Prise en main de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite : la simplicité à prix plus doux

Il manquait encore un modèle entrée de gamme à la quatrième génération de trottinette électrique Xiaomi. Commercialisé à 399 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite se veut être une nouvelle référence, mais ne semble pas beaucoup évoluer par rapport à la précédente génération. Nous vous donnons nos premières impressions après une rapide prise en main.

Xiaomi a toujours été très présent sur le marché des trottinettes électriques. Avec sa Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, le constructeur vise le marché du très haut de gamme. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro apporte une belle endurance et la Xiaomi Electric Scooter 4, annoncée en avril sur le segment du milieu de gamme, devrait enfin être disponible en France.

Avec le dernier né de la famille, officialisé ce 22 mai 2023 à Milan, le constructeur chinois complète enfin son offre avec un produit entrée de gamme, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite commercialisé à 399 euros. Ce qui nous fait 50 euros de moins que son prédécesseur. Une baisse de prix toujours bonne à prendre, surtout si nous ne perdons pas en qualité, ce que nous nous sommes empressés de vérifier lors d’une rapide prise en main.

Design et qualité de fabrication : classique et efficace

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite reprend les codes stylistiques des trottinettes de la maison. Si nous n’avons pas ici une once de nouveauté, il faut admettre que le design de la bête est aussi plaisant que pratique. Avec des dimensions de 111 x 49 x 113 cm pour 15,9 kg, son gabarit est dans la bonne moyenne et son poids n’est pas anodin.

Elle affiche donc un look et des dimensions presque identiques à celles de la Xiaomi Electric Scooter 3 (110,5 × 43 × 113,7 cm), si ce n’est un plateau un brin plus large de quelques centimètres.

Elle reprend la mécanique déjà présente sur les autres trottinettes Xiaomi, ce qui en fait un produit facile à plier. L’ensemble semble solide, nous l’avons secoué un peu dans tous les sens et rien ne bouge. La conception en aluminium et en plastique est donc de bon niveau, sans être exceptionnelle.

Notez la certification IP54 pour un usage même en temps de pluie.

Commandes et éclairages : suffisantes mais minimalistes

Le guidon est caractéristique de la marque, rigide, droit et non pliable. Les poignées sont recouvertes d’un revêtement en caoutchouc agréable au toucher, ce qui devrait offrir une prise en main sûre, mais peut-être pas les jours de grandes chaleurs.

Attention, les clignotants que vous pouvez remarquer aux extrémités des poignées ne seront pas présents sur la version française. Il s’agit d’une obligation de la législation italienne que nous aimerions bien voir transposer dans l’Hexagone.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

L’écran central affiche les informations de bases (vitesse, niveau de la batterie), mais la surface en verre qui le protège est tellement réfléchissante, que l’écran s’est révélé peu lisible en plein soleil. L’affichage est optimal uniquement à l’ombre ou en intérieur.

Juste en dessous de l’écran, nous avons un phare avant qui ne semble pas très puissant. Le feu Stop à l’arrière fait le job, mais sans plus.

Notez que ce modèle est doté du Bluetooth et se lie donc avec l’app Xiaomi Home qui permet d’avoir des informations sur l’activité de la machine (distance parcourue, vitesse…). Elle permet surtout de verrouiller la roue avant de la trottinette pour plus de sécurité.

Premières impressions au guidon : efficace et sans surprise

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite embarque un moteur de 300W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h, avec une autonomie de 20 km. Elle est alimentée par une batterie de 5 200 mAh (187 Wh). Tout comme la version précédente, elle est donc pensée pour les petits trajets du quotidien.

Selon Xiaomi, le véhicule peut s’attaquer à des montées allant jusqu’à 14 % d’inclinaison, situation que nous n’avons pas pu tester. Mais l’expérience nous a appris que la réalité est souvent très poussive avec ce type de produits.

Nous avions à notre disposition un mini circuit en intérieur parfaitement plat avec une courte zone de un mètre recouverte de gravillons. Nous avons parcouru un petit kilomètre et constaté que la batterie avait baissé d’environ 3 %. Il faudra dans tous les cas un test grandeur nature pour calculer le rayon d’action exact de l’engin.

Le plateau n’est pas très large, mais se révèle confortable si vous roulez les pieds l’un derrière l’autre. Dans le cas contraire, il est un peu étroit, surtout si vous chaussez du 45. La surface en caoutchouc qui le recouvre n’est pas très texturée et sa surface pourrait devenir glissante les jours de pluie. À vérifier, encore une fois, en conditions réelles.

À l’usage, nous avons eu de bonnes sensations, mais à 20 km/h nous avons tout de même l’impression de nous « traîner ». Réactive, la trottinette répond bien à nos ordres, l’accélérateur est assez progressif, mais pourrait l’être beaucoup plus. Le moteur intégré à la roue avant remplit donc bien son office.

Néanmoins, quand nous passons sur la portion de piste avec des gravillons, nous ressentons immédiatement des vibrations. Après avoir insisté, nous avons pu l’essayer « très » rapidement sur du bitume. Encore une fois, l’absence de suspension avant et arrière se fait ressentir, mais reste standard pour un produit entrée de gamme. Les roues pneumatiques de 8,5 pouces n’aident pas non plus à amortir les vibrations.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Xiaomi met beaucoup en avant son système de freinage qui combine un frein à disque sur la roue arrière et un E-ABS sur la roue avant, qui doit réduire la distance la distance de freinage et garantir une plus grande sécurité. Dans les conditions limitées de la prise en main, nous n’avons pas pu constater la validité de ces arguments et en pratique, nous n’avons pas noté de performances particulièrement remarquables.

Avis : une première impression positive

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite pourrait paraître décevante à première vue avec des évolutions très limitées par rapport à la Scooter 3 Lite. Toutefois, nous avons ici une trottinette entrée de gamme de qualité, qui offre des prestations équivalentes au précédent modèle, mais facturée 50 euros de moins. Ce qui n’est pas un argument négligeable.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est disponible au prix de 399 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires. Attention cependant à ne pas se faire doubler par la concurrence. En face, Segway propose une Ninebot KickScooter F25E 60 euros plus chères… mais capables de filer à une allure de 25 km/h tout en revendiquant une autonomie théorique de 25 km.