Xiaomi Electric Scooter 4 Go officialisée : cette trottinette électrique arrive en France à un prix très abordable

Légèrement moins performante que la Lite et au design spécifique, la nouvelle trottinette électrique Xiaomi 4 Go fait fondre le tarif d’entrée de gamme sous les 300 euros.

Très agressif depuis des mois sur la trottinette électrique, Xiaomi multiplie les nouveautés. Après avoir réduit son offre sur la troisième génération, la quatrième n’en finit pas de grandir, cette fois par le bas avec un modèle ultra-abordable : la Xiaomi Electric Scooter 4 Go. Elle faisait auparavant l’objet de rumeur, elle arrive officiellement en France nous indique Xiaomi.

Une Xiaomi 4 Go au style de Pro, moins puissante que la Lite

Cette Xiaomi 4 Go est le nouveau ticket d’entrée du catalogue, venant se loger sous la Xiaomi 4 Lite. Le design est toutefois dédié, restant typique de la firme chinoise et proche de la 4 Pro, perdant en revanche la fonction de pliage. Car ici, pas de de levier à actionner en quelques secondes, il faut démonter la colonne de direction avec 4 vis pour la ranger couchée. Dommage, car le poids de 13,7 kg était propice au transport.

Ce modèle intègre néanmoins les mêmes phares avant et feu stop arrière, mais toujours pas de clignotants, hélas. Ses roues de 8,1 pouces – contre 8,5 – à pneus creux conservent aussi le freinage électronique double, via tambour arrière et électronique à l’avant grâce au freinage régénératif du moteur.

Logiquement, les performances de ce dernier sont au rabais, avec bride de puissance nominale à 250 W contre 300 W pour la Lite (450 W en pic vs 600 W). Les pentes possibles seront donc moins nombreuses avec un maximum à 10 %, contre 14 % sur la Lite.

La vitesse maximale de la trottinette électrique est aussi limitée à 20 km/h, face aux 25 km/h des autres modèles. L’autonomie est également en retrait, puisque la capacité tombe à 167 Wh, donnant 18 km par charge (en théorie, comptez 13 km à 20 km/h). C’est 2 km de moins que la 4 Lite, avec sa batterie de 187 Wh.

Une bonne trottinette électrique pas chère Xiaomi sous 300 euros ?

Pour le reste, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go récupère l’écran des autres engins avec la connectivité à l’application Mi Home (statistiques, réglages, verrouillage…). Malgré les concessions de puissance et d’autonomie, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go existe pour séduire avec son prix canon.

À 299 euros, c’est une trottinette électrique pas chère sérieuse, qui vient remplacer l’ancienne 3 Lite parfois à ce tarif, mais surtout pour se frotter à la récente ennemie, la Ninebot KickScooter E2 E à 329 euros.

