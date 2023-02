Cette nouvelle trottinette électrique se dote de la fonction phare d’Apple contre les vols

Segway-Ninebot a profité du MWC 2023 et du salon du 2 Roues de Lyon pour dévoiler plusieurs nouvelles trottinettes électriques. Parmi elles, la Segway-Ninebot Max G2, qui se positionne frontalement à la Xiaomi Scooter 4 Ultra. Particularité de ce modèle : sa compatibilité avec la fonction « Localiser » des iPhone.

Coup de force médiatique de Segway-Ninebot. Le constructeur est présent sur deux salons en simultané – le MWC de Barcelone et le salon du 2 Roues à Lyon – pour présenter une flopée de nouveaux produits relatifs à la mobilité urbaine, dont plusieurs trottinettes électriques. L’un des modèles phares présentés est la Max G2.

Celle qui se présente comme la successeur de la Max G30 II est une concurrente directe de la Xiaomi Scooter 4 Ultra, elle aussi intronisée durant l’événement ibérique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le binôme se tire sérieusement la bourre en matière de caractéristiques. Il n’empêche, l’engin de Segway-Ninebot se démarque sur plusieurs points.

Parée contre les vols

La grande particularité de la Max G2 est sa compatibilité avec la fonction « Find My » d’Apple – « Localiser » en français. Pour en profiter, il suffira de l’activer sur l’application de Segway-Ninebot et de coupler votre véhicule à votre iPhone. Vous pourrez ainsi localiser votre trottinette en cas de vol.

Pour rappel, ce système permet à l’appareil perdu d’envoyer des signaux Bluetooth à des périphériques iOS, qui font ensuite office de balises Bluetooth. Cette mécanique triangule la position de votre produit, ce qui vous aide ensuite à le localiser. Ce type de fonction est rassurant sur le papier, mais est-il pour autant indispensable pour les trottinettes ?

Une trottinette électrique est en effet plus légère et plus pratique qu’un vélo électrique : il est donc plus facile de la transporter et la stocker chez soi, à l’abri des voleurs. Le risque de se la faire voler est probablement moindre qu’un VAE. Il n’empêche : la Max G2 a le mérite de se démarquer de la concurrence grâce à cette nouveauté.

Le communiqué de presse envoyé à la rédaction précise : cette fonction est « uniquement pour les utilisateurs d’appareils Apple sous iOS 14.5, iPad OS 14.5 et Mac OS Big Sur 11.1 et plus ».

Double suspension

Le reste de la fiche technique n’a pas à rougir face à la concurrence : suspension hydraulique à l’avant, suspension à l’arrière, clignotants avant et arrière, pneus tubeless de 10 pouces autocicatrisants, avertisseur sonore contre le vol, système antipatinage. Tout est fait pour apporter une bonne dose de confort et un sentiment de sécurité.

Segway fait le choix de communiquer deux autonomies théoriques. L’une a été calculée à partir d’un utilisateur de 75 kg, sous une température de 25 °C et avec une vitesse de 16 km/h : au total, cette méthode revendique une portée de 70 km. L’autre procédure est beaucoup plus intéressante, car elle reflète mieux la réalité.

Si la température extérieure et le poids de l’utilisateur étaient les mêmes, la vitesse, elle, atteignait son maximum dans la limite légale (25 km/h) : in fine, la Max G2 a parcouru 50 kilomètres, ce qui devrait peu ou prou correspondre à votre rayon d’action au quotidien. Il est en tout cas intéressant de voir Segway ne pas grossir inutilement ses chiffres : la bonne foi est ici de mise.

Son moteur arrière revendique une puissance en pic de 900 W, de quoi gravir des dénivelés positifs de 22 %, assure la marque. Le tout est associé à une batterie de 551 Wh qui se recharge en 6 heures, ainsi qu’un frein à tambour sur la roue avant et un frein électronique au niveau de la roue arrière.

Segway-Ninebot Max G2 : prix et disponibilité

Pour terminer, citons un tableau de bord en couleur, trois modes de conduite (Eco, Sport, Race) et un mode Park pour le stationnement, même si le fabricant ne donne pas de précision à ce sujet. Au niveau du poids, les 24,3 kg pourront en rebuter beaucoup, d’autant plus si vous êtes adepte de l’intermodalité. La norme IPX5 (protection contre les éclaboussures d’eau) clôture la fiche technique.

La Segway-Ninebot Max G2 sera disponible en France à partir du mois d’avril au prix de 899 euros, soit 100 euros de moins que la Xiaomi Scooter 4 Ultra.

