Ninebot Max G2 E : plus de 200 € de réduction pour cette trottinette notée 9/10

Une trottinette polyvalente, puissante et endurante, voilà ce que propose Ninebot avec sa KickScooter Max G2 E. Son prix devient beaucoup plus intéressant aujourd'hui sur Cdiscount : elle passe de 899 euros à 684 euros.

Ninebot est expert dans la mobilité urbaine. Loin d’être novice dans le domaine, le fabricant compte un bon nombre de références comme la trottinette KickScooter Max G2 E. Ce modèle apporte son lot de nouveautés, notamment au niveau du confort de conduite. Pour se procurer ce bolide endurant et puissant, il faut pouvoir y mettre les moyens, mais grâce à cette réduction de plus de 200 euros, elle devient plus abordable.

Ce qu’il faut retenir de la Ninebot KickScooter Max G2 E

Une trottinette confortable

Avec une grande puissance

Et une très bonne autonomie

Proposée à 899 euros au lancement, la Ninebot KickScooter Max G2 E est aujourd’hui en promotion à 684 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Ninebot KickScooter Max G 2 e. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot KickScooter Max G2 e au meilleur prix ?

Une trottinette bien finie, mais surtout bien lourde

Comparée au modèle précédent, la Ninebot KickScooter Max G2 E n’apporte pas de grand changement. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous : elle garde ses roues de 10 pouces, son garde-boue et son frein à tambour. Seul changement, le deck s’élargit pour une meilleure adhérence, et même sous une forte pluie, vos pieds ne glisseront pas.

À propos de son système de pliage, il est identique à celui de la G30. Simple, il demande d’actionner un loquet vers le haut, puis de tirer vers soi. Mais même repliée, il est difficile de la transporter, du fait de son poids très élevé. Le modèle précédent montait déjà 18 kg ; ici, on dépasse les 24 kg.

Puissante et idéale pour les longs trajets

Là où la trottinette de Ninebot assure, c’est surtout sur le terrain du confort. L’alliance de la suspension hydraulique avant et à double ressorts arrière est idéale. Pas besoin de craindre les dos d’âne ou les nids de poule. Les pneus 10 pouces savent aussi absorber les vibrations malgré l’absence d’air. Leur adhérence est très bonne en toute occasion, y compris en tout chemin, même s’il ne faudra pas en abuser.

Avec son moteur de 450 W, elle offre une belle accélération pour atteindre rapidement la limite légale de 25 km/h. Pour les montées, la trottinette est capable de grimper des pentes de 23 %. Quant à son autonomie, la KickScooter Max G2 E est capable d’atteindre sans trop de soucis les 50 km avant de tomber en rade. Oubliez donc la promesse des 70 km formulée par la marque qui ne peut être atteinte que dans des conditions très strictes (météo, poids de la personne…) et peu courantes. La recharge mettra quant à elle 5 heures.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Ninebot KickScooter Max G2 E.

Dans le cas où ce modèle ne correspond pas à votre budget ou à vos attentes, voici notre comparatif pour vous aider à choisir quelle trottinette électrique acheter.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.