Pourquoi Microsoft n’a toujours pas lancé son magasin mobile Xbox sur Android ?

C’est au mois d’octobre dernier que la présidente de Xbox, Sarah Bond, annonçait l’arrivée tant attendue de la possibilité d’acheter et jouer à des jeux Xbox et mobile depuis l’application Xbox sur Android. Cela faisait suite à la décision de justice qui imposait à Google de laisser aux développeurs d’applications le choix d’utiliser leur propre système de paiement.

Alors qu’on attendait ce lancement tant attendu pour le mois de novembre, celui-ci a officiellement retardé par Microsoft pour une raison pour le moins douteuse.

Dans un thread sur Bluesky, Sarah Bond évoque à nouveau la possibilité d’acheter et jouer à des jeux depuis l’application Xbox mobile sur Android. Elle affirme cependant que Microsoft « n’est pas en mesure de lancer ces fonctionnalités comme prévu« . La raison : un sursis accordé à Google le 18 octobre dernier dans le procès l’opposant au juriste américain sur l’hégémonie de son Play Store sur Android.

Le magasin est même « prêt à être mis en service« , Microsoft attendant la décision finale du tribunal concernant le cas Google pour le lancement. Mais qu’est-ce qui bloque à ce point un projet évoqué pour la première fois en 2022 ?

Encore une fois, les explications de Microsoft restent assez vagues. Rien n’empêche techniquement la firme de lancer son magasin mobile à l’heure actuelle. Google s’est même exprimé à ce titre au média The Verge, pour asséner à nouveau cette vérité :

Microsoft a toujours été en mesure d’offrir à ses utilisateurs Android la possibilité de jouer et d’acheter des jeux Xbox directement à partir de son application – elle a simplement choisi de ne pas le faire. L’ordonnance de la Cour et la précipitation à forcer sa mise en œuvre menacent la capacité de Google Play à fournir une expérience sûre et sécurisée. Microsoft, comme Epic, ignore ces problèmes de sécurité bien réels. Nous restons concentrés sur le soutien d’un écosystème qui fonctionne pour tout le monde, et pas seulement pour deux des plus grandes sociétés de jeux.

Dan Hackson, porte-parole Google