Voici votre produit tech’ préféré de 2023 : le résultat est improbable

Jeudi 7 décembre 2023 ont eu lieu les Frandroid Awards diffusés en direct sur notre chaîne Twitch. Une dizaine de produits ont été couronnés dans autant de catégories. L’occasion de vous demander à vous, chère communauté, de choisir votre produit tech préféré de 2023 parmi tous les vainqueurs de nos Awards.

Depuis 2022, Frandroid organise chaque année au mois de décembre ses Frandroid Awards, un événement au cours duquel nous récompensons les meilleurs produits tech’ du millésime selon des catégories données. En 2023, ce rendez-vous spécial a eu lieu le jeudi 7 décembre au soir. Vous pouvez d’ailleurs le retrouver en replay sur notre chaîne Twitch.

Au total, une belle dizaine de produits ont été élus vainqueur dans autant de catégories. Et c’est maintenant à vous, chers lecteurs, d’élire votre grand gagnant parmi tous les lauréats de l’édition 2023. Mais avant ça, nous allons brièvement revenir sur chacun d’entre eux.

La catégorie des meilleurs smartphones a trouvé son nouveau roi : le Samsung Galaxy S23 Ultra, que personne n’a réussi à battre au cours de l’année. Du côté de notre rubrique Survoltés, la Tesla Model 3 (2024) a remporté le prix de la meilleure voiture électrique, aux côtés du Moustache J et de son cadre 100 % français, élu meilleur vélo électrique.

La marque Segway-Ninebot peut se targuer d’avoir chipé deux titres : nous considérons la Ninebot Kickscooter Max G2 comme la meilleure trottinette électrique de 2023, tout comme le Segway eScooter E300 SE au rang de meilleur scooter électrique. Très belle performance, donc, de la firme sino-américaine.

Poursuivons avec la catégorie PC : la palme du meilleur PC portable revient à l’Acer Swift Edge 16, lorsque le titre de la meilleure carte graphique s’en va du côté de la GeForce RTX 4070. La rubrique wearables n’est quant à elle pas en reste, avec trois grands champions nommés, que sont :

Pour terminer, la meilleure barre de son est à mettre au crédit de la Sennheiser Ambeo Soundbar Mini, accompagnée du meilleur téléviseur qui répond au nom de Sony A95L. Le meilleur appareil photo revient à un acteur historique du secteur : Nikon et son Nikon Z8. Sans oublier le produit tech’ de l’année aux yeux de Frandroid : ChatGPT.

Voici le gagnant de l’année selon les votes

Vous avez eu l’occasion de voter pour votre produit tech préféré en 2023, et le moins que l’on puisse dire est que le résultat est surprenant. En effet, vous avez élu l’Acer Swift Edge 16 comme le produit tech le plus populaire cette année. D’après les votes, il s’agit donc d’un produit plus important ou meilleur que ChatGPT, le Samsung Galaxy S23 Ultra ou la Tesla Model 3. Une élection, ça peut aussi être la mobilisation des fans d’une marque ou d’un fabricant pour faire gagner son poulain. Quoi qu’il en soit, les résultats sont là. Bien joué Acer pour cette première position. Il faut dire que le fabricant signe un PC portable d’excellente qualité, ayant reçu un 9/10 lors de notre test.

On peut tout de même noter la performance de ChatGPT, qui fête à peine son premier anniversaire et se qualifie pourtant déjà à la seconde position de ce sondage. La popularité du fleuron de Samsung ou de Tesla surprend moins.