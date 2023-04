Xiaomi Electric Scooter 4 officialisée : tout savoir de cette nouvelle trottinette électrique surprise

Xiaomi vient de lever le voile sur une nouvelle trottinette électrique : la Xiaomi Electric Scooter 4. C'est le modèle le plus abordable de cette nouvelle gamme. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Si le marché des trottinettes électriques a connu une baisse des chiffres de ventes en 2022, le secteur n’en reste pas moins mieux structuré, et surtout mieux valorisé : les ventes en valeur ont en effet affiché une hausse de 14,5 % d’une année à une autre. En clair : le grand public investit plus d’argent.

En France, deux principaux acteurs se partagent les plus grosses parts du gâteau : Segway d’un côté, et Xiaomi de l’autre. Les deux protagonistes se sont récemment tiré la bourre sur le segment tarifaire des 1000 euros, avec la Scooter 4 Ultra d’un côté – que nous avons tout juste testée – et la G2 Max de l’autre.

Un tout nouveau modèle : Xiaomi Scooter 4

Alors que la Scooter 4 Ultra est officiellement disponible depuis ce jeudi 20 avril 2023, Xiaomi en a aussi profité pour lancer un tout nouveau modèle, à la grande surprise générale. Il s’agit ni plus ni moins de la Scooter 4 classique, sans suffixe, qui n’avait jusque-là pas été officialisée.

Cet engin est considéré comme la porte d’entrée de la gamme Scooter 4, avec son prix de 549 euros (799 euros pour la Pro et 999 euros pour l’Ultra). Elle se positionne ainsi face aux Ninebot KickScooter F2 E, F2 Plus E et F30 E. À ce prix, elle propose notamment une autonomie théorique de 35 km contre 70 km pour la Scooter 4 Ultra et 20 km pour la Scooter 3 Lite.

Il convient néanmoins de tempérer cette portée, qui a été obtenue à partir d’un protocole bien strict : 25°, sans vent, vitesse de 15 km/h, surface plate et conducteur de 75 kg. Dans les faits, le rayon d’action devrait probablement se situer autour des 20 à 25 km, avec le mode le plus puissant.

Des freins ABS et un moteur puissant

Rechargeable en 5h, la batterie Batterie de 7 650 mAh est associée à un moteur d’une puissance nominale de 300 W, et d’une puissance maximale de 600 W capable de gravir des côtés jusqu’à 16 %. Comptez aussi sur des pneus tubeless de 10 pouces, un e-ABS avant ou encore des freins à double disque à l’arrière.

À n’en pas douter, le freinage régénératif que l’on a l’habitude de tester sur les Xiaomi devrait aussi être de mise. Sa compatibilité Bluetooth lui permet en outre de se connecter à l’application Xiaomi Home, sur laquelle vous pouvez consulter vos données de conduite ou encore gérer le niveau de freinage régénératif.

Capable de supporter une charge maximale de 110 kg, la Scooter 4 bénéficie d’une certification IP55, soit une protection contre la poussière et les éclaboussures d’eau. En clair : vous ne prendrez normalement aucun risque à rouler avec sous la pluie.

Une trottinette électrique plus compacte

Les dimensions ont enfin été revues à la baisse par la version Pro : 1144 mm de hauteur, 480 mm de largeur et 1170 mm de hauteur. Xiaomi ne précise pas le poids de son deux-roues. Pour rappel, la Scooter 4 Pro pesait 16,5 kg sur la balance. On peut ici s’attendre à une valeur plus légère au vu de son gabarit plus contenu.

La Xiaomi Scooter 4 est disponible en coloris unique noir au prix de 549 euros chez Darty, Fnac, Boulanger, Decathlon et Amazon. Une offre de lancement est disponible du 20 au 30 avril : en cas d’achat, une plus que pratique Air Pump 1S est offerte.

On peut aussi se demander si une version Lite verra le jour dans les moins à venir : la génération Scooter 3 y a eu droit en septembre 2022.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.