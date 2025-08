Google est forcé de chambouler Android et le Play Store : voici quand ça doit commencer

La justice américaine oblige Google à faire d’énormes changements sur Android et le Play Store. Voici quand tout cela devrait intervenir.

Google doit se dépêcher. Après une nouvelle défaite judiciaire contre Epic Games aux États-Unis, le géant du web est obligé de mener des transformations majeures d’Android et du Play Store pour laisser plus de place à la concurrence. Et l’entreprise n’a pas beaucoup de temps pour mener à bien ces gros chantiers.

Comptez en effet au moins trois semaines à partir du vendredi 1er août. Ainsi, un peu avant septembre, les premières évolutions majeures d’Android et particulièrement du Play Store devraient commencer à se faire ressentir.

Un premier délai très court

En effet, comme l’indique The Verge, suite à la nouvelle décision de justice, Google avait d’abord un délai de seulement 14 jours. La firme a réussi à gagner un sursis d’urgence auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit. Le sursis en question dure une semaine. Nous avons donc un minimum de 14+7 jours, soit trois semaines.

Toutefois, ce délai très court ne concerne pas l’intégralité des chamboulements prévus pour Android. Pour rappel, Google est forcé à plusieurs changements.

Ainsi, les applications distribuées sur le Play Store auront le droit de proposer des méthodes de paiements alternatives, diriger les utilisateurs vers d’autres sources que le Play Store ou fixer des prix librement. De son côté, Google sera interdit de payer pour forcer l’exclusivité d’une app sur le Play Store et ne pourra plus proposer des avantages aux constructeurs de smartphones en échange d’une préinstallation du Play Store sur leurs smartphones.

Le plus gros changement du Play Store en 2026

En revanche, un des plus gros changements provoqués par cette décision de justice devra attendre plus longtemps avant de se concrétiser. En effet, Google doit aussi autoriser l’arrivée d’app stores alternatifs directement sur le Play Store tout en autorisant ces concurrents d’accéder au catalogue du Play Store.

Pour ces éléments-ci, Google s’est vu accordé un délai de 8 mois pour mettre en place un système de procédures de sûreté et de sécurité « minutieusement adapté ». Autrement dit, l’Epic Games Store ou le Microsoft Xbox Store attendront au moins 2026 avant de débouler sur le Play Store.

Ces évolutions auront lieu aux États-Unis, mais on ne sait pas si l’Union européenne, par exemple, forcera également la main à Google.

