms de modèles, application, comprendre l’univers des trottinettes Xiaomi

Electric Scooter, Mi Scooter, ça veut dire quoi ? : deux appellations pour la même chose, une trottinette électrique, soit « electric scooter » en anglais. Mi Scooter était le patronyme utilisé jusqu’à la troisième génération, Mi étant la marque grand public de Xiaomi. Le groupe chinois a finalement décidé de revenir à son nom complet pour la quatrième génération, en ajoutant – au cas où on ne le savait pas – la mention « Electric ».

Go, Lite, Pro, Ultra : comme toute famille de produits avec de nombreux modèles, il faut les différencier. Si la troisième génération préférait Essential pour l’entrée de gamme puis Pro en tête de gondole, la quatrième a dû s’inspirer des smartphones. Xiaomi a donc appliqué une nomenclature proche : Go pour le premier prix pour ceux passant à la trottinette électrique pour la première fois (go = aller en anglais), Lite en ticket d’entrée (pour light = léger en termes d’offre), Pro pour suggérer le haut de gamme et Ultra pour la performance. Elles sont souvent bien représentées dans notre sélection des meilleures trottinettes pas chères.

Xiaomi Home, l’application universelle : sachez que l’univers Xiaomi est vaste de produits électroniques, qui gère aussi les trottinettes électriques ! C’est original, mais il faut en effet télécharger cette appli commune Xiaomi Home, dans laquelle on retrouve heureusement des fonctionnalités propres. Les engins chinois profitent d’un compteur numérique en plus de l’écran, de trajets enregistrés avec leurs statistiques, de l’autonomie reste et bien d’autres éléments. De la Go à l’Ultra, peu importe le prix, toutes ont le même écran, la même appli et les mêmes fonctionnalités, de plus mises à jour régulièrement.

Quelle est la meilleure trottinette électrique Xiaomi ? Découvrez les gammes

Le catalogue de trottinettes électriques de Xiaomi va de la très accessible Essential d’ancienne génération sous les 300 euros au fleuron Ultra tutoyant un prix à quatre chiffres. Parmi les sept modèles présents sur le marché, nous avons choisi d’en décrypter spécialement cinq, en mentionnant les deux complémentaires.

Voici notre sélection de cinq trottinettes électriques Xiaomi, classées du haut vers le bas de gamme :

Electric Scooter 4 Ultra

Electric Scooter 4 Pro

Mi Scooter 3

Electric Scooter 4 Lite

Mi Scooter Essential

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Le haut de gamme puissant tout suspendu

C’est le fleuron de la gamme Xiaomi depuis 2023, et aussi le plus différent des autres. On reconnaît tout de suite cette trottinette électrique avec ses deux suspensions et sa garde au sol rehaussée. Mais au lieu de verser dans un design exacerbé, l’Electric Scooter 4 Ultra reste fidèle au style épuré Xiaomi, certifié IP55, donc capable de rouler sous la pluie.

Toutefois, le moteur arrière est bien plus performant que toutes les petites sœurs, grâce à une puissance de nominale 450 W qui grimpe jusqu’à 940 W en pointe, de quoi avaler des pentes à 25 % (14°). Pour soutenir cela, la batterie atteint 562 Wh (15 Ah) et procure 65 km d’autonomie en théorie.

Pour freine avec cette 4 Ultra, le frein arrière électronique est associé à un frein avant à tambour sans entretien, le tout sur des roues de 10 pouces avec des chambres à air, gage de confort (et annoncé anti-crevaison via une couche de gel). Le tout est lancé au prix fort, sous les 1 000 euros, afin de rivaliser avec la Ninebot G2 Max.

Sans aucun doute, l’Electric Scooter 4 Ultra est la plus puissante et confortable des trottinettes électriques Xiaomi, que l’on emmène volontiers par tous temps et sans redouter les chaussées dégradées. Ce n’est pas encore parfait, notamment avec des vibrations dans la roue arrière, un frein tambour insuffisant à l’avant, le poids excessif (24 kg) ou l’absence de clignotants, mais un très bon modèle au design soigné. Pour en apprendre plus, lisez notre test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.



Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Du premium très sérieux

Avant l’arrivée de l’Ultra, la Pro faisait office de porte-drapeau de la marque chinoise. Xiaomi a bien amélioré sa trottinette électrique par rapport à la Pro 2 de 2022, qui conserve le design typique épuré et gris, avec quelques détails de couleur rouge.

Campant sur des roues de 10 pouces, l’Electric Scooter 4 Pro dispose d’un moteur avant de 350 W (700 W en pic), absorbant des pentes de 20 % et toujours limitée à 25 km/h. Différence avec l’Ultra, on stoppe le véhicule avec un frein électronique et un disque à l’arrière.

Sa batterie de 12,4 Ah (446 Wh) lui offre 55 km d’autonomie sur le papier, avec une résistance à la pluie moindre que l’Ultra (IPX4). Mais avec 17 kg, elle est plus transportable et surtout moins chère, lancée à 799 euros puis remisée à 549 euros depuis 2024. Notre test de la Xiaomi Electrique Scooter 4 Pro est disponible à la lecture.

Nous avons trouvé ce modèle de milieu de gamme très équilibré, assez puissante et confortable. Toutefois, elle ne peut prétendre à plus de 25 km en pratique, mais sa recharge est assez rapide. Dommage que les clignotants manquent (surtout face à Ninebot qui en propose sur un grand nombre de modèles désormais).



L’Electric Scooter 4 « tout court », la version édulcorée

Elle lui ressemble beaucoup, mais perd l’appellation « Pro » : l’Electric Scooter 4 change quelques détails (levier de pliage, feu arrière). Surtout, son moteur de 300 W est moins performant et sa batterie de 7,65 Wh n’autorise que 35 km d’autonomie sur le papier. Heureusement, cette trottinette électrique est beaucoup moins chère, autour de 449 euros.



Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Une belle offre de milieu de gamme

En descendant en gamme, la Lite ne perd pas non plus son intérêt. Le style très proche et l’application Xiaomi restent, tout comme le moteur de 300 W dans la roue avant (600 W en pic) et la limite de 25 km/h. Les roues perdent cependant en diamètre (8,5 pouces), tandis que le freinage arrière adopte un système tambour (pratique, car sans entretien).

La batterie de capacité 5,2 Ah (187 Wh) fait tomber la prédiction d’autonomie à 20 km, suffisant pour de petits trajets du quotidien. Le tout se recharge en 4h30. Signalons que le poids maximal de cette Electric Scooter 4 Lite ne peut excéder 100 kg de support, et que le prix est de 349 euros.



L’Electric Scooter 4 Go, le nouveau premier prix

En arrivant sur l’entrée de gamme des trottinettes électriques Xiaomi, la Scooter 4 Go ne dépareille pas en face de ses grandes sœurs. Elle ne peut certes cacher ses petites roues de 8,1 pouces, creuses, ni son moteur arrière plus modeste. Car avec 250 W, il ne peut dépasser les 20 km/h, tandis que sa batterie peinera à dépasser 10 km. Mais son prix de 299 euros en intéressera plus d’un…

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite L’ancien ticket d’accès reste un bon choix

Avec un tarif désormais sous les 300 euros, cette troisième et ancienne génération devrait ne plus avoir raison d’être. Mais Xiaomi conserve tout de même la Mi Scooter 3 Lite, rebaptisée Electric Scooter 3 Lite.

Il faut dire qu’elle est proche de la « 4 Lite », avec un moteur et une batterie identiques, et perd que 5 cm de largeur de deck. Certains préféreront le poids inférieur à 13 kg, plus transportable, et sa couleur blanche ayant aujourd’hui totalement disparu sur la quatrième génération.



Xiaomi Mi Scooter Essential La trottinette électrique premier prix

Lancée à l’été 2020, cette trottinette est encore plus « vieille » puisqu’elle appartient à la journée de deuxième génération. Pourtant, la puissance en pic de la Mi Essential atteint les 500 W (250 W en nominal), et le frein arrière est à disque.

Elle était la moins chère des Xiaomi et le reste aujourd’hui, avec environ 279 euros au catalogue. C’est aussi la plus légère (12 kg) et donc la plus compatible avec le multimodal. Proche de la 4 Go, elle propose des roues de 8,5 pouces et une vitesse maximale de 20 km/h.

Avec un design qui n’a pas trop vieilli et toujours agréable à conduire, la Mi Scooter Essential mérite de rester dans la gamme. Il ne faut pas trop lui en demander côté performances, ni en rayon d’action (15 km réels par charge), mais son petit prix reste toutefois intéressant. Notre test de la Xiaomi Electric Scooter Essential est disponible pour en savoir plus.



Où acheter une trottinette électrique Xiaomi ? Quid du SAV ?

Outre les modèles en eux-mêmes, la force de Xiaomi est d’avoir bâti un solide réseau de revendeurs physiques et en ligne. Si le site officiel propose toutes les versions, on les trouve aussi chez Decathlon, Fnac-Darty, Amazon ou encore Carrefour.

Où que vous achetiez votre engin Xiaomi, il est garanti 2 ans comme partout en Europe, et les réparations sont à la charge de la marque, qui ne procède que par envoi dans le carton d’origine, en l’absence de boutique. Votre atelier ou revendeur de trottinette le plus proche peut toujours vous dépanner hors garantie, ou en entretien, tandis que la disponibilité des pièces est de 5 ans.

